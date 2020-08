Kun je de 12 Watt- of 18 Watt-adapter van de iPad gebruiken om een iPhone op te laden, of gaat dan de batterij kapot? In deze tip leggen we uit hoe het werkt, of het schadelijk is en of het opladen van de iPhone ook sneller gaat met zo'n iPad-lader.

iPhone opladen met iPad-adapter, kan dat?

Apple levert bij de meeste iPhones een 5 Watt-stroomadapter mee, waarmee het opladen van de iPhone veilig en gestaag gaat. Soms heb je wat meer haast omdat je over een halfuurtje de deur uit moet en onderweg niet in de gelegenheid bent om op te laden. Kun je dan de zwaardere iPad-adapter van 10, 12 of 18 Watt gebruiken?

Welke iPad-adapters levert Apple mee?

Apple levert bij de verschillende iPads een adapter mee:

Standaard iPad, iPad mini en iPad Air: 12 Watt-adapter USB-A

iPad Pro: 18 Watt-adapter USB-C

iPhone met iPad-adapter: is het veilig?

Als je een iPhone oplaadt met een iPad-adapter, dan kun je géén schade aanrichten. Wel is er verschil in snelheid waarmee de batterij wordt opgeladen. Met een iPad-adapter gaat het veel sneller, maar alleen als je een relatief nieuwe iPhone hebt. Dat wil zeggen: vanaf de iPhone 6.

Zo zit het:

Oudere toestellen tot de iPhone 6: deze iPhones zijn alleen op te laden met een stroomsterkte van 1 Ampère. Sluit je een iPad-adapter aan, dan zal het toestel gewoon worden opgeladen, maar het gaat niet sneller dan gebruikelijk.

tot de iPhone 6: deze iPhones zijn alleen op te laden met een stroomsterkte van 1 Ampère. Sluit je een iPad-adapter aan, dan zal het toestel gewoon worden opgeladen, maar het gaat niet sneller dan gebruikelijk. Vanaf de iPhone 6 : deze iPhones kunnen hogere stroomsterktes aan. Het opladen gaat met een iPad-lader veel sneller.

: deze iPhones kunnen hogere stroomsterktes aan. Het opladen gaat met een iPad-lader veel sneller. Vanaf de iPhone 8: deze bieden ondersteuning voor snelladen met USB-PD (USB Power Delivery). Je hebt hiervoor een USB-C-naar-Lightning-kabel (ca. 25 euro) nodig.

Ben je dus op de stroomadapter kwijtgeraakt en zoek je naar een vervangende lichtnetadapter? Dan kun je beter voor een van de zwaardere varianten met USB-A-aansluiting gaan. Wil je klaar zijn voor de toekomst en vind je het niet erg dat je een speciale kabel nodig hebt, dan kun je kiezen voor een USB-C-lader.

Dit zijn je opties:



Dit is de USB-C iPad adapter van 18 Watt

iPhone extra snel opladen op 12 Watt of meer

Bij autoladers en reservebatterijen zie je ook vaak een speciale (high-power) usb-poort voor iPads. Als je goed kijkt, wordt daarbij ook de hogere stroomsterkte van 2,1A of 2,4A aangegeven. Op deze usb-laders kun je zonder zorgen een iPhone aansluiten, om extra snel te kunnen opladen. Als de iPhone de hogere stroomsterkte niet aankan, is er niets aan de hand. Hij zal hij minder stroom trekken uit de lader, maar er treedt geen schade op. Het is de iPhone die bepaalt met welke stroomsterkte het opladen plaatsvindt, het is niet de lader die de hogere stroomsterkte opdringt aan het apparaat.

Lees meer over iPhone snelladen in onderstaand artikel.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een zwaardere adapter en een techniek met de naam USB Power Delivery. Je leest er hier alles over!

Hoe zit het met spanning, stroomsterkte en vermogen

Op elke adapter staat hoeveel spanning (in Volt) hij levert. Ook is voor veel apparaten bekend welk vermogen (in Watt) het gebruikt, bijvoorbeeld bij stofzuigers of waterkokers. Bij apparaten met een oplaadbare batterij zoals de iPhone is bekend welke welke stroomsterkte (in Ampère) er nodig is om de batterij op te laden.

