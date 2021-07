We kennen de Energiebesparingsmodus op de iPhone al een tijdje. Daarmee zorg je dat het apparaat minder energie verslindt, waardoor de batterij langer meegaat. Vanaf het begin hoopten we al dat de functie ook naar de Mac zou komen. Najaar 2021 is het eindelijk zo ver. Vanaf macOS Monterey kun je Energiebesparingsmodus op de Mac gebruiken. Wij leggen uit hoe je het gebruikt.

Wat is Energiebesparingsmodus op de Mac?

Met de Energiebesparingsmodus kun je langer met een batterijlading van je MacBook doen. Wanneer het wordt ingeschakeld zal je Mac de prestaties optimaliseren door scherpere prioriteiten te stellen aan de processor. Heb je meerdere programma’s tegelijk geopend, dan blijft niet iedere app op de achtergrond actief. Ook wordt het scherm gedimd, net als bij de Energiebesparingsmodus op je iPhone en iPad.

De processor van je Mac wordt in de batterijbesparende stand ook langzamer. Dat wil zeggen: vooral de energiezuinige kernen van de processor zullen actief zijn en er wordt minder beroep gedaan op de processorkernen die voor hoge performance bedoeld zijn. Dit is puur om batterij te sparen en heeft dus geen blijvende effecten.

Zet je de stand weer uit, dan presteert je processor weer op topniveau. Heeft jouw MacBook een ventilator, dan zul je het effect van de Energiebesparingsmodus ook merken. Omdat de processor minder hard hoeft te werken zal deze minder snel opwarmen, waardoor de ventilator minder vaak in actie komt.

Op dit moment – in beta 2 van macOS Monterey – is er nog geen manier aanwezig om te herkennen dat deze batterijbesparende stand is ingeschakeld. Wanneer hier verandering in komt, werken we deze tip bij.

Welke MacBooks hebben een Energiebesparingsmodus?

Hoewel macOS Monterey voor een breed scala aan Macs beschikbaar is, kunnen niet alle Macs gebruikmaken van de Energiebesparingsmodus. Allereerst vallen logischerwijs de desktop-Macs af. Dan blijven de MacBooks nog over. Deze Macs zijn geschikt:

MacBook Pro 2016 en nieuwer

12-inch MacBook 2016 en nieuwer

Wat opvalt is dat de MacBook Air niet wordt meegenomen door Apple. Of dit een foutje is betwijfelen we, maar we werken dit artikel uiteraard bij wanneer hier ontwikkelingen zijn.

Heb je een andere Mac dan de opgesomde apparaten, dan kun je gelukkig wel andere stappen ondernemen om de batterijduur van je MacBook te verlengen.

Bekijk ook 15 tips om je MacBook-batterijduur te verlengen Loopt de batterij van je Mac te snel leeg of ben je niet tevreden over de batterijduur? Met deze tips gaat je batterij minder snel leeg.

Energiebesparingsmodus handmatig inschakelen op de Mac

Op dit moment – wederom in beta 2 van macOS Monterey – is er slechts één manier om de Energiebesparingsmodus op je MacBook in te schakelen. Dit moet handmatig. Wel is het goed om te weten dat je MacBook onderscheid maakt tussen een aangesloten stroomadapter en batterijvoeding. Het is mogelijk om de stand alleen te gebruiken wanneer je geen oplader hebt aangesloten. Je hoeft hier verder niet over na te denken als je het eenmaal hebt ingesteld. Volg deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren via  > Systeemvoorkeuren. Open het Batterij-menu onderaan. Klik op het Batterij-tabblad in de linkerkolom en vink ‘Energiebesparingsmodus’ aan. Kies er eventueel voor om op het Lichtnetadapter-tabblad dezelfde instelling aan te passen.

Er zijn meerdere redenen om zelfs met een gekoppelde oplader de Energiebesparingsmodus te gebruiken. Zo vind je het wellicht prettig om een zo stil mogelijke MacBook te gebruiken. Ook is het handig als je niet veel tijd hebt om op te laden. Omdat je MacBook minder stroom nodig heeft zal de batterij sneller opladen. Je kunt er in zo’n geval ook voor kiezen om je Mac helemaal uit te schakelen. Wil je op een later moment toch geen gebruik meer maken van de batterijbesparende stand, dan kun je het gewoon weer uitschakelen in dezelfde menu’s.

Kun je de batterijbesparende modus automatisch laten inschakelen op de Mac?

Helaas kun je in beta 2 van macOS Monterey nog niet instellen om de Energiebesparingsmodus automatisch in te schakelen. Op de iPhone en iPad is dat wel een optie, bijvoorbeeld als je batterij een bepaald percentage bereikt. Daarom denken we dat het goed mogelijk is dat Apple deze functie in een later stadium van de betaperiode toevoegt. Wanneer dat gebeurt, lees je dat in deze tip.

Apple heeft in het verleden al functies toegevoegd om meer inzicht te krijgen in je batterij. Zo kun je sinds macOS Catalina de levensduur van je MacBook batterij bekijken. Hoe je dat doet, lees je in onze tip.

Bekijk ook Langere levensduur voor je MacBook-batterij: zo werkt de batterijfunctie Met de batterijconditiebeheer-functie op de Mac zorg je ervoor dat de levensduur van de batterij in MacBooks verlengd wordt. Maar het zorgt ook voor een kortere gebruiksduur op een enkele lading. En met geoptimaliseerd opladen op je MacBook zorg je ook voor een langere levensduur.

Wil je meer eeten over de energiebesparingsmodus op de iPhone, lees dan onze aparte tip.