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Inloggen in Safari op een website met Touch ID.

Zo gebruik je Touch ID voor wachtwoorden op websites op de Mac

Tips Mac
Een handige functie op de Mac laat je Touch ID gebruiken om wachtwoorden in te vullen op websites. In deze tip lees je wat je nodig hebt en hoe je het gebruikt.
Benjamin Kuijten -

Op de iPhone en iPad biedt Apple ondersteuning voor AutoFill voor het automatisch invullen van wachtwoorden. Dat is handig, omdat je dan zelf geen enkel wachtwoord meer hoeft te onthouden en zelf hoeft in te vullen. Op de Mac werkt dit ook en als je een MacBook met Touch ID hebt, gaat het inloggen eenvoudiger dan ooit. Zo werkt de Touch ID-sensor voor websitewachtwoorden op de Mac.

Inhoudsopgave

Touch ID instellen op de Mac

Voordat je je vingerafdruk kunt scannen, moet je Mac deze eerst kennen. De functie is alleen beschikbaar op een Mac met Touch ID-sensor. Dit zijn de geschikte apparaten:

We hebben een aparte pagina waar we uitleggen hoe het instellen van Touch ID werkt. Volg aldaar de stappen en kom daarna hier terug. Dan kun je verdergaan met Touch ID gebruiken op websites met de Mac.

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Touch ID voor websites op de Mac gebruiken

Zodra je nu via Safari naar een inlogpagina van een website gaat, verschijnt meteen een Touch ID-logootje bij het invulveld voor je gebruikersnaam en wachtwoord. Je ziet dan meteen de gebruikersnaam of e-mailadres dat gebruikt wordt om in te loggen. Het enige wat je dan hoeft te doen, is je vinger op de Touch ID-sensor leggen.

Zowel je gebruikersnaam als wachtwoord worden automatisch ingevuld en in de meeste gevallen wordt er ook meteen ingelogd. Je hoeft dus nergens op te klikken of op enter te drukken, want alles gaat vanzelf.

Inloggen met Touch ID op websites

Het enige wat nodig is, is dat de wachtwoorden opgeslagen moeten zijn in iCloud-sleutelhanger. Deze functie werkt alleen samen met Apple’s eigen wachtwoordenkluis, maar er zijn ook andere wachtwoordenapps die samenwerken met de Touch ID-sensor. Zo gebruikt ook bijvoorbeeld 1Password de Touch ID-sensor via de Safari-extensie om wachtwoorden en andere gegevens automatisch in te vullen.

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Touch ID

Lees alles over Touch ID, de vingerafdrukscanner van de iPhone, iPad en Mac. Hiermee kun je je toestel ontgrendelen, apps ontgrendelen, Apple Pay gebruiken en andere activiteiten goedkeuren. Op veel iPhones is Touch ID vervangen door Face ID, maar de vingerafdrukscanner is nog steeds belangrijk als een manier om veilig in te loggen. Je vindt de Touch ID-sensor nu nog op de iPhone SE, alle iPads (behalve de iPad Pro) en op de Mac, zowel op MacBooks als op desktop-Macs in combinatie met het Magic Keyboard met Touch ID-sensor.

Touch ID instellen
Alles over Touch ID Touch ID instellen op iPhone, iPad en Mac Touch ID-vingers een naam geven Touch ID en veiligheid Touch ID vs Face ID Touch ID uitschakelen Touch ID-vingers herkennen Touch ID voor websites gebruiken Als Touch ID niet werkt op je iPhone Als Touch ID niet werkt op Mac

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