Overstappen naar een andere iPad? Zo bereid je je voor

Als je van plan bent om naar een andere iPad over te stappen, zorg dan dat je goed bent voorbereid voordat je er eentje aanschaf. Er is een aantal dingen waar je bij de voorbereiding rekening mee moet houden en in dit artikel leggen we ze je uit.

Voorbereiden op overstappen naar een andere iPad

Je hebt de knoop doorgehakt: je gaat een nieuwe iPad kopen. Voordat je daadwerkelijk je bestelling plaatst, is het goed om een paar dingen op een rijtje te zetten. Welk model is het meest geschikt voor jou? En wat doe je met je oude iPad? In dit artikel leggen we je uit hoe je je het beste kunt voorbereiden op je volgende iPad.

Voorbereiding: welke iPad wordt het?

Voordat je de eerste de beste iPad aanschaft, is het goed om te weten welk model je precies wil hebben. Dit hangt ervan af wat je precies met je iPad gaat doen. Het aantal iPad-modellen is behoorlijk groot en als je de iPads gaat vergelijken op specs zul je al snel merken dat er voor iedereen wel iets bij zit. Een student heeft bijvoorbeeld heel andere eisen dan iemand die een iPad professioneel gebruikt. We hebben een aantal punten op een rijtje gezet waar je je keuze op kunt baseren:

Bedenk dus goed hoe en waar je je nieuwe iPad gaat gebruiken en denk ook vooruit. Weet je zeker dat je je iPad niet zo intensief gaat gebruiken of staat er toch nog een nieuwe studie te wachten, waarvoor je misschien toch wat extra functies nodig zal hebben? We hebben alle iPads met elkaar vergeleken zodat je precies weet welke iPad het beste bij je past. Dat lees je in het artikel hieronder.

Bekijk ook iPad vergelijken → Jouw iPad-keuzehulp! Welke iPad past bij jou? Welke iPad past bij jou: de grote iPad Pro 2020, de kleinere iPad mini, de middenklasse iPad Air 2020 of de standaard 10,2-inch iPad 2020? We vergelijken de iPads en zetten de verschillende modellen en afwegingen op een rijtje.

AppleCare+ of niet?

Als je eenmaal je beslissing hebt gemaakt, is het ook verstandig om na te denken over een eventuele iPad-verzekering voor je kostbare aanschaf. Want of je nu het goedkoopste of het duurste model hebt aangeschaft, het blijft zonde als je iPad kapot valt. Natuurlijk krijg je standaard al garantie bij je iPad. Bij Apple krijg je standaard 1 jaar iPad-garantie. Op producten die je in de EU hebt gekocht geldt voor consumenten een langere garantie van 2 jaar. Deze garantie geldt alleen voor fabrieksfouten en andere hardwaredefecten. Verlies, diefstal en beschadiging door een ongelukje vallen niet onder de garantie, maar wordt vaak wel vergoed door een iPad-verzekering.

Een van de opties die je hebt is afsluiten van AppleCare+. Dit is een verlengde garantie voor onder andere je iPad. Hiermee je heb je tot twee jaar recht op telefonische ondersteuning en iPad-reparaties. Daarnaast is er dekking voor maximaal twee schadegevallen per 12 maanden die door jezelf zijn veroorzaakt, dus als gevolg van een ongelukje. Hiervoor geldt een eigen risico per voorval.

Het is mogelijk om het afsluiten van je AppleCare+ nog even uit te stellen. Je kunt het namelijk tot 60 dagen na aankoop van je iPad nog aanschaffen. De prijzen voor Apple Care+ variëren per model.

Maar ook hierbij ben je niet verzekerd tegen diefstal. Is dat een vereiste? Dan is het wellicht goed om te kijken naar andere iPad-verzekeraars. We hebben de beste aanbieders voor je op een rijtje gezet in onderstaand artikel.

Bekijk ook iPad verzekeren: heb ik een iPad-verzekering nodig? Moet je je iPad verzekeren en welke iPad-verzekeringen zijn er dan zoal? Wij hebben in dit artikel alle afwegingen op een rij gezet: bij schade, diefstal en verlies van je iPad komt een tabletverzekering van pas, maar je iPad verzekeren is lang niet altijd nodig.

Wat doe je met je oude iPad?

