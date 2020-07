Is op je iPhone Touch ID kapot of doet de vingerafdrukscanner het niet altijd goed? Hier vind je mogelijke oorzaken en oplossingen voor je probleem met de Touch ID scanner!

Touch ID kapot? Dit kun je doen

Dankzij Touch ID kun je je iPhone (of iPad of Macbook Pro) ontgrendelen zonder een toegangscode in te voeren. De vingerafdrukscanner werkt snel en veilig, maar er gaat natuurlijk ook wel eens wat mis. Je kunt op dat moment altijd terugvallen op een toegangscode, maar het liefst wil je natuurlijk dat Touch ID weer werkt. Wat je daarvoor kunt doen, leggen we uit in deze tip.

Hieronder bespreken we de volgende oorzaken:

#1 Touch ID werkt niet na opstarten

Wat vooraf goed is om te weten, is dat Touch ID niet werkt als je je iPhone opnieuw hebt opgestart of als je de functie een tijdje niet hebt gebruikt. Je moet de iPhone dan eerst weer ontgrendelen met de toegangscode. Daarna werkt Touch ID weer zoals gebruikelijk.

Touch ID wordt ook uitgeschakeld na meerdere mislukte pogingen om je vingerafdruk te scannen.

Vraagt je iPhone überhaupt nooit om je vingerafdruk? Dan kan het zijn dat Touch ID staat uitgeschakeld voor het ontgrendelen van je iPhone. Ga in de Instellingen-app naar Touch ID en toegangscode en check of het schuifje iPhone-ontgrendeling aanstaat.

Heb je een iPhone 5 of eerder, dan beschikt jouw toestel niet over Touch ID. Op een iPhone X en later vind je ook geen vingerafdrukscanner, omdat Apple op deze nieuwere toestellen is overgestapt op Face ID. Daarbij wordt je gezicht gescand met een camera. We hebben een aparte tip voor als FaceID niet goed werkt.

#2 Touch ID heeft problemen met scannen

Het is mogelijk dat Touch ID je vingerafdruk niet herkent, bijvoorbeeld wanneer je vinger nat is of je een wondje hebt. Ook na een middagje klussen kan bijvoorbeeld je vingerafdruk beschadigd zijn geraakt door het schuren. Daardoor kan het gebeuren dat je vinger tijdelijk niet herkend wordt.

Je kunt dit oplossen door meerdere vingers in te stellen voor het ontgrendelen van je iPhone. Heb je nog geen extra vingers geregistreerd voor Touch ID dan kun je dit doen via de Instellingen-app. Klik op Touch ID en toegangscode en vervolgens op Voeg een vingerafdruk toe…. Je kunt een vinger met een tijdelijke beschadiging zoals een wondje natuurlijk ook opnieuw toevoegen aan Touch ID. De kans is echter groot dat hij na een paar dagen opnieuw niet herkend zal worden.

#3 Touch ID werkt niet omdat homeknop kapot is

Blijft Touch ID je vingers maar niet herkennen, ook niet als je een andere vinger toevoegt? Dan is er mogelijk een ander probleem. Check of er niet iets op de homeknop zit wat er voor zorgt dat de vingerafdrukscanner zijn werk niet kan doen. Is dat niet het geval, dan kun je het beste een afspraak maken bij een Apple Store om te kijken wat het probleem is.

Het kan zo zijn dat naast Touch ID de hele homeknop niet meer (goed) reageert. In dit geval kun je tijdelijk Assistive Touch gebruiken om je iPhone nog wel te kunnen bedienen. Het is uiteraard verstandig om een iPhone reparatie te regelen zodat je uiteindelijk wel een oplossing voor dit probleem krijgt.

#4 Touch ID werkt niet in bepaalde apps

Touch ID kan worden gebruikt door apps als alternatief voor een wachtwoord of pincode. Wachtwoordmanagers en apps van banken maken er onder andere gebruik van. De ontwikkelaars van apps kunnen zelf bepalen wanneer ze Touch ID inzetten. Moet je bij je bank soms een code opgeven om een overschrijving te bevestigen, dan is er waarschijnlijk niks mis met Touch ID, maar is dat een bewuste keuze van de bank.

Het is niet mogelijk dat Touch ID in de ene app minder goed werkt dan in een andere. De technologie zit namelijk in je iPhone ingebouwd en de ontwikkelaar heeft verder geen invloed op de juiste werking van de scanner. Het scannen gebeurt dus voor elke app hetzelfde.

Werkt Touch ID überhaupt niet in een bepaalde app, probeer dan eens een andere app die gebruik maakt van de vingerscanner. Mogelijk staat de functie uitgeschakeld voor die specifieke app. Inschakelen voor een specifieke app kun je alleen in de app zelf doen en niet centraal in iOS.

Merk je dat Touch ID niet werkt in al je apps? Kijk dan eens of de functie is uitgeschakeld via Instellingen > Touch ID en toegangscode.

#5 Andere problemen met Touch ID

Heb je andere problemen met Touch ID? Dan is misschien Touch ID kapot en moet de sensor gerepareerd worden. Je kunt dan het beste langsgaan bij een Apple Store of een Apple Service Provider om te kijken wat het probleem is en of er eventueel een reparatie noodzakelijk is. Is je toestel nog niet zo oud, dan valt de reparatie hoogstwaarschijnlijk binnen je iPhone-garantie.

Werkt Touch ID niet meer, meteen nadat je een ingrijpende reparatie hebt laten uitvoeren zoals het vervangen van je scherm? Dan kan er sprake zijn van een slecht uitgevoerde iPhone-reparatie. Je kunt dan het beste teruggaan naar het reparatiebedrijf en een beroep doen op de garantie.

