Welke audioformaten kun je afspelen op iPhone en iPad?

Veel mensen denken dat de iPhone alleen MP3 en AAC kan afspelen. Maar dat is een misverstand. Ook andere audioformaten worden ondersteund, al verschilt het wel per model.

Audioformaten op de iPhone en iPhone

Wil je audioformaten zoals MP3, AAC, AIFF en WAV afspelen op je iPhone en iPad? Dat kan! Maar het werkt niet op alle modellen en er zijn ook audioformaten die je niet zomaar kunt afspelen, zoals WMA en Ogg Vorbis. En hoe zit het met FLAC? Je leest het in deze tip!

Deze audioformaten kun je afspelen op iPhone en iPad

De volgende audioformaten worden standaard afgespeeld op je iPhone en iPad:

MP3

AAC (ook beveiligd, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC)

AIFF (geen compressie)

WAV (geen compressie)

Apple Lossless (ALAC, eigen formaat van Apple, gecomprimeerd zonder gegevensverlies)

Audible (audioboeken in de formaten 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+)

Op de iPhone 7 en nieuwer kun je ook de volgende audioformaten afspelen:

Linear PCM

FLAC

Dolby Digital (AC-3)

Dolby Digital Plus (E-AC-3)

Er zijn echter veel meer muziekformaten, zoals WMA, Ogg Vorbis, SHN (Shorten), Monkey’s Audio en dergelijke. Je kunt deze formaten niet niet standaard op je iOS-apparaat afspelen en ook niet in iTunes beluisteren. Sinds september 2017 biedt Apple officiële ondersteuning voor FLAC aan op de iPhone 7 en nieuwer. Het werkt ook op de Apple TV 4K en nieuwer.

Voor draadloos muziek afspelen is er A2DP (Stereo Bluetooth), dat wordt ondersteund sinds de iPhone 3GS. Bij aptX ligt het allemaal wat moeilijker: dit wordt nog niet op de iPhone en iPad ondersteund en op de Mac is de vereiste Bluetooth Explorer-tool niet meer beschikbaar.

Welke lossless en hi-res formaten kan de iPhone afspelen?

Dit zijn populaire lossless formaten:

FLAC (ondersteund)

WAV (ondersteund)

ALAC (ondersteund)

WMA Lossless (niet ondersteund, gebruik AVPlayer of VLC)

Daarnaast is er hi-res audio. De DEG (Digital Entertainment Group) beschouwt hi-res audio als lossless audio die in staat is om het volledige bereik van een opname te laten horen. Dit is een stuk beter dan cd-kwaliteit. Het cd-formaat is daarbij het referentiepunt en wordt beschouwd als low-res. Het gaat hier om een ongecomprimeerd digitaal formaat van 16-bit PCM op een sampling rate van 44.1 kHz. Alles onder cd-formaat zoals MP3, AAC en WMA worden beschouwd als low-res.

Hi-res audio is op fysieke media te vinden zoals de HDCD, SACD en DVD-Audio disc, maar die kun je uiteraard niet op je iPhone afspelen. Digitale hi-res audio formaten zijn:

ALAC (ondersteund)

AIFF (ondersteund)

FLAC (ondersteund)

WAV (ondersteund)

PCM (ondersteund)

DSD (het formaat dat op SACD-disks wordt gebruikt)

Voor DSD geldt dat het wat lastiger op iPhone en iPad af te spelen is, maar als je het echt wilt doen vind je hier instructies.

Voorbeeld: FLAC beluisteren

Heb je een iPhone die nog geen ondersteuning voor FLAC biedt, dan kun je op een aantal manieren toch naar de muziek luisteren. FLAC (Free Lossless Audio Codec) is een populair lossless audioformaat, onder andere onder liefhebbers van klassieke muziek. Dit komt omdat er geen enkele nuance in de audiobestanden verloren gaat. Ze klinken daarom exact als het origineel – op voorwaarde natuurlijk dat je kwalitatief goede oordopjes of speakers gebruikt. Streaming muziekdiensten zoals Tidal en Qobuz maken ook gebruik van het FLAC-formaat voor het beschikbaar stellen van muziek in hoge kwaliteit.

Er zit wel een nadeel aan deze lossless muziekformaten: ze zijn vijf- tot zesmaal groter dan mp3- en aac-bestanden. Ter vergelijking een muzieknummer van 4 minuten in verschillende formaten:

128 kbps AAC: 4MB

192 kbps MP3: 6MB

FLAC: 20MB

Door de grote omvang van de bestanden is het waarschijnlijk niet haalbaar om je hele muziekcollectie in FLAC op te slaan. Kies daarom voor het opslaan in FLAC-formaat vooral de albums waaraan je gehecht bent of albums die een betere geluidskwaliteit vereisen.

Er zijn vier manieren om toch naar FLAC-bestanden te luisteren op een toestel dat het niet ondersteunt:

Deze oplossingen leggen we hieronder uit.

#1 FLAC-apps voor iPhone en iPad

Er zijn diverse apps die FLAC-bestanden kunnen afspelen op je iPhone en iPad. De bekendste daarvan is de gratis mediaspeler VLC, die veel mensen wel op hun toestel geïnstalleerd hebben. Met deze app voor iOS, Mac en Windows kun je vrijwel alle audioformaten afspelen. Ook speelt VLC veel videoformaten af. Er zijn daarnaast ook gespecialiseerde apps zoals FLAC Player+. Je kunt de muziek streamen of via iTunes-bestandsdeling naar je iOS-apparaat uploaden. Voor andere audioformaten zijn er andere apps, bijvoorbeeld gespecialiseerd in Ogg Vorbis.

