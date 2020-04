Een nieuwe functie in macOS Mojave 10.14.4 laat je Touch ID gebruiken om wachtwoorden in te vullen op websites. In deze tip lees je hoe je dit inschakelt en hoe je dit gebruikt.

Sinds iOS 12 biedt Apple ondersteuning voor AutoFill voor het automatisch invullen van wachtwoorden. Dat is handig, omdat je dan zelf geen enkel wachtwoord meer hoeft te onthouden en zelf hoeft in te vullen. Op de Mac werkt dit ook en als je een MacBook met Touch ID hebt gaat het inloggen eenvoudiger dan ooit. Zo werkt de Touch ID-sensor voor website wachtwoorden op de Mac.

Touch ID voor websites op de Mac instellen

De functie is alleen beschikbaar op een Mac met Touch ID-sensor. Op dit moment vind je de sensor op de MacBook Pro met Touch Bar en de MacBook Air 2018. Daarnaast is macOS Mojave 10.14.4 vereist en werkt het alleen in Safari. Heb je zo’n MacBook en de juiste macOS-versie, dan stel je het als volgt in:

Ga op je Mac naar Systeemvoorkeuren > Touch ID. Zorg ervoor dat minstens één vinger voor Touch ID ingesteld is. Vink onderaan de optie Automatisch invullen in Safari aan.

Zodra je nu ergens op een website in wil loggen, moet je altijd je vinger gebruiken om de gegevens in te kunnen vullen.

Touch ID voor websites op de Mac gebruiken

Zodra je nu via Safari naar een inlogpagina van een website gaat, verschijnt meteen een Touch ID-logootje bij het invulveld voor je gebruikersnaam en wachtwoord. Je ziet dan meteen de gebruikersnaam of e-mailadres dat gebruikt wordt om in te loggen. Het enige wat je dan hoeft te doen, is je vinger op de Touch ID-sensor leggen. Zowel je gebruikersnaam als wachtwoord worden automatisch ingevuld en in de meeste gevallen wordt er ook meteen ingelogd. Je hoeft dus nergens op te klikken of op enter te drukken, want alles gaat vanzelf.

Het enige wat nodig is, is dat de wachtwoorden opgeslagen moeten zijn in iCloud-sleutelhanger. Deze functie werkt alleen samen met Apple’s eigen wachtwoordenkluis, maar er zijn ook andere wachtwoordenapps die samenwerken met de Touch ID-sensor.