Wist je dat je een YouTube-filmpje eenvoudig in stappen van tien seconden vooruit of achteruit kunt spoelen? Met slechts twee tikken scroll je zo razendsnel door een YouTube-filmpje.

YouTube-filmpjes op de iPhone en iPad kun je eenvoudig vooruit en achteruit spoelen dankzij de tijdregelaar. Maar soms wil je liever in kleinere stappen voor- of achteruit spoelen. In de YouTube-app zit een handig trucje waarmee je heel eenvoudig in stapjes van tien seconden door de video kunt scrollen.



Bladeren in stappen van tien seconden in de YouTube-app

Het zoeken naar het juiste fragment uit een YouTube-filmpje kan een heel gedoe zijn, helemaal als het om langere filmpjes gaat. Met deze slimme manier kun je echter heel makkelijk in stappen van tien seconden vooruit of juist achteruit spoelen.

Het scrollen in stapjes van tien seconden werkt zowel in de portretstand als in landschapsweergave. Om dit te doen, neem je de volgende stappen:

Open de YouTube-app en zorg ervoor dat de meest recente versie van de app geïnstalleerd is. Selecteer de video die je wil kijken. Om vooruit of achteruit te spoelen, tik je twee keer achter elkaar op respectievelijk de rechter- of linkerkant van de video.

Meer dan dit hoef je niet te doen. Door meermaals achter elkaar te dubbeltikken spring je met 20, 30, 40 seconden en meer door de video.

Het werkt zowel bij een gepauzeerde video als bij een video die aan het afspelen is. Je kunt zo vaak als je wil en snel achter elkaar door een YouTube-filmpje bladeren, zonder dat je je vinger op het scherm hoeft te houden. Hou er wel rekening mee dat dit alleen werkt in filmpjes die je afspeelt via de YouTube-app en niet via Safari.