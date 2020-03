Foto's afdrukken vanaf je iPhone of iPad doe je het gemakkelijkst via AirPrint, een mobiele printer of een gespecialiseerde print-app. Deze tip legt uit hoe je makkelijk foto's print.

Maak je veel foto’s met je iPhone of iPad, dan kan het leuk zijn regelmatig een paar af te drukken, om weg te geven, in te lijsten of in een album te plakken. Er zijn allerlei manieren om een foto te printen vanaf je iPhone of iPad. Je kan dit zelf doen met de printer die je al hebt, een specifieke fotoprinter gebruiken of het laten doen door een gespecialiseerde dienst. Deze tip legt uit hoe foto’s afdrukken werkt op de iPhone en iPad.

Foto’s afdrukken op iPhone en iPad

Voor het zelf afdrukken van foto’s kun je het beste gebruik maken van een printer die AirPrint ondersteunt. Zo maak je afdrukken:

Start de Foto’s-app op je iPhone of iPad. Tik op de foto die je wilt afdrukken. Tik op de deelknop onderin het scherm. Dit is een vierkant blokje met een omhoog wijzende pijl. Veeg onderin het scherm door de opties totdat je Druk af ziet en tik erop. Selecteer de printer. Met de plus- en mintekens kun je aanpassen hoeveel afdrukken je wilt maken. Tik op Afdrukken.

Heb je een printer die geen AirPrint ondersteunt, dan kun je gebruik maken van apps van derden zoals Printer Pro (link) en PrintCentral voor iPhone (link). Meer opties vind je in onze uitleg AirPrint:

Bekijk ook AirPrint: alles over draadloos afdrukken op iPhone, iPad en Mac Met AirPrint kun je draadloos printen vanaf je iPhone, iPad of Mac. Met AirPrint maak je afdrukken zonder dat je printerdrivers nodig hebt en hier lees je precies op welke printers het werkt en hoe je het gebruikt.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden om foto’s te printen vanaf je iPhone. Er zijn speciale printers verkrijgbaar die werken met specifiek fotopapier, zodat je je foto’s in de mooiste kwaliteit kunt uitprinten. Een voorbeeld hiervan is de Lifeprint Ultra Slim foto- en videoprinter en de HP Sprocket. Dit zijn kleine printers die je makkelijk mee kan nemen en verbinding maken via een app op je iPhone.

Foto’s laten afdrukken

Je kunt de foto’s natuurlijk ook laten afdrukken door een fotoafdrukdienst. Daarbij moet je rekening houden met de verschillende fotoformaten. Ook kun je de foto’s laten afdrukken in een fotoboek.

Bekijk ook iPhone-foto's afdrukken in normaal formaat, vierkant en panorama Foto's van de iPhone kun je in allerlei formaten laten afdrukken: vierkant, panorama, Instagram of normaal formaat. Hoe kies je het juiste afdrukformaat? En waar moet je op letten als je normale, vierkante en panoramafoto's wilt laten afdrukken?