Netflix Smart Downloads

Heb je favoriete series op Netflix? Dan heb je de mogelijkheid om nieuwe afleveringen automatisch te downloaden, zodra ze beschikbaar komen. Met de functie Netflix Smart Downloads zorg je er namelijk voor dat er altijd nieuwe afleveringen voor je klaarstaan, zonder dat je er naar hoeft om te kijken. Handig voor als je regelmatig reist en geen internet wil gebruiken om te streamen. Met deze functie heeft de app ongemerkt al voor je geregeld dat je iets te kijken hebt. Na het kijken zorgt Smart Downloads ervoor dat het materiaal ook weer automatisch wordt verwijderd en dat de volgende aflevering voor je klaarstaat.

Netflix Smart Downloads inschakelen

Inschakelen van Smart Downloads is niet nodig, want het is standaard al geactiveerd. Je kunt het echter ook handmatig uitschakelen en weer inschakelen. Hier vind je de stappen, zodat je zelf kunt controleren of alles goed staat:

Open de Netflix-app en selecteer eventueel jouw profiel. Tik rechtsonder op Downloads. Bovenin het scherm zie je de schakelaar Volgende aflevering downloaden. Houd dit ingeschakeld als je Smart Downloads wil gebruiken.

Je ziet in dit menu ook een optie genaamd Downloads voor jou. Dit hoef je niet per se in te schakelen. Met deze functie kijkt Netflix naar wat je waarschijnlijk leuk vindt om te kijken. Dit wordt dan alvast voor je gedownload. Dit is vooral handig voor wie het niet veel uitmaakt wat ze kijken, als er maar iets op staat.

Netflix Smart Downloads uitschakelen via de instellingen

Je kunt Netflix Smart Downloads uitschakelen via de hierboven genoemde stappen, maar het kan ook via de instellingen van de Netflix-app zelf:

Open de Netflix-app en selecteer eventueel jouw profiel. Tik rechtsboven op jouw profielfoto en kies App-instellingen. Selecteer Smart downloads en zet de schakelaar bij Volgende aflevering downloaden uit.

Netflix Smart Downloads: zo werkt het

Goed om te weten: Smart Downloads werkt alleen via een Wi-Fi-verbinding, dus je zult niet ongemerkt je databundel opmaken. Om te voorkomen dat de opslagruimte op je iPhone of iPad vol raakt worden reeds gekeken afleveringen van series meteen van je toestel verwijderd. Er komt dus meteen weer ruimte beschikbaar voor het downloaden van nieuwe episodes.

Smart Downloads houdt bovendien rekening met je kijkgedrag. Niet alle beschikbare afleveringen worden meteen gedownload, maar er wordt ook gekeken welke er nog klaarstaan. Heb je nog een paar oude afleveringen staan die je nog moet kijken, dan zal de app niet nog meer afleveringen downloaden.

Ook goed om te weten: Netflix Smart Downloads geldt alleen voor series en niet voor films. Als je een film in een reeks hebt gekeken, wordt de opvolger niet automatisch gedownload.

Verder kun je nog steeds ervoor kiezen om handmatig series en films te downloaden, zodat je Netflix offline kunt kijken.

Bekijk ook Netflix offline kijken: zo werkt het downloaden van films en series Je kunt Netflix offline kijken op je iPhone en iPad. Deze tip legt uit hoe het werkt, hoe je series offline opslaat en Netflix downloads verwijdert.