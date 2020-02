De AirPods Pro zijn voorzien van een speciale druksensor in de steeltjes. Dit is een soort knop waarmee je telefoongesprekken kunt opnemen, muziek bedienen en meer.

De gewone AirPods kun je bedienen door te tikken. Maar bij de AirPods Pro werkt het nét even anders. Bij deze oortjes moet je in het steeltje knijpen om allerlei functies te bedienen. Hieronder leggen we uit hoe de druksensor in het steeltje werkt.

AirPods bedienen met druksensor

De druksensor is te herkennen aan het afgeplatte gedeelte op het steeltje. Je kunt hier één, twee of drie keer op drukken of wat langer ingedrukt houden om bepaalde functies te activeren.

Zo werkt het:

1x drukken : muziek afspelen of pauzeren, of een telefoongesprek beantwoorden

: muziek afspelen of pauzeren, of een telefoongesprek beantwoorden 2x drukken : naar volgende nummer

: naar volgende nummer 3x drukken : naar vorige nummer

: naar vorige nummer Ingedrukt houden: wisselen tussen actieve ruisonderdrukking en Transparantie-modus

Ruisonderdrukking aan en uit

De Transparantie-modus is bedoeld om mee te kunnen luisteren als je de oortjes in hebt. Omdat de AirPods Pro ruisonderdrukking hebben en je gehoorgang afsluiten, kan je niet luisteren wat er om je heen gebeurt. Door de Transparantie-modus in te schakelen kun je alsnog een gesprek voeren en het verkeer horen.

AirPods Pro-bedienen aanpassen

Je kunt zelf bepalen wat er gebeurt als je in de stokjes knijpt. Dit regel je via de instellingen van de AirPods:

Open de Instellingen-app op de iPhone of iPad die verbonden is met de AirPods. Ga naar Bluetooth. Tik op het blauwe i’tje achter de AirPods. Je kunt nu de bediening van de AirPod aanpassen, waarbij je de keuze hebt uit muziek afspelen en pauzeren, volgende nummer en dergelijke.

Je bepaalt dus zelf wat er gebeurt als je in de druksensor knijpt. Voor links en rechts kun je aangeven of je met drukken-en-vasthouden de ruisonderdrukking of Siri wilt activeren.

Je kunt bij Ruisonderdrukking ook nader aangeven of je gebruik wilt maken van de Transparantie-modus of dat je al deze functies helemaal uit wilt schakelen. Dat lijkt ons geen logische keuze, maar er kunnen misschien situaties zijn dat je het liever niet gebruikt.

Je kunt net als bij de eerdere AirPods ook instellen of je altijd gebruik wil maken van de linker- of rechtermicrofoon, of dat je automatisch wilt wisselen.

Uiteraard kun je bij de AirPods Pro ook nog steeds gebruik maken van Hé Siri om bijvoorbeeld een nummer af te spelen, te bellen of een route­beschrijving op te vragen.

Heb je nog geen AirPods Pro? Je kunt ze inmiddels bij verschillende winkels kopen, niet alleen bij Apple.

Bekijken → AirPods Pro bij Apple voor €279