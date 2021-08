Als je ingelogd bent in YouTube, bekijk je niet alleen de video’s van de kanalen waar je geabonneerd op bent, maar krijg je ook suggesties op basis van de andere filmpjes waar je naar kijkt. Dat kan onhandig zijn als iemand anders filmpjes kijkt via jouw account, bijvoorbeeld een kind. Met de YouTube incognitomodus los je dit op, omdat al je activiteiten gewist worden. Zo bekijk je YouTube incognito.

YouTube incognito inschakelen

Als je je iPhone of iPad aan een kind heeft voor het bekijken van filmpjes, wil je liever niet dat de bekeken filmpjes van invloed zijn op jouw kijksuggesties. Wat ook kan voorkomen is dat je uit nieuwsgierigheid een filmpje wil opzoeken over een bepaald onderwerp, zonder dat je in het vervolg alleen maar suggesties voor soortgelijke filmpjes krijgt. De incognitostand voorkomt dit, want alle activiteiten tijdens de incognitomodus worden gewist zodra je weer terugkeert naar je account. Inschakelen doe je zo:

Open de YouTube-app. Zorg ervoor dat je ingelogd bent. Tik rechtsboven op je profielpagina. Kies voor Incognito aanzetten.

Er verschijnt nu eenmalig een melding in beeld die uitlegt wat de incognitomodus betekent. Je kan nu ongestoord filmpjes kijken, zonder dat dit van invloed is voor de kijksuggesties van jouw account. Hou er rekening mee dat de abonnementenpagina niet beschikbaar is gedurende de incognitostand.

YouTube incognito uitschakelen

In principe wordt de incognitomodus automatisch uitgeschakeld als je al een langere tijd niet meer actief bent. Je kan echter ook zelf de incognitomodus weer uitschakelen. Dit doe je als volgt:

Open de YouTube-app. Tik op het incognito-icoontje rechtsboven. Kies voor Incognito uitzetten.

Je keert nu weer terug naar het account waar je voor het laatst mee ingelogd was.

