Met de Touch ID-vingerafdrukscanner kun je je iPhone, iPad en Mac ontgrendelen met je eigen vingerafdruk. Hierdoor kan alleen jij het toestel ontgrendelen, zonder dat je hiervoor telkens een ingewikkelde code voor in hoeft te voeren. Maar hoe moet je Touch ID eigenlijk instellen? In deze tip lees je hoe je Touch ID instelt op de iPhone, iPad en Mac.

Touch ID instellen op de iPhone

Touch ID instellen op de iPhone en iPad is heel eenvoudig. Op beide toestellen werkt dit op dezelfde manier, dus je kunt eenvoudig onderstaande stappen volgen om je toestel te beveiligen met je eigen vingerafdruk:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen. Tik dan op Touch ID en toegangscode. Voer je eigen toegangscode in mocht je die ingesteld hebben. Tik op Voeg een vingerafdruk toe. Plaats de gewenste vinger nu op de homeknop van de iPhone of iPad. Na elke trilling haal je je vinger weer van de homeknop af en leg hem er weer opnieuw op. Blijf dit herhalen. Vervolgens moet je je grip aanpassen. Leg nu opnieuw je vinger op de homeknop, maar wissel dan steeds van grip. Leg bijvoorbeeld de rand van je vinger op de homeknop. Als je dit vaak genoeg gedaan hebt, is het registreren van je vinger gelukt.

Na het inscannen van je vinger, kom je weer terug naar het scherm om extra vingers in te stellen. Wil je dit doen, tik dan weer op Voeg een vingerafdruk toe. Je kunt in totaal maximaal vijf vingers registreren. Bovenaan vind je ook nog twee extra opties. Je kunt zo instellen of je Touch ID wil gebruiken voor ontgrendeling en aankopen in de App Store. Zet de gewenste schakelaar(s) aan. Tot slot kun je de geregistreerde vingers ook gebruiken bij apps die werken met Touch ID, bijvoorbeeld een bankenapp. Onthoud ook dat ingestelde vingers voor alle apps werken die samenwerken met Touch ID.

In dit scherm kun je bovendien elke vinger een naam geven. Zo weet je welke vinger van wie is. Om te controleren van wie een vingerafdruk is, leg je bij het scherm voor de Touch ID-instellingen een vinger op de homeknop. De knop die bij de vinger hoort, licht dan op.

Bekijk ook Touch ID-vingers een naam geven, zodat je ze gemakkelijker herkent De geregistreerde vingers van Touch ID kun je een herkenbare naam geven, zodat je weet om welke vinger het gaat. In deze tip lees je hoe het hernoemen van vingers voor Touch ID in z'n werk gaat.

Touch ID instellen op de iPad

Op de iPad is de Touch ID-knop er in twee varianten. De meeste iPads hebben nog een ronde thuisknop onder het scherm. Bij recentere iPads is de Touch ID-knop verwerkt in de zijknop, oftewel de aan/uitknop.

Het instellen van Touch ID werkt op precies dezelfde manier als op de iPhone. Je gaat naar Instellingen > Touch ID en toegangscode en voert je toegangscode in. Vervolgens kun je bij Voeg een vingerafdruk toe maximaal 5 vingers instellen en een eigen naam geven.

Touch ID instellen op de Mac

De MacBook Pro heeft ook een Touch ID-scanner die je kunt gebruiken voor aankopen in de Mac App Store en om je Mac te ontgrendelen. Het instellen gaat hier als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik linksonder op Touch ID. Klik op het plusje bij Nieuwe vingerafdruk. Leg de vingerafdruk op de Touch ID-knop. Leg je vinger telkens opnieuw op de knop, totdat alle lijntjes van de vinger op het scherm helemaal rood zijn.

Na het instellen van de vingerafdruk kun je ook de naam aanpassen door op de ingestelde vinger te klikken (dit is vaak Vinger 1, Vinger 2, etcetera). Ook op de Mac kun je maximaal vijf vingers instellen.

In dit scherm pas je tot slot ook aan wat je met de vingerafdruk kunt doen: Mac ontgrendelen, Apple Pay gebruiken (indien beschikbaar) en aankopen doen in de iTunes Store en Mac App Store.

Bekijk ook Zo kun je achterhalen welke Touch ID-vingers je hebt geregistreerd Check welke vingers je hebt geregistreerd met de Touch ID vingerafdrukscanner, zodat je weet of iemand anders toegang heeft tot jouw iPhone. Met deze tip achterhaal je welke vingers je al vastgelegd hebt en inventariseer je of alleen jij toegang hebt tot je iPhone.