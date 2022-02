Marktplaats is een populaire plek om je oude iPhone te verhandelen, of om een tweedehands exemplaar te vinden. Wij loodsen je door de valkuilen om oplichting en teleurstelling te voorkomen.

Een iPhone op Marktplaats kopen: hierop moet je letten

Wil je een iPhone kopen op Marktplaats of wil je je huidige iPhone verkopen? Dan zijn er een aantal tips om rekening mee te houden, zodat je niet wordt genept.

Zodra er een nieuwe iPhone op komst is, wil je misschien van je oude af. Marktplaats is dan een logische plek, maar het wemelt er ook van de boefjes. Hoe voorkom je dat je opgelicht wordt of in een langlopend conflict terechtkomt?

Wil je meer zekerheid? Kijk dan eens naar een refurbished iPhone. Hiervoor betaal je iets meer, maar je hebt wel 12-36 maanden garantie. Vaak is de accu ook vervangen en zit er een nieuw scherm in.

Bekijk ook Refurbished iPhones: alles wat je moet weten over refurbished toestellen Zoek je een refurbished iPhone? Er zijn veel aanbieders en grote kwaliteitsverschillen. Lees in onze refurbished koopgids waar je op moet letten bij een opgeknapte of remanufactured iPhone

#1 Spreek af op drukke plekken

Je zou met de Marktplaats-aanbieder of -koper bij jouw thuis kunnen afspreken, maar omdat je niet weet wie je in huis haalt, spreek je misschien liever af op neutraal terrein. Dat doe je uiteraard niet ‘s avonds laat op een verlaten parkeerterrein of in een duister steegje, maar overdag in een druk winkelcentrum. Wie extra op z’n hoede wil zijn kiest een plek waar de ander niet zomaar de spullen uit je hand kan grissen en snel kan wegrennen tussen het publiek. Achterin een koffiezaakje is dan een slimmere plek.

#2 Wees op je hoede voor nepgeld

Ben je akkoord gegaan met contant afrekenen, let dan op dat de bankbiljetten echt zijn. Vroeger kon je hiervoor de Echt of Vals-app van de Nederlandse Bank gebruiken, maar die is niet meer te downloaden. Wil het het zekere voor het onzekere nemen, dan kun je ook met de koper naar een filiaal van de bank gaan, waarbij de bankbiljetten meteen op jouw bankrekening worden gestort. Helaas is dat in veel gevallen niet praktisch vanwege de lange wachttijden bij de meeste banken.

Er is een betere oplossing: maak het geld over met een Tikkie of via je bankapp en ga daarbij niet overhaast te werk. Neem en kop koffie samen en wacht tot je het geld daadwerkelijk op je eigen bankrekening ziet staan voordat je je iPhone afgeeft aan de geïnteresseerde koper.

#3 Pas op voor valse betaalapps

Je zou misschien denken dat het veiliger is als de koper meteen het geld overmaakt via een mobiel bankieren-app. Toch moet je ook daarbij op je hoede zijn. Er zijn regelmatig verhalen over valse betaalapps, die de indruk wekken dat er echt geld van de rekening wordt afgeschreven. In werkelijkheid vindt er geen overboeking plaats en op het moment dat jij je dat realiseert is de koper er al met jouw iPhone vandoor. De truc werkt vooral goed als beide partijen bij verschillende banken zitten, want dan kan het wat langer duren voordat je het geld op je rekening ziet bijgeschreven. Meestal wordt gebruik gemaakt van valse ABN- of ING-apps.

Je kunt je hier op een aantal manieren tegen beschermen:

Stuur zelf een betaalverzoek, met een app van je eigen bank of Tikkie. Dit werkt via iDEAL en gaat dus veel directer. De ontvanger kan hier niet zo makkelijk mee rommelen en jij krijgt meteen een notificatie als het geld is overgemaakt. Ook als het via een andere bank gaat.

