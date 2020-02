Bestanden comprimeren tot ZIP-bestand

Als je een map met bestanden naar iemand wilt sturen, bijvoorbeeld via e-mail, dan is het handig om de map te comprimeren en te versturen als ZIP-bestand. Comprimeren wil eigenlijk zeggen dat de map en de bestanden worden ingepakt tot een compact pakketje, zodat het minder bestandsruimte kost en als één geheel kan worden verstuurd. Deze functie is standaard in macOS aanwezig en is eventueel uit te breiden met speciale software.

Waarom mappen comprimeren?

Als je een map vol met bestanden zipt tot een gecomprimeerde map, dan scheelt dat behoorlijk veel schijfruimte. Vroeger werd deze techniek dan ook gebruikt om gemakkelijk bestanden te kunnen arhiveren. Tegenwoordig is opslaggeheugen geen echt probleem meer, waardoor dit bijna niet meer nodig is.

ZIP-bestanden zijn echter nog steeds erg populair. Een ZIP kan namelijk een hele reeks bestanden versturen in één bijlage van een e-mail. Er is software verkrijgbaar waarmee je de bestanden op een speciale manier kunt zippen en uitpakken, bijvoorbeeld Stuffit Expander. Verderop vertellen we daar meer over.

Bestanden comprimeren op de Mac

Je hebt geen speciale ZIP-programma’s nodig. macOS heeft standaard de functie om mappen en bestanden te comprimeren tot een ZIP-bestand.

Voer de volgende stappen uit om een bestand of map te comprimeren:

Selecteer het bestand of de map in Finder. Ctrl-klik (of rechtsklik) op het bestand zodat het pop-up menu verschijnt. Kies Comprimeer.

Vervolgens perst macOS de map met bestanden samen tot een compact pakketje. Dit kan heel snel gaan als je maar een paar bestanden in de map hebt staan. Anders moet je even wachten.

Er verschijnt een nieuw ZIP-bestand met dezelfde naam als de map in Finder. De oorspronkelijke map blijft ook bestaan.

Controleren hoeveel data je hebt bespaard

Is het ZIP-bestand eenmaal gemaakt, dan kun je erop rechtsklikken (of Ctrl-klik) om meer info op te vragen via het snelmenu Toon info. Als het goed is, is het ZIP-bestand een stuk kleiner dan de originele map.

In dit geval is een bestand van 2GB verkleind tot 155MB.

ZIP-bestand uitpakken op de Mac

Ook voor het uitpakken van een ZIP-bestand heb je geen speciale software nodig. Dubbelklik op het bestand en de Mac zal alles uitpakken. Je hebt nu de originele map met alle bestanden weer terug.

Voor het uitpakken van andere formaten, zoals RAR kun je gebruik maken van software zoals The Unarchiver. Dit is een gratis app, die hetzelfde werkt als de ingebouwde ZIP-functie van macOS. Je dubbelklikt op het bestand en alles wordt automatisch uitgepakt.

Om een preview te zien van de inhoud van een archief voordat je het uitpakt, kun je gebruik maken van de gratis app BetterZip Quick Look Generator.

Als een Windows-gebruiker jouw ZIP-bestand uitpakt, dan kunnen er bestanden aanwezig zijn die met een punt (.) of underscore (_) beginnen, bijvoorbeeld .DS_Store of _MACOSX. Dit zijn Mac-systeembestanden die je kunt negeren.

Bestanden uit verschillende mappen comprimeren

Wil je bestanden uit verschillende mappen samenvoegen tot een ZIP-bestand, dan pak je het als volgt aan:

Maak een nieuwe map met Shift+Cmd+N. Geef deze een willekeurige naam. Sleep de bestanden die je wilt hebben naar deze map, terwijl je de Alt-toets vasthoudt zodat ze alleen worden gekopieerd en niet verplaatst. Houd Ctrl ingedrukt en klik op de map. Kies Comprimeer. Na het zippen kun je de tijdelijke map met gekopieerde bestanden weggooien.

ZIP-bestanden elders opslaan

Standaard wordt het ZIP-bestand opgeslagen op de locatie waar het origineel staat. Je kunt zorgen dat je gecomprimeerde bestand op een andere plek wordt opgeslagen. Dit regel je via het Archiveringshulpprogramma, dat standaard onderdeel is van macOS. Je kunt deze vinden door in Spotlight te zoeken.

