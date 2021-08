Vanaf macOS Monterey kun je eindelijk wachtwoorden importeren en exporteren met iCloud-sleutelhanger. Dat is handig als je overstapt van of naar een andere browser. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Andere browsers en wachtwoordenapps hadden al jaren ondersteuning voor het importeren en exporteren van wachtwoorden, maar iCloud-sleutelhanger en Safari niet. Vanaf macOS Monterey komt daar verandering in. Je doet dit eenvoudig binnen de instellingen van Safari of de Systeemvoorkeuren van je Mac. We vertellen je precies hoe het werkt en wat je van tevoren moet weten. Dit is één van Apple’s verbeteringen voor wachtwoorden in 2021.

Uitleg over wachtwoorden overzetten

De mogelijkheid om wachtwoorden te importeren en exporteren met iCloud-sleutelhanger en Safari is alleen bedoeld voor wanneer je zelf van wachtwoordenapp of browser wisselt. Je zult met gevoelige bestanden werken aangezien al je gebruikersnamen en wachtwoorden plus de bijbehorende websites worden verpakt in één bestand. Dit bestand is eenvoudig te openen met Microsoft Excel of Numbers, dus zorg ervoor dat niemand anders bij dit bestand kan.

Wil je gewoon één wachtwoord met iemand delen? Dat kan ook en het is veiliger dan meteen alles delen. Hoe je dat doet, lees je in onze aparte tip over wachtwoorden delen met AirDrop. Bovendien werkt dit ook met iPhones en iPads.

Bekijk ook Zo deel je inloggegevens uit iCloud Sleutelhanger via AirDrop Als je een online account met iemand wil delen, kun je eenvoudig het wachtwoord en gebruikersnaam delen via AirDrop. De gegevens worden dan meteen opgeslagen op het toestel van de ontvanger. Zo doe je dat.

Wachtwoorden importeren in Safari

Kom je van een andere browser of wachtwoordmanager af en wil je je wachtwoorden importeren in Safari en iCloud-sleutelhanger? Dan volgen hier de juiste stappen om dat te doen. Voordat je Safari opent, zul je je wachtwoorden moeten exporteren uit de app waar ze vandaan komen. Dat werkt bij iedere app anders, dus controleer de handleiding om erachter te komen. Je hebt voor Safari een CSV-bestand nodig om te importeren.

Open Safari op je Mac. Open de Safari voorkeuren via de menubalk of sneltoets command + komma (,) Selecteer het Wachtwoorden-tabblad en verifieer jezelf met Touch ID of je wachtwoord. Klik linksonder op de drie puntjes en kies Importeer wachtwoorden. Blader naar het juiste CSV-bestand en importeer deze.

Een alternatieve manier is als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren en klik op de nieuwe optie Wachtwoorden. Verifiër jezelf met Touch ID of je computerwachtwoord. Klik op de drie puntjes linksonder. Kies voor Wachtwoorden importeren.

Heb je iCloud-sleutelhanger ingeschakeld, dan verschijnen de geïmporteerde wachtwoorden vanzelf op je iPhone en iPad. Op alle apparaten zul je jezelf moeten verifiëren voordat je de wachtwoorden kunt invullen of bekijken.

Bekijk ook iCloud Sleutelhanger (Keychain): alles over wachtwoorden beheren op iOS en macOS iCloud Sleutelhanger (Keychain) is Apple's oplossing om wachtwoorden te beheren op de iPhone, iPad en Mac. Daarmee wordt het gemakkelijker om veilige, moeilijk te raden wachtwoorden te maken en te beheren. Via Safari kun je ze gemakkelijk invullen op webformulieren en in apps. In deze uitleg lees je alles over het gebruik van iCloud Sleutelhanger.

Wachtwoorden exporteren vanuit Safari

Wil je juist naar een andere browser of wachtwoordenapp overstappen of wil je je wachtwoorden voor de zekerheid bewaren in een aparte wachtwoordmanager voor Mac, dan kan dat vanaf macOS Monterey ook. Let op wat we bovenin deze tip aangaven: je exporteert een eenvoudig te openen bestand, dus zorg ervoor dat niemand anders erbij kan. Overigens worden je codes voor tweestapsverificatie ook opgeslagen.

Open Safari op je Mac. Open de Safari voorkeuren via de menubalk of sneltoets command + komma (,) Selecteer het Wachtwoorden-tabblad en verifieer jezelf met Touch ID of je wachtwoord. Klik linksonder op de drie puntjes en kies Exporteer wachtwoorden. Bevestig je keuze, geef aan waar je je bestand wil opslaan en verifieer jezelf.

Een alternatieve manier is als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren en klik op de nieuwe optie Wachtwoorden. Verifiër jezelf met Touch ID of je computerwachtwoord. Klik op de drie puntjes linksonder. Kies voor Wachtwoorden exporteren.

Na het exporteren kun je eventueel nog wachtwoorden verwijderen of toevoegen uit het CSV-bestand, maar zorg ervoor dat je de structuur van het bestand niet aantast. Dat maakt het moeilijker om het later te importeren. We raden aan om het CSV-bestand te verwijderen nadat je de wachtwoorden ergens anders hebt geïmporteerd.

We noemden de codes voor tweestapsverificatie al even, maar we komen er graag op terug. Met deze eveneens nieuwe functie heb je geen aparte app meer nodig voor het invullen van verificatiecodes op websites waar je tweestapsverificatie hebt ingesteld. Je leest meer over de werking in onze aparte tip.