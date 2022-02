Fotoalbum als Apple Watch wijzerplaat

Heb je één mooie foto die je graag als Apple Watch-wijzerplaat wilt gebruiken, dan kan dat. Je kunt van deze “>foto zelf een wijzerplaat maken. Maar soms heb je veel meer foto’s of wil je een steeds wisselend plaatje op je pols. Dat kan! Volg de stappen in dit artikel om te ontdekken hoe je dit aanpakt.

Fotoalbum maken of kiezen

Voordat je kunt beginnen zul je eerst moeten bepalen welke foto’s je te zien wilt krijgen. Maak een album in de Foto’s-app op de iPhone, met de foto’s die je te zien wilt krijgen. Je kunt eventueel ook een Terugblik gebruiken, als je geen zin hebt om zelf iets samen te stellen.

Album kiezen

Je moet nu in de Watch-app aangeven welk album je wilt synchroniseren:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar Foto’s en zet Fotosynchronisatie aan. Blader omlaag en geeft bij Synchroniseer album aan welk fotoalbum je wilt gebruiken voor je wisselende wijzerplaat. Geef aan hoeveel foto’s je wilt synchroniseren. Voor een wijzerplaat heb zijn 24 foto’s voldoende.

In dit geval kiezen we een album met zelfgemaakte foto’s van Apple Stores in Singapore.

Wijzerplaat maken

Je hoeft alleen nog de wijzerplaat te maken:

Ga naar het tabblad Wijzerplaten in de Watch-app op de iPhone. Blader omlaag naar de wijzerplaat Foto’s en tik erop. Kies Voeg toe.

Telkens wanneer je nu je pols optilt zal er een andere foto te zien zijn. Toch liever een losse foto die steeds hetzelfde blijft? Check dan onze tip over het zelf maken van een wijzerplaat.

Bekijk ook Een eigen foto als Apple Watch-wijzerplaat gebruiken Zelf Apple Watch wijzerplaten maken? Dat doe je gemakkelijk zelf: kies een leuke foto en bepaal zelf welke info er op de wijzerplaat moet staan. Als alternatief kun je ook kiezen voor een losse foto of apps van derden waarmee je wijzerplaten maakt.