Controleer of het IBAN-nummer van de ander wel bestaat. Bij deze truc wordt vaak gebruik gemaakt van niet-bestaande bankrekeningnummers. Maak eventueel 1 eurocent over naar het rekeningnummer, om te controleren of het nummer wel echt is.

Vertrouw alleen op je eigen app. Pas als het geld op je eigen scherm is bijgeboekt, weet je dat het goed zit. Een screenshot ontvangen of meekijken op het scherm van een ander is niet voldoende, want op die manier kun je niet controleren of de gebruikte app echt is.

Sinds 2019 zorgen banken ervoor zorgen dat het geld sneller op je rekening staat. Je hoeft dan niet meer een dag te wachten.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: de beste apps voor betaalverzoeken en snelle onderlinge betalingen Met een betaalverzoek kun je snel geld ontvangen van een vriend of vriendin die jou nog geld verschuldigd is. Maar met welke app kun je nou het beste zo'n betaalverzoek maken? Wij zetten ze op een rij.

#4 Wees duidelijk

Of je nu koper of verkoper bent: hoe duidelijker je bent in je communicatie, hoe minder kans er is op misverstanden. Een duidelijke foto laat geen twijfel over wat er geleverd wordt en het bespaart ook veel over-en-weer vragen stellen. Beschrijf dus duidelijk om welk type het gaat, met hoeveel opslag en welke extra’s erbij geleverd worden.

Voorkom dat er onduidelijkheden ontstaan over bijkomende kosten, dus geef aan dat eventuele verzendkosten voor rekening van de koper zijn. Ben je bang voor vals geld, spreek dan af dat de betaling via bankrekening of PayPal moet lopen. Let op dat de betaling via een bankrekening onherroepelijk is. Je weet dus dat je je geld hebt gekregen. Bij PayPal kan een koper na de koop een conflict aankaarten, waardoor het bedrag kan worden geblokeerd.

Wees ook duidelijk wat je voor je iPhone wilt hebben. Er staan op Marktplaats heel veel items met ‘Bieden’, waarbij je als geïnteresseerde koper geen idee hebt wat realistisch is.

#5 Wees eerlijk

Wees eerlijk over eventuele krasjes, maak een realistische foto van de spullen die je verkoopt (inclusief eventuele accessoires) en probeer eventuele beschadigingen niet weg te photoshoppen. Een iets te professionele foto wekt argwaan, maar een wazige gekantelde foto werkt ook niet.

Je concurreert met tientallen anderen op Marktplaats, dus zorg dat je foto en de bijbehorende tekst in positieve zin opvalt en geen fronsende reacties oproept. Ruim je beginscherm op en kies voor een neutrale wallpaper, geen doodskoppen met ‘Life sucks’ of foto’s van je kinderen. Ben je koper, zorg dan dat je goed hebt nagevraagd of er mankementen of beschadigingen bekend zijn.

Als je wilt opvallen kun je ervoor kiezen om eyecatcher naast de iPhone te leggen, bijvoorbeeld een opvallend kussen in dezelfde kleur. Let wel op dat niet alle aandacht naar de accessoires gaat en maak duidelijk dat alle leuke decoratie op de foto niet wordt meegeleverd. Bij een kussen zal daar weinig twijfel over zijn, maar als je een kleurrijke stapel hoesjes naast de iPhone ligt kan de koper denken dat hij die erbij krijgt.

#6 Gebruik als verkoper een pakkende titel

Ben je verkoper, zorg dan dat je opvalt tussen alle professionele Marktplaats-aanbieders. Termen als ‘buitenkansje’ en ‘van particulier’ maken duidelijk dat je niet de zoveelste handelaar bent. Eventueel kun je nog iets extra investeren in je advertentie om op te vallen. Na een week nog steeds geen bod binnen? Zet hem dan opnieuw op de site, om weer hoger in de lijsten te staan. Zorg dat je vindbaar bent door de juiste termen te gebruiken en zorg dat de titel uitnodigt tot klikken.

