Reizen met je MacBook: zo voorkom je problemen onderweg

Als je vaak op reis bent en onderweg moet werken, dan is het wel zo handig om je MacBook mee te nemen. Er zijn dan een paar dingen waarop je moet letten, om te zorgen dat je gegevens veilig zijn. Een MacBook kost minstens duizend euro en is daarom aantrekkelijk voor dieven. Ook kun je onderweg tegen problemen aanlopen die je gemakkelijk had kunnen voorkomen met een goede voorbereiding. In deze tip vind je enkele praktische reistips voor je Mac~Book.



#1 Maak een backup voordat je weggaat

Als je MacBook onderweg wordt gestolen ben je niet alleen je computer kwijt, maar ook alles wat er op staat. Dat probleem is minder erg als je vooraf een Time Machine-backup had gemaakt. In dat geval heb je alle data nog en kun je een eventuele vervangende MacBook snel weer inrichten. Maak er ook een gewoonte van om je belangrijke bestanden op iCloud of een andere online opslagdienst op te slaan, zodat je niets kwijtraakt. Dit geldt vooral voor bestanden die je voor je werk nodig hebt, zoals gemaakte foto’s als je professioneel fotograaf bent. Extra zekerheid heb je als je ook nog een backup maakt op een fysiek opslagmedium, zoals een externe harddisk of externe SSD.

#2 Stel een goed wachtwoord in

Zorg dat anderen niet op jouw MacBook kunnen inloggen door een moeilijk wachtwoord in te stellen. Gebruik je thuis een eenvoudig wachtwoord dat gemakkelijk te raden is, dan wil je onderweg misschien overstappen op iets ingewikkelders, dat je zelf nog goed kunt onthouden. Het wachtwoord stel je in via  > Systeemvoorkeuren > Beveilging en privacy. Zorg dat de optie Vraag om wachtwoord ingeschakeld is en stel deze so in, dat je meteen een wachtwoord moet invullen zodra de Mac uit sluimerstand wordt gehaald.

#3 Zet Zoek mijn Mac aan

Met Zoek mijn Mac kun je altijd je zoekgeraakte Mac terugvinden, ook als deze in sluimerstand staat. Ga naar  > Systeemvoorkeuren > iCloud en vink de optie ‘Zoek mijn Mac’ aan. Ben je je Mac kwijtgeraakt dan kun je deze altijd terugvinden via iCloud.com of de app Zoek mijn op de iPhone. Ook kun je de locatie van de Mac via GPS volgen als je deze iCloud-functie hebt ingeschakeld. Je kunt je Mac op afstand blokkeren en aan de politie laten zien waar je computer is. Dit maakt het aanzienlijk makkelijker om gestolen Apple-apparatuur terug te krijgen. Zelf op zoek gaan naar de dief is in vreemde landen vaak een minder goed idee.

#4 Maak je Mac uniek

Je ziet wel eens MacBooks die helemaal beplakt zijn met stickers, waardoor je nauwelijks nog ziet dat het een Apple-laptop is. Dit maakt je MacBook minder aantrekkelijk en het valt daardoor ook minder op dat het een dure laptop is. Je hoeft echter niet je MacBook helemaal te beplakken, maar je kunt wel zorgen dat jouw MacBook nét iets unieker is. Hiervoor kun je een sticker of hardcase gebruiken. Liefst eentje die je niet zomaar eraf kunt trekken.

Wat zou jij het eerste stelen: een standaard MacBook waarmee je makkelijk in de massa kunt opgaan, of eentje in een opvallende kleur? Heeft iemand in een koffietentje jouw MacBook weggepakt, dan kun je moeilijk bij iedereen met een standaard MacBook langsgaan om te vragen of ze jouw MacBook hebben gestolen. Heb je echter een unieke MacBook, dan herken je meteen jouw exemplaar.

#5 Check je reisverzekering

Zorg dat niet alleen jijzelf, maar ook je MacBook goed verzekerd is. Soms valt het onder een bestaande reis- of inboedelverzekering, soms kun je een speciale kostbaarhedenverzekering hiervoor afsluiten. Kijk even goed of je MacBook ook buitenshuis is verzekerd. Ga je vaak op zakenreis, dan kan het zinvol zijn om een speciale module voor zakenreizen af te sluiten, waarbij ook de apparatuur die je meeneemt verzekerd is.

Bij CentraalBeheer is de laptoptverzekering bijvorbeeld onderdeel van de bundel Kostbaarheden buitenshuis. Je kunt je MacBook (maar ook een iPhone of tablet) verzekeren tegen alle veelvoorkomende gevaren buitenshuis. Er geldt een vast eigen risico van €100,- per gebeurtenis. Alles over je MacBook verzekeren in ons afzonderlijke artikel.

#6 Denk na over de oplader

Ga je lang weg? Hou er dan rekening mee dat je de MacBook onderweg regelmatig moet opladen. Neem in dat geval je oplader mee en check of er in de trein of het vliegtuig stopcontacten aanwezig zijn die je mag gebruiken. In landen waar andere stopcontacten worden gebruikt kun je een reisstekker nodig hebben. Apple’s adapters zijn vaak modulair, waardoor je alleen maar een opzetstukje nodig hebt. Apple verkoopt voor 35 euro een adapterset met opzetstukjes voor internationaal gebruik.

#7 Pas op met ‘moeilijke’ landen

Rusland, China… het zijn prachtige vakantiebestemmingen, maar er gelden soms andere regels als het op privacy aankomt. Soms willen de autoriteiten bij de grens toegang tot je laptop, om te controleren of je dissident of activist bent. Wil je gedoe voorkomen, laat dan je laptop liever thuis.

Wil je je laptop wel meenemen en ga je langere tijd naar een bepaald land, dan kun je het beste je MacBook goed voorbereiden. Maak een Time Machine-backup van je huidige installatie en maak daarna je MacBook helemaal leeg. Als je je laptop vervolgens inricht met het meest noodzakelijke weet je dat de autoriteiten ook niet door foto’s van tien jaar geleden kunnen bladeren. Bij terugkomst zet je je backup terug.

#8 Overweeg een iPad mee te nemen

Ga je maar korte tijd weg en ga je vooral e-mailen en andere simpele dingen doen, dan heb je misschien genoeg aan een iPad. Met een toetsenbordhoes kun je ook prima e-mail beantwoorden en teksten schrijven. Het wordt natuurlijk anders als je heel gespecialiseerde software nodig hebt, dat niet op de iPad beschikbaar is.

Het voordeel van een iPad is dat deze voor dieven minder aantrekkelijk is voor diefstal, omdat het apparaat aan jouw Apple ID is gekoppeld dankzij het Activeringsslot. Bij MacBooks is dat alleen het geval met modellen die voorzien zijn van T2-chip.

Is jouw iPad niet geschikt voor een toetsenbordhoes, dan kun je hieronder zien welke modellen bij jou passen.