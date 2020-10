Sinds iOS 14 waarschuwt Apple je voor onveilige wachtwoorden of als je wachtwoord gelekt is. Je krijgt ook meldingen als je gebruik maakt van een dienst die gehackt is. Maar het klinkt soms ernstiger dan het is.

Maak je gebruik van iCloud Sleutelhanger, dan heb je op al je apparaten toegang tot je belangrijke wachtwoorden. Dit maakt het mogelijk om voor elke dienst een moeilijk wachtwoord te gebruiken, zonder dat je het allemaal uit je hoofd hoeft te leren. Nu kan het wel eens gebeuren dat je meldingen krijgt dat je wachtwoord gelekt is. Wat je in zo’n geval moet doen lees je hieronder.

Meldingen ontvangen bij gelekte wachtwoorden

Wil je een melding ontvangen als een dienst die jij gebruikt gehackt is, dan kun je dat als volgt inschakelen:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Wachtwoorden en log in met Touch ID of Face ID. Tik op Beveiligingsadvies. Zet de schakelaar aan bij Detecteer gehackte wachtwoorden.

Wat te doen als je een melding voor gelekt wachtwoord krijgt?

Stel dat je een melding krijgt dat er sprake is van een gelekt wachtwoord. Is dat dan meteen reden om in actie te komen? Ja! Maar het hoeft niet altijd iets ergs te betekenen.

Bekijk wat er mis is met het wachtwoord. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een eenvoudig te raden wachtwoord, of een wachtwoord dat je op meerdere websites hebt gebruikt. We hebben in het voorbeeld hieronder fictieve inloggegevens gebruikt.

iCloud Sleutelhanger toont meestal ook de link naar de website, waar je je wachtwoord kunt aanpassen. Als je hierop klikt wordt je naar de oorspronkelijke website gestuurd, waar je ooit het wachtwoord hebt aangemaakt. Hoewel de kans niet zo groot is, is het goed om te controleren of je daadwerkelijk bij de echte website terecht bent gekomen, dus bij ing.nl en niet bij ingbanck.cn. Vooral Russische (.ru) en Chinese (.cu) domeinnamen zijn vaak verdacht. Nederlandse banken gebruiken geen buitenlandse webdomeinen om je bankzaken te regelen. Met een kritische blik is vaak wel te zien of je goed zit.

Heb je inderdaad een gemakkelijk te raden wachtwoord gemaakt, of een wachtwoord dat je al 100x elders hebt gebruikt, dan is toch echt ons dringende advies om je wachtwoord te wijzigen!

Gaat het om een onbelangrijke webdienst die je nooit meer gebruikt, of heb je inmiddels een ander wachtwoord ingesteld, dan kun je de melding negeren. Maar hou er rekening mee dat wachtwoorden die bij de ene hack buit worden gemaakt, worden gebruikt om op talloze andere sites in te loggen. Domweg omdat criminelen weten dat mensen vaak dezelfde wachtwoorden hergebruiken.

Beveiligingsadvies bekijken

Wil je het grondig aanpakken, dan is het aan te raden om eens door Instellingen > Wachtwoord > Beveiligingsadvies te gaan. Je vindt hier een lijst van alle onveilige wachtwoorden en adviezen hoe je je wachtwoord zou kunnen verbeteren.

Heb je bijvoorbeeld het wachtwoord ‘123456’ ingevuld voor een website, dan waarschuwt Apple dat het een eenvoudig te raden wachtwoord is. Dergelijke wachtwoorden worden nog steeds veel gebruikt en duiken dan ook regelmatig op bij verschillende hacks. Een ander voorbeeld is ‘qwerty’, maar ook een wachtwoord waarvan jij misschien zelf denkt dat het geniaal gevonden is, zoals ‘w4chtw00rd’, is door kwaadwillenden gemakkelijk te raden.

Je kunt het wachtwoord vervolgens aanpassen. Ook is er de mogelijkheid om het wachtwoord te verwijderen, maar dit lost het probleem niet op. Het maakt jouw slecht gekozen wachtwoord alleen maar onzichtbaar voor jezelf, maar het account en het wachtwoord bestaan nog steeds en de data kan nog steeds misbruikt worden.

Apple vergelijkt jouw wachtwoorden met lijsten van veelgelekte wachtwoorden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diensten zoals Have I Been Pwned, waar ook 1Password nauw mee samenwerkt. Je kunt via deze website op elk moment checken of jouw mailadres is gelekt, mogelijk in combinatie met het wachtwoord.