#7 Zorg dat de iPhone niet meer gekoppeld is aan een Apple ID

Apple heeft sinds iOS 7 een maatregel ingevoerd die diefstal van iPhones moeilijker heeft gemaakt. Elke iPhone is gekoppeld aan een Apple ID en is te traceren met Zoek mijn iPhone. Dit heet het activeringsslot.

Als je een tweedehands iPhone koopt of verkoopt moet je even goed controleren of deze niet meer aan een Apple ID is gekoppeld. Dit kun je doen door naar Instellingen > [jouw Apple ID] > iCloud te gaan. De schakelaar bij Zoek mijn iPhone moet uitgeschakeld zijn. Bij het terugzetten naar fabrieksinstellingen van de iPhone gebeurt dit automatisch. Alleen dan kan de nieuwe eigenaar ‘m in gebruik nemen. Als de iPhone volledig is gewist en het Hallo-opstartscherm laat zien weet je ook dat hij niet meer is gekoppeld.

Bekijk ook Oude iPhone verkoopklaar maken, hoe doe je dat? Je wilt je iPhone verkoopklaar maken, zodat je een zo goed mogelijke prijs ervoor krijgt. Met deze 6 tips haal je het maximale eruit.

#8 Ga voor een realistische prijs

Als verkoper wil je zoveel mogelijk krijgen voor je oude toestel, als koper wil je zo min mogelijk betalen. De beste prijs zit er ergens tussenin: niet te hoog, niet te laag. Vaak kun je aan de reeds aanwezige advertenties wel zien wat een realistische prijs is. Je kan dezelfde prijs hanteren als iedereen, maar je kunt er ook net iets onder gaan zitten, zodat je eerder opvalt. Of je biedt wat extra accessoires erbij, zodat je een hogere prijs kunt vragen. Wie slim is stelt een vanafprijs in, zodat mensen geen kans hebben om een belachelijk laag bedrag te bieden.

#9 Bewaar de doosjes

Een iPhone met alle toebehoren heeft een streepje voor. Bewaar daarom het originele doosje, liefst met de nog ongebruikte kabels en koptelefoon. Als je ook nog de aankoopbon hebt, is dat een extra pluspunt. Veel mensen op Marktplaats zijn (terecht) wantrouwig en willen met eigen ogen zien dat je de iPhone vorig jaar in een normale winkel hebt gekocht. Bovendien heb je met een aankoopbon nog garantie (2 jaar in Europa). Als je een iPhone verkoopt kun je het beste een overzichtsfoto maken van alles wat erbij geleverd wordt.

#10 Gebruik een hoesje

Wel of geen iPhone-hoesje, that’s the question. Vind je het niet erg om met een hoesje te lopen, dan raden we aan om dat te doen. Met een goedkoop hoesje van een paar euro bescherm je je toestel tegen krassen en andere schade, waardoor deze later veel meer oplevert. Heb je je eigen favoriete oordopjes, dan laat je de meegeleverde oordopjes in de verpakking zitten, zodat je ze schoon en ongebruikt houdt voor de verkoop. Bekijk ons overzicht van iPhone-hoesjes als je nog geen keuze hebt kunnen maken.

Bekijk ook De beste iPhone-hoesjes en cases Wat zijn de beste iPhone-hoesjes? Welke beschermhoezen en cases gebruiken we op de redactie van iCulture? Welke zijn aanraders en waarom? Je vindt het in dit overzicht van de beste iPhone-hoesjes.

Wil je van je iPhone af? Denk dan ook eens aan je iPhone inruilen. Voor een nieuwe iPhone kopen kun je natuurlijk terecht in onze prijsvergelijker voor de beste deal.

Bekijk ook iPhone kopen in Nederland: prijzen, abonnementen en simlockvrij Alles over de Apple iPhone kopen in Nederland. Van voordelige iPhone-abonnementen tot leuke deals met sim only: als je een nieuwe iPhone zoekt vind je hier alle tips.