Heb je een belangrijke aantekening gemaakt in de Notities-app, dan is het wel zo handig als deze bovenaan staan. Door een notitie vast te zetten, weet je zeker dat ie altijd in beeld blijft. Lees hier hoe je dat doet, zowel in iOS als macOS.

Notitie vastzetten in Notities-app

Als je veel gebruikmaakt van de Notites-app om aantekeningen te maken of schetsen te maken, kan de lijst aan notities behoorlijk lang worden. Je belangrijke notities kunnen daardoor wat ondergesneeuwd raken, maar gelukkig is hiervoor een oplossing. Je kan heel eenvoudig een notitie vastzetten, zodat deze altijd bovenin de lijst staat. In deze tip laten we zien hoe je dat doet, zowel op de iPhone en iPad als op de Mac.

Het vastzetten van een notitie kan handig zijn als het om belangrijke aantekeningen gaat. Doordat je een notitie vastzet, staat deze altijd bovenaan de lijst. Zelfs als er een recentere notitie aangemaakt wordt, vind je de vastgezette notitie gewoon bovenaan. Zorg ervoor dat je iPhone, iPad of Mac bijgewerkt is naar minimaal iOS 11 of macOS High Sierra. Om een notitie vast te zetten, doe je het volgende:

Notities vastzetten op iPhone, iPad en iPod touch

Open de Notities-app. Veeg over een notitie van links naar rechts. Veeg in één keer door of tik op de punaise.

Notities vastzetten op de Mac

Open de Notities-app. Klik op de juiste notitie die je wil vastzetten. Vervolgens klik je bovenin de menubalk op Archief > Maak notitie vast. Je kan ook met je rechter muisknop op een notitie klikken en kiezen voor Maak notitie vast.

Nu je een notitie vastgezet hebt, staat deze altijd bovenaan. Wil je een notitie weer lostrekken, herhaal dan bovenstaande stappen, zowel op iPhone, iPad, iPod touch als Mac.

Wist je dat je ook in andere apps dingen kunt vastzetten? Je kan bijvoorbeeld een WhatsApp-gesprek vastzetten, zodat je nooit meer nieuwe berichten mist in dat ene belangrijke gesprek.