Als je twee van bovenstaande waarden weet, kun je de ontbrekende waarde uitrekenen.

Het vermogen (in Watt) kun je uitrekenen door de spanning met de stroom te vermenigvuldigen, oftewel:

vermogen = spanning x stroomsterkte

Als je een adapter met een te hoge spanning aansluit op een apparaat, kun je schade aanrichten. Een te lage spanning is ook niet goed, want dan kan de oplader heel warm worden. Zorg dus altijd dat de spanning die een adapter levert in orde is.

De maximale stroomsterkte die een apparaat aan kan, hangt af van de accu en de interne elektronica van een apparaat. De iPhone of iPad bepaalt zelf hoeveel stroom er nodig is om de batterij te kunnen opladen. De eerste iPhones konden uitsluitend worden opgeladen bij een stroomsterkte van 1 Ampère, 5 Watt.

Bij nieuwere modellen sinds de iPhone 6 is het mogelijk om een hogere stroomsterkte van 2,4 Ampère te gebruiken. Dit is het principe achter snellaadpoorten in de auto en snelladen met de iPhone. Daarbij wordt je toestel opgeladen met 2,4 Ampere en 5 Volt, dus in totaal 12 Watt. Je kunt hiervoor de 12 Watt oplader van de iPad gebruiken maar ook de veel zwaardere USB-C-oplader van je MacBook. Die kan weliswaar een vermogen van 30 Watt of meer aan, maar de iPhone heeft een ingebouwde beveiliging om te zorgen dat het opladen met een veilige snelheid gebeurt.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een zwaardere adapter en een techniek met de naam USB Power Delivery. Je leest er hier alles over!

Voorbeelden van oplaadproces

Om het nog iets duidelijker te maken, geven we hier een aantal voorbeelden:

Je hebt een 1A lader en een iPhone die 1A vraagt. De lader zal met de normale snelheid opladen, bijv. 100 minuten.

Je hebt een 2,1A lader en een iPhone die 1A vraagt. De lader zal 1A leveren en het laden duurt eveneens 100 minuten.

Je hebt een 2,1A lader en een iPhone die snelladen aankan. De lader zal 2,1A leveren en het laden duurt nog maar 50 minuten.

Je hebt een 1A lader en een iPad die snelladen ondersteunt. De lader zal wel werken, maar het opladen duurt erg lang, bijv. 200 minuten.

Je hebt een MacBook-adapter met USB-C, een bijpassende USB-C-naar-Lightning-kabel en wilt een iPhone 8 of nieuwer opladen. Je kunt dan gebruik maken van USB Power Delivery. Het opladen gaat extra snel en de accu zal na een halfuur alweer op zo’n 80% zitten. Het laatste stukje opladen duurt altijd langer.

Is de 5 Watt-adapter geschikt voor elk apparaat?

Handig om te weten: de 5 Watt-adapter die je bij je iPhone krijgt is geschikt voor elke iPhone, iPad en Apple Watch. Dat geldt ook voor alle iPad-adapters met USB-A-aansluiting. Je zou ook een iPad-lader met USB-C kunnen gebruiken, maar dan heb je een speciale kabel nodig die je misschien niet in huis hebt.

Hoeveel sluipstroom verbruikt een iPhone- of iPad-adapter?

Nog een andere interessante vraag is, hoeveel het kost om je adapter steeds in het stopcontact te laten zitten. Voor het milieu is het natuurlijk beter om de adapter eruit te halen, maar voor je portemonnee maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Officiële Apple-laders verbruiken minder dan 0,2 Watt als er geen iPhone of iPad is aangesloten. Op jaarbasis betekent dit nog geen 1,8 kWh. Als jouw energiebedrijf €0,23 per kWh rekent, ben je dus nog geen 50 cent per jaar kwijt. Maar als je de sluipstroom van alle apparaten in huis bij elkaar optelt, kan het toch nog behoorlijk aantikken.

Je kunt beter de adapter uit het stopcontact halen in verband met brandgevaar, ook al is het verbruik zo weinig dat er nauwelijks warmteontwikkeling zal optreden. Of er ook interne slijtage optreedt als je een adapter vaak gebruikt, kunnen we helaas niet zeggen.