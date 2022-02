Als je Lightning-kabel kapot gaat kun je deze omruilen in de Apple Store voor een nieuwe. Je moet er alleen niet te lang mee wachten, want alleen licht beschadigde kabels worden vervangen. Zwaar beschadigde kabels vallen niet meer onder de iPhone-garantie

Dit kun je doen met een kapotte iPhone-kabel

Gaan jouw Lightning-kabels snel kapot? Dan is het goed om te weten dat je niet te lang moet wachten met inruilen in de Apple Store. Alleen kabels die licht beschadigd zijn, kunnen in de Apple Store worden omgeruild. Zo niet, dan kun je ook een poging doen om zelf te repareren.

Disclaimer: Het kan best zijn dat jouw buurman of een vriend heel andere ervaringen had. In dit artikel lees je het officiële beleid in de Apple Store zoals aan ons gecommuniceerd.

Kapotte Lightning-kabel: wat te doen?

Om de proef op de som te nemen gingen we met een bosje kapotte Lightning-kabels naar de Apple Store. Zoals je ziet waren ze behoorlijk kapot gegaan. Als de rubberen coating van de kabels eenmaal is gescheurd, gaat het hard, zeker als je ook nog regelmatig aan de Lightning-kabels gaat zitten ‘plukken’. De onderliggende bescherming van textiel wordt zichtbaar en als ook dat is afgesleten zie je de stroomdraadjes.

Gevaarlijk? Risico op een schok levert het niet meteen op, want daarvoor is de stroomsterkte te laag. Als je je toch zorgen maakt kun je ze het beste omwikkelen met elektriciteitstape of een krimpkous.

Garantie op kabels bij Apple

Ons lukte het niet om alle kapotte Lighting-kabels op de foto te ruilen. De Genius Bar-medewerker die ons hielp deed navraag bij zijn collega’s over het officiële beleid omtrent de iPhone-garantie en dat houdt in dat de kabel niet te zeer beschadigd mag zijn. Bij de eerste tekenen van een scheurtje of bobbeltje in het rubberen omhulsel kun je daarom maar het beste meteen naar de Apple Store gaan. Bovendien moet de kabel zijn meegeleverd bij een iPhone, of moet je de kabel los hebben aangeschaft. Je kunt dus niet met één iPhone een bundel van vijf kabels laten vervangen.

Wat moet je meenemen?

De kapotte kabel.

De (digitale) aankoopbon, als het om een los aangeschafte kabel gaat.

Of: het serienummer van het toestel waarbij de kabel was meegeleverd. Dit toestel moet nog binnen de garantieperiode zijn.

De medewerker die ons hielp, legde uit wat het officiële beleid van de Apple Store is omtrent kabels. De kapotte kabels die de medewerker inneemt worden na ontvangst nog eens gecontroleerd door een externe partij en daarbij wordt gekeken of de juiste criteria zijn gehanteerd. Het kan best voorkomen dat jij een coulante medewerker treft die een oogje dichtknijpt, maar het is uiteraard de bedoeling dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert.

Geen garantie? Zelf aan de slag met Sugru, krimpkousen en ducttape

De beste oplossing is om te kiezen voor kabels die vrijwel onverwoestbaar zijn, zoals kabels die aan de buitenkant voorzien zijn van een beschermhuls van nylon of koolstofvezel. Deze kabels hebben vrijwel geen last van slijtage.

Toch zul je vaak te maken hebben met originele kabels van Apple zelf, die na verloop van tijd kapot gaan. Je kunt dan aan de slag gaan met oplossing om zelf te repareren. Hieronder bespreken we er drie: Sugru, krimpkousen en duct-tape.

Kabel repareren met Sugru

Sugru is een kneedbare lijm waarmee je allerlei items kunt repararen, dus ook de rafelige gedeeltes van een iPhone-kabel. Deze kneedgum wordt gemaakt door Tesa. Nadat het is uitgehard is het water- en temperatuurbestendig, geschikt voor de wasmachine en vaatwasser en belastbaar tot 2 kilo. Je kunt kiezen uit 10 kleuren, waaronder een combinatiepakket in zwart, wit en grijs. Je kunt met witte Sugru de reparatie vrijwel onzichtbaar maken. Ook kun je kleuren mengen om de juiste kleur te krijgen. Sugru heeft 48 uur nodig om uit te harden. Er zijn ook andere merken zoals Loctite.

Bekijken: Sugru bij Bol.com

Kabel repareren met krimpkous

Om een rafelige kabel te repareren zou je ook gebruik kunnen maken van een krimpkous. Heel wat iCulture-lezers hebben er succes mee, hoewel het niet altijd een strak resultaat oplevert. Je koopt krimpkousen in een doos in verschillende formaten, zodat je het kunt afstemmen op de dikte van de kabel.

Het idee is dat je de krimpkous rondom de kabel doet en dit vervolgens met een föhn of andere warmtebron laat krimpen. Daarvoor moet je wel een vrij groot formaat krimpkous nemen, omdat de verdikking van de connector er doorheen moet passen. Het resultaat is niet altijd mooi en het kan op termijn wat gaan verschuiven. Eventueel zou je de krimpkous met een punttang wat oprekken, zodat je een kleiner formaat kunt gebruiken, die je over de connector kunt trekken.

Kabel repareren met ducttape

Ook niet mooi, maar goedkoop en misschien wel net zo effectief is het gebruik van elektriciteitstape of ducttape (of zoals sommige mensen zeggen: ducktape), dat je er veel strakker omheen kunt wikkelen. Daarnaast kun je allerlei gespecialiseerde soorten tape vinden.

‘Ik heb nooit kapotte kabels’

“Wat doen jullie om de kabels zó kapot te krijgen?” vroeg een iCulture-lezer toen we op Twitter aankondigden om met onze kapotte kabels naar de Apple Store te gaan. Een terechte vraag. De ervaringen zijn namelijk heel verschillend. Sommige mensen hebben nooit problemen met originele Apple-kabels, terwijl ze bij anderen meteen na ingebruikname al beginnen af te brokkelen.

Anderen hebben goede ervaringen met IKEA-kabels, terwijl ze bij anderen al na een tijdje niet meer werken. De kabel zelf blijft wel intact, maar het opladen werkt niet meer. Het ligt er misschien aan hoe vaak en hoe strak je de kabels oprolt, hoe intensief je ze gebruikt en welke andere omstandigheden er zijn. Gooi je de kabel vaak achteloos onderin een boodschappentas, dan kunnen ze sneller slijten dan wanneer ze alleen maar op je nachtkastje liggen. De ervaring kan per persoon heel verschillend zijn en je kunt met een bepaalde kabel ook gewoon pech hebben en een kapot exemplaar treffen, zonder dat je er zelf iets aan kunt doen.