De Apple Watch heeft een eigen Radio-app, waarmee je kunt luisteren naar Apple Music-radiostations, Beats 1 en honderduizenden andere radiozenders, zowel nationaal als internationaal. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over deze muzikale app.

Radio-app op Apple Watch

Met de Radio-app kun je naar de radiostations van Apple Music luisteren, inclusief enkele nieuwszenders en Beats 1. Voor Beats 1 en de nieuwszenders BBC World, Bloomberg Radio en PRI heb je geen Apple Music-abonnement nodig, maar voor de andere op genre-gebaseerde radiostations wel. Met ingang van iOS 13 kun je ook naar gewone (nationale) radiostations luisteren. Qua vormgeving ziet de Radio-app er hetzelfde uit als de Muziek-app in watchOS. Dat betekent dat je door grote kaarten bladert om je favoriete station te selecteren. Bovenaan vind je twee knoppen waarmee je direct naar Beats 1 kunt luisteren of een overzicht krijgt van alle muziekzenders.

De Radio-app gebruik je om rechtstreeks via je Apple Watch naar de muziekzenders van Apple Music en andere radiostations te luisteren. Je hebt hiervoor dus wel draadloze oortjes zoals de AirPods nodig om de muziek te kunnen horen, want er wordt geen gebruik gemaakt van de ingebouwde speaker. Hou er ook rekening mee dat je een internetverbinding nodig hebt om te kunnen luisteren. Je Apple Watch moet dus binnen bereik van je iPhone of een Wi-Fi-netwerk zijn. Met de 4G Apple Watch kun je ook via mobiele data luisteren, maar dit model is (nog) niet in Nederland en België beschikbaar.

Je kan de app ook gebruiken om een radiozender op je iPhone te starten. Bij het opstarten kies je voor Op iPhone en als je vervolgens een radiostation kiest zal de muziek via de speaker van de iPhone worden afgespeeld. De Radio-app heeft ook een complicatie, zodat je hem snel kunt opstarten vanaf de wijzerplaat.

Radio-app: op welke Apple Watch?

De Radio-app is niet op alle Apple Watch-modellen beschikbaar. Je vindt de app op deze Apple Watches, zowel met als zonder 4G:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Op eerdere modellen kun je de Radio-app dus niet gebruiken, maar gelukkig zijn er wel alternatieven. Die bespreken we verderop.

Nationale radiostations op de Apple Watch luisteren

Wil je naar nationale radiozenders luisteren, zoals NPO Radio 1, Radio 538 of Q-Music? Dan kan dat ook. Je moet hiervoor eerst een radiozender starten via Siri op de iPhone of via de Muziek-app op je iPhone. Vervolgens verschijnt je onlangs afgespeelde radiostation in de Radio-app op het horloge. Je kan helaas geen eigen favorietenlijst bijhouden, maar als je toch vaak naar dezelfde zenders luist, is dit een handige manier om snel radio te starten.

Bekijk ook Radiozenders afspelen via Siri en de Muziek-app: zo doe je dat Met behulp van Siri kun je met je stem een radiostation luisteren. Je hoeft alleen maar aan Siri te vragen om je favoriete radiozender te starten. Dit werkt met zowel Nederlandse als internationale radiozenders.

Radio-apps voor Apple Watch

Kun je niet via de Radio-app op de Apple Watch luisteren, dan zijn er gelukkig alternatieve radio-apps:

TuneIn (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 10.3+) - Luister gratis naar meer dan 100.000 radiostations met sport, nieuws, muziek en praatradio.

+ , iOS 10.3+) - Luister gratis naar meer dan 100.000 radiostations met sport, nieuws, muziek en praatradio. myTuner Radio Nederland België (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 9.0+) - Handige radio-app die niet alleen op de Watch, maar ook op de Apple TV werkt.

/ + , iOS 9.0+) - Handige radio-app die niet alleen op de Watch, maar ook op de Apple TV werkt. Simple Radio - Live AM/FM (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.0+) - Eenvoudige radio-app waar je favorieten verschijnen op de Apple Watch.

