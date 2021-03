Laat Siri je niet uitspreken? Zo zorg je dat Siri langer blijft luisteren

Heb je problemen dat Siri je steeds niet laat uitspreken? Houd dan de thuisknop of zijknop ingedrukt zolang je spreekt. In dat geval wacht Siri netjes tot je klaar bent met inspreken van spraakcommando's.

Als Siri je niet laat uitspreken

Als je bij gebruik van Siri wel eens aarzelt over je vraag, of wanneer je stottert, dan zul je gemerkt hebben dat Siri je onderbreekt. De assistent gaat al bezig met het oplezen an antwoorden, terwijl jij nog helemaal niet uitgepraat bent. Er is een simpele oplossing om te zorgen dat Siri blijft luisteren, ongeacht hoe lang je erover doet.



Siri langer laten luisteren

Stel, je wilt weten wat voor weer het wordt in… eh, hoe heette die Spaanse toeristenstad ook alweer? Terwijl jij nog even bezig bent en niet op de naam Barcelona kunt komen, denkt Siri al dat je klaar bent en presenteert het weerbericht van je huidige locatie. De meeste mensen drukken maar kort de thuisknop (op toestellen met Touch ID) of zijknop (op toestellen met Face ID) in om Siri te activeren. Ze laten de knop eigenlijk meteen weer los. Maar het kan handiger zijn om de knop nog wat langer ingedrukt te houden. Siri blijft dan braaf luisteren totdat je écht uitgepraat bent.

Op de Apple Watch werkt het overigens ook, door de Digital Crown wat langer ingedrukt te houden.

