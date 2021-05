Je vakantiechecklist of je boodschappenlijstje in de Herinneringen-app kun je sinds iOS 14.5 gemakkelijk afdrukken. We leggen je in dit artikel uit hoe het werkt.

Herinneringen printen vanaf je iPhone of iPad

Met de Herinneringen-app van Apple is van alles mogelijk. Zo kun je ergens aan herinnerd worden op basis van je locatie of krijg je een herinnering als je uit de auto stapt. Sinds iOS 14.5 kun je ook je takenlijstjes printen vanaf je iPad of iPhone. In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je dat doet.

Dit heb je nodig

Om je to-do-lijstjes af te kunnen drukken vanaf je iPad of iPhone, heb je twee dingen nodig. Controleer daarom van te voren of je beschikt over:

Een iPad of iPhone met iOS 14.5

Een printer met AirPrint, aangesloten aan een wifi-netwerk.

Alleen printers die AirPrint ondersteunen, laten je draadloos (zonder app) printen vanaf je iPad of iPhone. Wil je meer leren over AirPrint en welke printers zoal geschikt zijn? Lees dan het onderstaande artikel.

Bekijk ook AirPrint: alles over draadloos afdrukken op iPhone, iPad en Mac Met AirPrint kun je draadloos printen vanaf je iPhone, iPad of Mac. Handig, want je kunt met AirPrint afdrukken maken zonder dat je printerdrivers nodig hebt. Hier lees je precies op welke printers het werkt en hoe je het gebruikt.

Lijsten in Herinneringen afdrukken

Het printen van je lijstjes in Herinneringen is zo gedaan. Volg de onderstaande stappen en zet je digitale checklist op papier.

iPhone en iPad

Open de Herinneringen-app en druk op een lijst onder het kopje Mijn lijsten. Druk vervolgens op het rondje met drie bolletjes in de hoek rechtsboven. Tik op de optie Druk af. Er opent nu een venster waarin je een voorbeeld krijgt van je afdruk. Als er nog geen printer is geselecteerd, druk je op Kies printer. Druk tot slot rechtsboven op Druk af.

Extra tip: het is mogelijk om de onderdelen op je lijstje op verschillende manieren te rangschikken. Dit kun je handmatig doen door gewoon één van de woorden te verslepen met je vinger, maar je kunt het ook laten doen. In hetzelfde menu kun je kiezen uit Sorteer op, waarbij je op basis van naam, aanmaakdatum of prioriteit onderdelen kun sorteren.

Mac

Ook met de Herinneringen-app op de Mac kun je eenvoudig je lijst printen. Je hebt daarvoor macOS Big Sur 11.3 of nieuwer nodig. Dat printen doe je zo:

Open de Herinneringen-app en kies onder Mijn lijsten een lijst. Klik in de menubalk bovenaan op Archief > Druk af. Je kan ook op Command + P op je toetsenbord drukken. Je ziet een voorvertoning van je lijst. Kies eventueel wat extra instellingen, zoals kopieën en zorg ervoor dat de juiste printer gekozen is.

Waarom herinneringen printen?

Het voordeel van het printen van je lijst, is dat je eenvoudig met pen of potlood je taken kan afvinken. Het kan in sommige situaties handiger zijn om een geprinte lijst te hebben, bijvoorbeeld als je moet inpakken als je gaat verhuizen. Iedereen kan op een geprinte lijst taken afvinken, terwijl dit in de Herinneringen-app alleen kan als je deze deelt met iemand anders.

Meer tips over Herinneringen

Lees de onderstaande tips als je nog meer wil leren over Herinneringen.

Biedt de Herinneringen-app niet genoeg mogelijkheden? Er zijn diverse andere takenlijstapps voor iOS die we ook erg geschikt vinden.