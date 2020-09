In iOS 14 kun je slimme stapels gebruiken voor widgets. Lees in deze tip hoe je zelf widgets op elkaar kunt stapelen en hoe je ze slim maakt. Ook leggen we uit hoe je de volgorde van de stapel aanpast en bepaalde widgets verwijdert.

Slimme stapels op je iPhone

Sinds iOS 14 biedt Apple de mogelijkheid om slimme stapels te maken van widgets. Je zet deze op het beginscherm of in het widgetoverzicht, aan de linkerkant van je beginschermen. Er zijn ondertussen heel wat widgets verschenen en het kan daarom zin hebben om ze te combineren tot een stapel. In deze tip vertellen we hoe je deze widgets op elkaar kunt stapelen. Door er een slimme stapel van te maken zorg je dat de passende widget wordt getoond op het juiste moment.

Zo maak je een stapel widgets

Heb je meer widgets dan je schermruimte hebt, dan kun je dat gemakkelijk oplossen met een stapel widgets. Dit doe je als volgt:

Houd je vinger op een willekeurige widget en kies Wijzig beginscherm. De widgets en appiconen gaan nu wiebelen. Schuif de ene widget bovenop de andere. Dit moeten widgets van hetzelfde formaat zijn.

Deze stapel kan slim zijn, maar dat hoeft niet. Hoe je een slimme stapel maakt lees je verderop.

Widgetstapel aanpassen

Heb je eenmaal een stapel widgets gemaakt, dan kan je die aanpassen, door de volgorde te wijzigen of bepaalde widgets te verwijderen:

Druk op de stapel en kies Wijzig stapel. Met de liggende streepjes kun je de volgorde wijzigen. Of veeg opzij om een widget te verwijderen.

Slimme stapels maken

Met een slimme stapel krijg je de meest geschikte widget op het juiste moment te zien. De iPhone leert welke widgets jij op een bepaald moment bekijkt. Op basis daarvan zal een slimme stapel zelf naar het juiste widget schakelen.

De slimme stapel is eenvoudig in te stellen. Volg gewoon de stappen voor het instellen van een widget op de iPhone en kies Slimme stapel. Als je dit doet krijg je een selectie aan standaard-apps, maar die kun je nog wijzigen.

Je kan daar eventueel het Slim draaien uitschakelen, als je niet wil dat de widgets zich automatisch afwisselen.

Lees meer over widgets in onderstaande artikelen: