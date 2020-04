Je kunt op de iPad twee apps tegelijk gebruiken dankzij Split View. Hoe werkt dit precies en op welke iPads is dit beschikbaar? In deze tip lees je er alles over.

Dankzij Split View haal je veel meer uit je iPad. Met Split View kun je eenvoudig twee apps naast elkaar gebruiken, door het scherm te verdelen in twee stukken. De functie maakt naast Slide Over en Picture in picture deel uit van multitasking op de iPad. Zo werkt het.

Wat is Split View op de iPad?

Split View is de enige echte multitaskingfunctie van de iPad waarbij je twee apps naast elkaar kunt openen en ook tegelijk kunt gebruiken. Het ligt in het verlengde van Slide Over, een meer simpele functie om even snel een andere app te kunnen openen. Het verschil is dus dat je in Split View twee apps op een gedeeld scherm naast elkaar kunt plaatsen.

Helaas werken niet alle iPad-apps standaard met deze functie. Ontwikkelaars moeten hun apps speciaal aanpassen voordat je gebruik kunt maken van deze weergave. Ook werken niet alle standaardapps van je iPad met deze functie. Zo kun je de iTunes Store- en Instellingen-app niet in deze stand gebruiken.

iPads met Split View

Niet alle iPad-modellen werken met Split View. iPad-modellen die in 2014 of later uitgebracht zijn, bieden ondersteuning voor deze functie. Het gaat om de volgende modellen:

Hoe gebruik ik iPad Split View?

Het activeren van Split View is heel eenvoudig. Het werkt op eenzelfde manier als Slide Over:

Open een app. Veeg nu vanaf de onderkant een stukje omhoog om de iPad-dock te openen. Hou je vinger op een appicoontje uit de Dock en versleep deze naar de linker of rechter zijkant van het scherm. Laat de app vervolgens los, waarna hij in Split View-stand geplaatst wordt. Met de verticale streep in het midden kun je de verdeling van de twee apps aanpassen: 50/50 of een smalle kolom van de linker of rechter app.

Als de app die je in Split View wil zetten niet in de Dock staat, kun je deze het beste eerst op de normale manier openen. Daarna verschijnt deze aan de rechterkant van de Dock met recent geopende apps.

Bekijk ook Zo werkt het Dock op de iPad Het Dock op de iPad is sinds iOS 11 een stuk belangrijker. Je kunt er niet alleen veel meer apps in kwijt, maar je kunt er ook veel meer mee doen. In deze tip praten we je bij over het Dock op de iPad.

Als je een andere app wil kiezen, dan volg je gewoon de stappen hierboven. De nieuwe app vervangt automatisch de linker of rechter Split View-app, afhankelijk op welke plek je de app los laat. Goed om te weten is dat de deze weergave opgeslagen wordt in de appkiezer. Je kan dan altijd terugkeren naar de twee apps die naast elkaar staan.

Om de Split View weergave af te sluiten, versleep je de scheidingslijn in het midden gewoon helemaal naar links of rechts. De app die overblijft wordt dan weer gewoon schermvullend weergegeven en de andere app wordt afgesloten.

Je kan een app in Split View ook naar de Slide Over-weergave brengen. Om dit te doen, veeg je de gewenste app naar beneden vanaf het streepje bovenaan in de Split View-weergave. Daarna laat je de app los bovenop de andere app. Met Slide Over leg je een tweede app tijdelijk bovenop een andere app. Om die app weer uit beeld te krijgen, veeg je deze vanaf het streepje bovenaan weer uit beeld.

Bekijk ook Slide Over op de iPad: zo werkt het Slide Over is een handige multitaskingfunctie voor de iPad. Wat is Slide Over precies en hoe gebruik je het? In dit artikel lees je er alles over en laten we zien wat er nieuw is in iPadOS 13.

Bij apps die meerdere vensters op de iPad ondersteunen, waaronder Safari, de standaard Berichten-apps en Apple’s eigen iWork-apps Pages, Numbers en Keynote, kun je twee keer dezelfde app in Split View naast elkaar zetten. Hierdoor werk je bijvoorbeeld tegelijkertijd aan twee verschillende documenten of bekijk je twee pagina’s tegelijkertijd in dezelfde browser. In iMessage kan het van pas komen als je in twee chats tegelijkertijd praat. Je hoeft dan niet telkens tussen gesprek te wisselen, want je ziet ze gewoon naast elkaar staan.

Bekijk ook Zo gebruik je meerdere vensters van dezelfde app op de iPad Op de iPad kun je sinds iPadOS 13 meerdere vensters gebruiken. Je kan op deze manier makkelijker en sneller werken met de apps op de iPad. Zo gebruik je de meerdere vensters op de iPad.

Split View uitschakelen op de iPad

Als je helemaal geen gebruik wil maken van Split View op de iPad, dan kan je dit uitschakelen. Hou er wel rekening mee dat je hiermee ook Slide Over uitschakelt. Dit werkt als volgt:

Open op de iPad de Instellingen-app. Ga naar Beginscherm en Dock > Multitasking. Zet de schakelaar bij Sta meerdere apps toe uit.

Ben je benieuwd hoe multitasking op de iPad nog meer te gebruiken is? In aparte artikelen leggen we alles uit over Picture in Picture en Slide Over. Ook op de Mac kun je gebruikmaken van een soortgelijke Split View-functie met dezelfde naam.