Als je weet welke iPad het meest geschikt is voor jou, dan kun je alvast je gegevens van je oude iPad veilig stellen. Dit is ook slim om te doen als je van plan bent om je iPad tweedehands te verkopen. Zorg ervoor dat je geen persoonlijke gegevens op je oude iPad achterlaat. We hebben een aparte tip over je iPad verkoopklaar maken, maar let ook even op de stappen die we hieronder bespreken.

Bekijk ook Oude iPhone verkoopklaar maken, hoe doe je dat? Je wilt je iPhone verkoopklaar maken, zodat je een zo goed mogelijke prijs ervoor krijgt. Met deze 6 tips haal je het maximale eruit.

Maak een backup

Je wil natuurlijk niet dat je gegevens nog op je iPad staan als je deze verkoopt of wegdoet. Daarom is het belangrijk om regelmatig een backup te maken van je iPad. Er zijn verschillende manieren om een backup te maken. Zo kun je ervoor kiezen om automatische reservekopieën te maken en deze op te slaan in je iCloud. Dit is ook gelijk de makkelijkste manier om je gegevens over te zetten naar je nieuwe iPad.

Je kunt er ook voor kiezen om een lokale backup op bijvoorbeeld je Mac op te slaan. Daardoor blijft er meer opslagruimte bij iCloud vrij en bovendien worden al je gegevens lokaal bewaard. Het is aan te raden om allebei te doen, zodat je zeker weet dat je al je gegevens nog hebt. Hoe je het beste een backup kunt maken leggen we je in onderstaand artikel uit.

Bekijk ook iPhone en iPad backup stappenplan: zo maak je iPhone back-ups Een iPhone back-up (reservekopie) maken is altijd verstandig. En natuurlijk geldt dat net zo goed voor de iPad. In deze gids leggen we je alles uit over het maken van backups van je iPhone en iPad, zowel op iCloud als lokaal op de Mac of Windows.

Foto’s in iCloud

Je kunt ervoor kiezen om helemaal opnieuw te beginnen met een schone installatie. In dat geval moet je niet vergeten om je foto’s en video’s vilig te stellen in de iCloud fotobibliotheek. Zo blijven al je foto’s en video’s bewaard en heb je op al je apparaten toegang tot je foto’s. Je stelt dit als volgt in: Ga op je iPhone naar Instellingen en tik op je naam bovenin. Tik op iCloud > Foto’s en schakel iCloud-foto’s in.

Natuurlijk is het ook mogelijk om van je iCloud-fotobibliotheek een extra backup te maken. Hoe je dit precies doet lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook Zo maak je een (extra) backup van je iCloud fotobibliotheek Maak eenvoudig een extra backup van je iCloud fotobibliotheek zodat je dierbare foto's en video's niet verloren gaan bij een probleem met iCloud of als je SSD of harde schijf het begeeft.

Verwijder persoonlijke informatie

Ga je je iPad verkopen, weggeven of recyclen? Het is hoe dan ook aan te raden om alle persoonlijke informatie van je iPad af te halen. Zet je iPad terug naar fabrieksinstellingen zodat je zeker weet dat er geen persoonlijke informatie achter is gebleven.

Daar blijft het echter niet bij. Recente iPads zijn voorzien van een Activeringsslot, dat diefstal moet tegengaan. Teruggaan naar fabrieksinstellingen is niet altijd voldoende als de iPad een nieuwe eigenaar krijgt. Als de iPad nog bij Apple staat geregistreerd via Zoek mijn iPad, dan kan de nieuwe eigenaar er niets mee. Gelukkig krijg je bij het terugzetten van de fabrieksinstellingen al meteen de vraag of je het apparaat uit Zoek mijn iPad wilt verwijderen.

Je kunt ook handmatig de iPad uit iCloud verwijderen:

Ga naar Instellingen > je naam > iCloud. Schakel Zoek mijn iPhone uit.

Een compleet stappenplan om je iPad naar fabrieksinstellingen terug te zetten vind je in onderstaand stappenplan.

Bekijk ook iPhone fabrieksinstellingen terugzetten: bij verkoop of hardnekkige problemen Terug naar fabrieksinstellingen met je iPhone, iPad of iPod touch. Deze tip legt uit hoe je je toestel herstelt bij tweedehands verkoop. Teruggaan naar de fabrieksinstellingen van je iPhone kan ook een oplossing zijn voor problemen.

Daarna moet je je data overzetten naar je nieuwe iPad: