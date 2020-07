Met iCloud Sleutelhanger kun je wachtwoorden bewaren, zodat je ze gemakkelijk kunt invullen op websites en in apps. Je kunt de wachtwoorden echter ook handmatig toevoegen aan iCloud Sleutelhanger en in deze tip leggen we uit hoe dat moet. Het kan op je iPhone, iPad en Mac.

Handmatig wachtwoorden invoeren in iCloud Sleutelhanger

Heb je een wachtwoord van een account dat nog niet in iCloud staat? Dan kun je handmatig een wachtwoord toevoegen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld inloggegevens van iemand anders krijgt of simpelweg nooit op ‘wachtwoord bewaren’ hebt geklikt. Moet je nog een wachtwoord verzinnen? Dan helpt Sleutelhangertoegang op je Mac ook met het bepalen van een sterk wachtwoord.

Wachtwoord toevoegen aan iCloud Sleutelhanger via je iPhone of iPad

Je kunt je iOS- of iPadOS-apparaat gebruiken om je iCloud Sleutelhanger te bekijken. In de lijst vind je een overzicht van al je gebruikersnamen, wachtwoorden en bijbehorende websites. Staat een wachtwoord er niet bij, dan voeg je deze eenvoudig toe. Volg deze stappen:

Open de Instellingen-app en tik op Wachtwoorden en accounts. Tik op Wachtwoorden en bevestig je identiteit met Face ID, Touch ID of je code. Kies nu rechtsboven voor het plusje en voer de gegevens in. Let op eventuele hoofdletters en typfouten. Tik rechtsboven op Gereed. De gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met je andere apparaten.

Wist je dat je ook inloggegevens met AirDrop kunt delen? Lees in onze aparte tip hoe je dat doet.

Wachtwoorden toevoegen op de Mac met hulp van Sleutelhangertoegang

Op de Mac zijn je opties iets uitgebreider dan op andere apparaten. Je hebt namelijk toegang tot de Sleutelhangertoegang-app. Deze staat standaard op je Mac geïnstalleerd. Je kunt deze app gebruiken om wachtwoorden op te slaan, maar dan verschijnen ze niet in iCloud. Wel kun je de sterkte van je wachtwoord controleren.

Controleren hoe sterk je wachtwoord is

Voordat je een zelfbedacht wachtwoord toevoegt is het verstandig om te kijken of deze wel sterk is. Dat doe je als volgt:

Open Sleutelhangertoegang (te vinden in de Apps-map in Finder). Klik in de bovenste balk op het symbool met pen en papier om een wachtwoord toe te voegen. Voer in het wachtwoord veld je potentiële wachtwoord in en bekijk de kleurenbalk. Hoe groener hoe beter. Klik eventueel op Sterkte wachtwoord onder de balk om tips en suggesties te krijgen.

De tips die je krijgt zijn gebaseerd op wat je invoert. Als je bijvoorbeeld je naam invult wordt dit herkend en afgeraden. Ook bestaande woorden zijn niet handig. Je kunt ook een suggestie krijgen als je aangeeft hoeveel tekens het wachtwoord moet zijn. Heb je een wachtwoord gekozen? Kopieer deze dan met Command + C. Ga nu door naar het volgende onderdeel.

Je wachtwoord handmatig toevoegen in Safari

Een wachtwoord handmatig toevoegen aan iCloud Sleutelhanger doe je op je Mac via Safari. Heb je een wachtwoord gekopieerd of anderzijds klaar om in te voeren? Volg dan deze stappen:

Open Safari en klik linksboven op Safari > Voorkeuren. Selecteer het Wachtwoorden-tabblad en identificeer jezelf met je wachtwoord, Touch ID of via je Apple Watch. Klik onderin op Voeg toe en vul alle velden in. Controleer alles en klik op Voeg wachtwoord toe.

Je wachtwoord wordt nu gesynchroniseerd met al je andere iCloud-apparaten. Wist je dat je ook creditcards automatisch kunt invullen in Safari? Bekijk onze aparte tip om te zien hoe je dat doet.