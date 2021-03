Geniet je al een tijdje van je AirPods, maar gaat de batterij niet meer zo lang mee? In dit artikel leggen we je uit wat je dan je opties zijn.

De allereerste generatie van de AirPods zag in 2016 het levenslicht. Vijf jaar later en er zijn ondertussen drie versies van de AirPods beschikbaar. Eerder viel het ons al op dat de batterij je na meer twee jaar wat teleurstelt: ze gaan niet meer zo lang en je denkt er misschien over na om nieuwe te kopen. Wat kun je in zo’n geval doen met je oude AirPods? In dit artikel bespreken we deze opties:

Zo verouderen je AirPods

De AirPods zelf verouderen eigenlijk nauwelijks: het doosje verkleurt niet, een paar krassen zijn meestal geen probleem en ook de audiokwaliteit gaat niet met sprongen achteruit. Het enige onderdeel van de AirPods dat erg gevoelig is voor slijtage, zijn de ingebouwde batterijen.

Als je je AirPods al wat langer hebt, dan heb je misschien gemerkt dat de batterij wat sneller leeg gaat. Het is gebruikelijk dat je deze slijt naarmate je je apparaat langer in gebruik hebt. Daardoor is de batterij minder goed in staat om lading vast te houden en gaat hij eerder leeg. Bij intensief gebruik slijt je batterij over het algemeen vlugger. Heb je last dat je AirPods-batterijen snel leeg zijn? Check dan onze tip met mogelijke oplossingen eens, want het kan ook komen door een bug of onjuist gebruik.

Op je iPhone kun je precies zien hoeveel capaciteit de ingebouwde batterij nog heeft dankzij de functie Batterijconditie nog heeft. Helaas kun je diezelfde informatie over de AirPods niet inzien. Het is dus echt afhankelijk van jouw gebruik of de batterijduur nog wenselijk is of niet. Neem dat ook mee in je overweging om ze te recyclen, repareren of verkopen.

AirPods recyclen

Hebben de bovenstaande tips om de AirPods batterijduur te verlengen niet geholpen en wil je afstand doen van je AirPods? Dan kun je overwegen om ze te laten recyclen. Terwijl je voor je iPhone, iPad of MacBook bij Apple mogelijk nog een aardig (maar niet spectaculair) bedrag terugkrijgt, geldt dat niet voor je AirPods. Je kunt bij Apple dus geen korting krijgen op een nieuwe set oortjes als je de oude daar achterlaat. Wel kan Apple ze voor je recyclen wanneer je ze naar de Apple Store brengt. Heb je liever een oplossing in de buurt? Kijk dan op de website van Wecycle.

Batterijservice

Misschien vind je het niet zo nodig om meteen een hele nieuwe set AirPods aan te schaffen. Je kunt er dan ook voor kiezen om je AirPods te laten vervangen voor het batterijtarief. Tegen een lagere serviceprijs dan normaal worden je oude AirPods vervangen en gerecycled. Met een nieuwe set kun je dan weer een tijdje vooruit. Een batterijvervanging van AirPods of AirPods Pro kost €55,- per oortje buiten de garantie. Dat geldt ook voor de (draadloze) oplaadcase. Voor €85,- vervang je de batterij van de AirPods Max. Voordat je in aanmerking komt voor dit verlaagde servicetarief, moet de klacht worden geconstateerd door medewerkers van Apple of een erkende Service Provider.

Gratis vervanging onder garantie of AppleCare+

Check voordat je contact opneemt met Apple of je nog binnen de twee jaar garantie zit. De vervanging is namelijk gratis onder Apples eigen garantie, AppleCare+ of de consumentenwetgeving. Heb je AppleCare+ voor je AirPods afgesloten? Dan kun je de batterijvervanging kosteloos laten uitvoeren. Helaas kun je er niet voor kiezen om te upgraden van de gewone AirPods naar bijvoorbeeld de nieuwere Pro-variant. Je hoeft niet persoonlijk langs te gaan, maar kunt ook opsturen.

Verkoop je AirPods

Bieden de eerdergenoemde voorstellen geen uitweg? Dan kun je altijd nog proberen om je AirPods te verkopen. Afhankelijk van de staat van je AirPods is dat wel of geen goed idee. Zo moet je letten op de technische staat, maar ook op de hygiëne. Er zijn verschillende mogelijke kopers voor je oortjes:

Refurbished aanbieders

Er zijn heel wat refurbished aanbieders waar je je iPhone of MacBook kunt inleveren tegen een vergoeding. Op basis van hun kwaliteitseisen krijg je daar een bepaald bedrag voor terug. Voor gebruikte iPhones en MacBooks zijn er genoeg aanbieders, maar slechts weinige zijn geïnteresseerd in tweedehands AirPods. De enige plek waar je het zou kunnen proberen is bij Rebuy. Je kunt daar je AirPods, AirPods Pro en AirPods Max inleveren.

Particuliere kopers

Meestal bieden refurbished aanbieders een vergoeding die niet zo heel hoog ligt. Wil je iets meer geld vangen voor je oude setje oortjes? Dan zou je ze zelf kunnen verkopen, bijvoorbeeld via Marktplaats. Hierbij moet je wel met een aantal dingen rekening houden.

Allereerst, wees eerlijk over de matige batterijduur van je AirPods.

Ten tweede, maak je AirPods schoon voordat je ze verkoopt. Dat is wel zo hygiënisch.

Tot slot, geef bij je advertentie duidelijk weer om welke soort AirPods het gaat. Weet je niet welk type je hebt, dan kun je dit achterhalen op basis van het serienummer van de AirPods.

Hopelijk helpen deze tips je in je afweging om je AirPods te recyclen, repareren of verkopen!