Open het Archiveringshulpprogramma. Klik in het menu op Archiveringshulpprogramma > Voorkeuren. Geef bij Bewaar archief aan op welke lokatie je wilt opslaan.

ZIP-bestanden voorzien van wachtwoord

Het beschermen van een ZIP-bestand met wachtwoord is iets ingewikkelder, omdat je er de Terminal voor nodig hebt. Het commando -e zorgt ervoor dat het ZIP-bestand wordt versleuteld.

Zo werkt het:

Open Terminal. Tik in: cd Desktop (of een zelfgekozen locatie), gevolgd door Enter. Tik in: zip -e archief.zip bestandsnaam.jpg (vervang ‘bestandsnaam’ door de gewenste naam), gevolgd door Enter. Terminal zal nu vragen om een wachtwoord. Tik nogmaals het wachtwoord in.

Het ZIP-bestand kan dezelfde naam hebben als het origineel, alleen de extensie is anders. Probeer spaties te voorkomen, omdat Terminal hier minder goed mee omgaat. Gebruik in plaats daarvan streepjes of iets anders.

Gaat het om een map, dan gebruik je het commando -er, dus als volgt: zip -er archiefnaam.zip mapnaam.jpg

Voor het openen van een ZIP-bestand met wachtwoord hoef je geen speciale handelingen te verrichten. Je dubbelklikt gewoon op het ZIP-bestand en het wordt uitgepakt, terwijl je ondertussen je wachtwoord invoert zodra daar naar wordt gevraagd.

ZIP-bestand maken via de Terminal

Je kunt ook een ZIP-bestand maken via de commandoregel van de Mac. Dit werkt als volgt:

zip archiefnaam.zip bestandsnaam.txt

Je gebruikt dus de opdracht zip voor het inpakken van de bestanden.

Voor het uitpakken gebruik je een soortgelijk commando:

unzip archiefnaam.zip

Eventueel kun je padnamen en andere details aangeven. Voor de meeste gebruikers is echter de standaardfunctie via de Finder van de Mac het meest gebruiksvriendelijk. Dubbelklikken is nu eenmaal gemakkelijker dan een commando intikken.

Meer over bestanden en mappen comprimeren

Gecomprimeerde bestanden nemen minder ruimte in op de schijf van je Mac dan heel veel kleine, ongecomprimeerde bestanden. ZIP levert zogenaamde lossless data-compressie. Dit houdt in dat het bestand hetzelfde blijft als je het later weer uitpakt. Je raakt dus geen data kwijt.

De mate van compressie en de besparing in opslagruimte is afhankelijk van de inhoud van een map. Sommige bestandstypes zijn beter te comprimeren dan andere.

Ook is het goed om te weten dat comprimeren van bestanden tijd kost. Hoe sneller jouw processor en hoe meer werkgeheugen (RAM) je hebt, hoe sneller het gaat.

Een nadeel van het zippen van bestanden is dat de bestanden niet meer direct toegankelijk zijn. Daardoor kan het lastiger zijn om een bepaald bestand terug te vinden en de inhoud te bekijken. Het is daarom af te raden om alle mappen op je Mac te comprimeren. Heb je echter een groot archief van bestanden die je niet meer nodig hebt (bijvoorbeeld van je vorige baan of studie), dan kun je dit prima zippen.

Zoals gezegd is het niet altijd nodig om software van derden te gebruiken. Het kan echter zin hebben om een tool zoals Stuffit te installeren als je erg veel gebruik gaat maken van bestandscompressie en/of veel vrije ruimte nodig hebt. Deze besparen soms nog meer ruimte, omdat ze een efficiënter bestandsformaat dan ZIP gebruiken. Wat het gebruik ervan onhandig maakt is dat de gecomprimeerde bestanden soms ook weer speciale software vereisen om uitgepakt te kunnen worden. Bij ZIP is dat niet nodig.

StuffIt werkt ook met encryptie en wachtwoord-beveiliging, zodat je archieven nog beter beschermd zijn. Verder ondersteunt de software Apple’s Automator-software. Met Stuffit Expander voor Mac kun je gemakkelijk archieven uitpakken, zonder dat je het complete softwarepakket nodig hebt.