#2 Streamen vanaf een externe schijf

Gebruik je een NAS of een ander extern opslagmedium, dan kun je de FLAC-bestanden vaak gewoon afspelen. Ze verschijnen dan als WAV-bestand op je toestel. Een voorbeeld hiervan is Synology, een populair merk voor externe opslagschijven. Deze converteert de FLAC-bestanden on-the-fly zodat je ze kunt afspelen op je iPhone of iPad of via iTunes.



Een Synology NAS koop je vanaf ongeveer 100 euro. Voor modellen met ruimte voor 4 of meer schijven ben je rond de 300 euro kwijt.

#3 Bestanden eerst converteren

Voor het importeren van FLAC kun je Fluke gebruiken, een AppleScript waarmee je FLAC in iTunes kunt inlezen. Een andere oplossing is het gratis programma X Lossless Decoder (XLD), waarmee je van en naar FLAC kunt omzetten.

Heb je te maken met andere audioformaten, dan kun je ze vaak ook rechtstreeks in iTunes converteren. Wil je dat de bestanden lossless blijven, dan kun je het beste converteren naar Apple’s Lossless-formaat (ALAC), dat gelijk is met FLAC. Je converteert dan je bestanden van FLAC of WAV naar ALAC, om ze vervolgens op je iPhone of iPad af te spelen.

ALAC (Apple Lossless Audio Codec) is gelijk aan FLAC wat audiokwaliteit betreft. Je kunt ook kiezen voor WAV of AIFF, twee ongecomprimeerde audioformaten die veel ruimte innemen op je iPhone of iPad. Het voordeel van AIFF is dat je metadata kunt meegeven, terwijl dat bij WAV niet mogelijk is.

Verschil FLAC en ALAC Een vaak gestelde vraag is wat het verschil is tussen FLAC en ALAC. Het antwoord is: *GEEN*, als het over de audiokwaliteit gaat. Beide formaten zijn gecomprimeerde lossless formaten zonder kwaliteitsverlies. FLAC (Free Lossless Audio Codec) is open-source en ALAC (Apple Lossless Audio Codec) is Apple’s eigen variant hierop. Het enige verschil is dat ALAC wel zonder beperkingen op alle Apple-apparaten en in iTunes afgespeeld kan worden en dat FLAC alleen op latere devices ondersteund wordt (en niet in iTunes beluisterd kan worden).



Is opslagruimte belangrijk, dan kun je het beste kiezen voor MP3 of AAC. Beide maken gebruik van compressie, maar omdat AAC een veel nieuwer formaat is kan deze efficiënter met de ruimte omgaan. Als je nog geen keuze hebt gemaakt is het slimmer om voor AAC te gaan, het audioformaat dat Apple ook standaard gebruikt voor Apple Music.

#4 Hoge-resolutie audio afspelen met een DAC

Vind je de cd-kwaliteit van nummers niet goed genoeg, dan kun je nog een stapje verder gaan. Hoeveel detail een audiobestand bevat is afhankelijk van de bitdiepte en de sample rate. De bitdiepte geeft aan hoeveel data nodig is voor een sample. Bij 16-bit audio van een gewone cd is dat 65.536 bits en bij 24-bit van een Blu-ray DVD is dat 16,7 miljoen bits. Dat zijn dus enorme verschllen. De sample rate geeft aan hoe vaak de analoge geluidsgolf is gesampled in een bepaalde tijdsperiode. Bij cd’s is dat 44,1 kHz en bij Blu-ray loopt het op naar 48 kHz. Er zijn ook sample rates van 96 kHz of 192 kHz mogelijk.

Je hebt uiteraard wel érg goede oren en de juiste apparatuur nodig om het verschil te kunnen horen. Bovendien moet je ergens het hoge-resolutie audiobestand vandaan halen. Rippen van een 16-bit cd naar een 24-bit FLAC-bestand heeft bijvoorbeeld weinig zin. Wel kun je hoge kwaliteit digitale muziekbestanden kopen via aanbieders als HDTracks. Voor een 24-bit 96kHz FLAC-bestand moet je rekenen op 100-200MB benodigde opslagruimte.

Vervolgens kun je met VLC voor iOS de hoge resolutie-audiobestanden beluisteren. De koptelefoonaansluiting is daarbij het volgende obstakel. Die kan namelijk alleen muziek in cd-kwaliteit afspelen in een kwaliteit van 16-bit en 44,1 kHz. AirPlay biedt dezelfde kwaliteit voor audio.

Wil je toch de hoge resolutie-audiobestanden beluisteren op je iPhone of iPad, dan heb je een speciale digitaal-naar-analoog-converter (DAC) nodig (DAC). Goede opties vind je bij Astell & Kern, iFi en EarMen. In ons overzicht van draagbare DAC’s vind je het accessoires dat je zoekt.

Bekijk ook Draagbare DAC's voor betere audio op je iPhone, iPad en Mac Met de komst van Apple Music Classical wil je alle detail in een muziekstuk kunnen horen, ook op de iPhone en iPad. Met een draagbare DAC krijg je dat voor elkaar, ook voor het beluisteren van lossless muziek in Apple Music , Tidal en Qobuz. Een waarschuwing vooraf: ze zijn niet goedkoop!

Hou je van klassieke muziek, dan lees je hieronder meer tips over het luisteren van klassieke muziek op je iPhone en iPad, bijvoorbeeld via Apple Music Classical.

Bekijk ook Klassieke muziek luisteren met iPhone en Apple Music Klassieke muziek luisteren doe je met Apple Music of met speciale apps zoals Idagio op de iPhone. Deze gids legt uit met welke bijzonderheden je rekening moet houden bij het luisteren, importeren en taggen van klassieke muziek in de Muziek-app in macOS en het doorzoeken van Apple Music.