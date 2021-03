In deze tip leggen we uit waarom je ruisonderdrukking zou willen gebruiken als je één oortje in hebt. Natuurlijk lees je ook hoe je dit vervolgens voor elkaar krijgt.

Ruisonderdrukking is een van de belangrijke functies van AirPods Pro ten opzichte van gewone AirPods. Standaard activeert dit pas als je zowel het linker als rechter oortje in hebt, maar je kunt dit veranderen. In deze tip leggen we dat aan je uit.

Ruisonderdrukking op één AirPod Pro gebruiken

Als je één van je AirPods Pro indoet merk je niets van de ruisonderdrukking omdat deze pas activeert nadat je het tweede oortje in je oor hebt gestopt. Op dat moment zal het omgevingsgeluid verminderen en kun je de muziek veel beter verstaan. Je kunt echter ook ruisonderdrukking gebruiken zonder beide oortjes te dragen.

Waarom je dit zou doen? Nou, niet om beter naar je muziek te luisteren. Dat klinkt namelijk nogal gek, rust in het ene oor en straatgeluiden in het andere. Waarvoor het wel handig kan zijn is bellen. Sommige mensen dragen liever één oortje in plaats van twee tijdens een telefoongesprek. Het komt ook van pas als je maar één oor kunt gebruiken, bijvoorbeeld als je gehoorproblemen aan een oor hebt.

Activeren via AirPods Pro

De makkelijkste manier om ruisonderdrukking in te schakelen is via het steeltje van je AirPods Pro. Zodra je één AirPod Pro indoet kun je de steel ingedrukt houden om ruisonderdrukking in te schakelen. Dit werkt hetzelfde als wisselen tussen transparantie-modus en ruisonderdrukking als je twee oortjes in hebt.

Activeren via iPhone

Zoals je misschien weet kun je ook via het Bedieningspaneel op je iPhone de ruisonderdrukking inschakelen. Als je één oortje in hebt, werkt dit niet: als je de ruisonderdrukking probeert in te schakelen zal de iPhone kort trillen om aan te geven dat het niet kan. Met een simpele aanpassing in de instellingen zorg je ervoor dat het wél kan.

Open de Instellingen-app.

Open het Toegankelijkheid-menu.

Scroll naar beneden en open het AirPods-menu.

Zet Ruisonderdrukking voor één AirPod aan (groen).

Als je ruisonderdrukking nu inschakelt via het Bedieningspaneel op de iPhone zal je AirPod gewoon overgaan naar ruisonderdrukking. Je hoort ook een geluidseffect ter bevestiging.

De druksensoren in de AirPods Pro hebben meer in petto dan wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantie-modus. In onze aparte tip lees je hoe je de AirPods Pro druksensor bedient.