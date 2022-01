YouTube heeft een donkere modus, zowel op de iPhone, iPad als op de desktop. Maar hoe gebruik je deze modus? In deze tip laten we je zien hoe je de donkere modus van YouTube inschakelt.

Als je YouTube in het donker wil gebruiken, dan komt de YouTube donkere modus goed van pas. Deze YouTube dark mode zorgt ervoor dat de achtergrond van de app donkergrijs wordt. Dit is minder belastend voor je ogen als je YouTube in een donkere omgeving gebruikt. Hoe activeer je de YouTube dark mode op iOS en Mac? Lees snel verder!

Hoe gebruik ik de YouTube donkere modus op iPhone en iPad?

De donkere modus van YouTube is eenvoudig in te stellen. Helaas luistert de app niet naar of je de donkere modus van je iPhone hebt ingeschakeld, dus je moet het apart regelen. De donkere modus stel je als volgt in:

Open YouTube op je iPhone of iPad. Tik rechtsboven op je profielfoto en kies voor Instellingen. Selecteer Algemeen en zet de schakelaar bij Donker thema aan.

YouTube gebruikt voor de donkere modus een donkergrijze tint, in plaats van diep zwart. Je bespaart dus wel een beetje op je batterij als je een OLED-scherm gebruikt, hoewel dit verschil niet zo groot is als bij een echt diepzwarte modus.

Hoe gebruik ik de YouTube donkere modus op Mac en Windows?

Gebruik je ook de YouTube-website, bijvoorbeeld op je Mac of Windows, dan kun je ook daar een donkere modus instellen. De website onthoudt deze instelling, dus je hoeft deze stappen niet telkens opnieuw te doorlopen. Hier is het wél mogelijk om automatisch te kiezen voor de donkere modus van je Mac als deze is ingeschakeld. Zo doe je dat:

Ga naar de YouTube-website en klik rechtsboven op je profielfoto. In het venster dat verschijnt, geef je je voorkeur aan.

De instelling geldt alleen voor de browser waarin je het geactiveerd hebt en wordt dus niet gekoppeld aan je account. Wil je ook op een andere computer of browser de donkere YouTube weergave, dan herhaal je bovenstaande stappen.

