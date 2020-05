Walkie Talkie-problemen oplossen

Walkie Talkie is een functie die sinds watchOS 5 op de Apple Watch zit. Daarmee je makkelijk in contact kunt blijven met vrienden. Door op een knop te drukken kun je rechtstreeks met iemand praten. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je partner in de supermarkt loopt en je snel wilt doorgeven dat de hagelslag op is. Of als je net afscheid hebt genomen van een vriend en ziet dat hij zijn tas heeft laten liggen. Maar er zijn ook wel eens problemen met Walkie Talkie en in dit artikel lopen we de belangrijkste met je langs.

#1 Ik zie steeds een geel bolletje

Telkens wanneer je je pols optilt om te kijken hoe laat het is zie je ook het gele bolletje van Walkie Talkie. Dat gele bolletje geeft aan dat je bereikbaar bent in Walkie Talkie en dat hoeft natuurlijk niet continu. Je kunt Walkie Talkie uitschakelen door in de app omhoog te vegen en de schakelaar Walkietalkie uit te zetten.

#2 Ik wil een vriend verwijderen uit Walkie Talkie

Je hebt Walkie Talkie gebruikt met iemand waar je later geen contact meer mee wilt. Maar je hebt helemaal geen zin om continu met deze persoon in contact te blijven. Hoe verwijder je hem of haar weer uit het lijstje? Simpel: open de Walkie Talkie-app en veeg naar links over de betreffende persoon. Druk op het rode kruisje en de naam verdwijnt meteen uit de lijst.

#3 Walkie-Talkie verschijnt niet op mijn Apple Watch

De meest voor de hand liggende oorzaken zijn:

FaceTime is uitgeschakeld.

Je hebt de FaceTime-app verwijderd van je iPhone.

Je hebt nog geen watchOS 5 geïnstalleerd.

Je hebt een Apple Watch Series 0 en kunt geen watchOS 5 installeren.

In de meeste gevallen is FaceTime de boosdoener. Als FaceTime van je iPhone is verwijderd, dan zul je ook de Walkie Talkie-app niet zien verschijnen, omdat beide van elkaar afhankelijk zijn. Walkie Talkie werkt namelijk met FaceTime Audio. Heb je FaceTime weggegooid of is de app automatisch verwijderd omdat je het niet meer recent hebt gebruikt, dan zul je ook de Walkie Talkie-app niet zien.

Ga naar de App Store, zoek FaceTime en download de app opnieuw. Na een minuut of twee is de Walkie Talkie-app te vinden op je watch.

#4 Walkie Talkie is onverstaanbaar

De audio van Walkie Talkie klinkt niet echt geweldig. Nou was je bij traditionele walkie talkies ook wel gewend aan gekraak op de lijn, maar met de snelle digitale verbindingen van vandaag verwacht je wel iets betere kwaliteit. Helaas is het zo dat de speaker van de eerste generaties Apple Watch niet geweldig is. Pas bij de Series 4 heeft Apple deze sterk verbeterd, waardoor hij 50% luider is. Bovendien is de microfoon verplaatst, zodat er minder echo optreedt. We zouden je kunnen adviseren om een Apple Watch Series 4 te kopen, maar wil je dat niet dan zul je eraan moeten wennen om luid en duidelijk te spreken met korte zinnetjes. Wil je langere gesprekken voeren, dan kun je dat beter in HD Voice met een telefoongesprek op je iPhone doen.

#5 Walkie Talkie moet steeds verbinding maken

Walkie Talkie kan soms de verbinding kwijtraken, waarna je een melding krijgt dat er opnieuw verbinding moet worden gemaakt met de andere persoon. Je kunt even afwachten, maar als je geen geduld hebt kun je ook afwisselend Bluetooth en Wi-Fi uitschakelen om te zorgen dat de verbinding wordt hersteld. Wie haast heeft kiest voor de vliegtuigmodus om snel alle verbindingen uit en weer aan te zetten.

#6 Uitnodiging voor Walkie Talkie komt niet aan

Je hebt een uitnodiging gestuurd voor Walkie Talkie, maar de andere persoon ontvangt niets. Ook kan de andere persoon jou niet uitnodigen. De oorzaak zou kunnen zijn dat het Apple ID niet in de FaceTime-instellingen aanwezig is, maar alleen een telefoonnummer. De Walkie Talkie moet weten naar welk Apple ID de berichten gestuurd moeten worden. Ook kan het zijn dat je een uitnodiging hebt gestuurd naar een persoon die geen Apple ID of geen Apple Watch heeft, of dat de persoon niet op jouw berichtjes zit te wachten. Een uitnodiging naar Apple of Tim Cook sturen heeft natuurlijk weinig zin.

#7 Ik kan geen verbinding maken met een bepaalde persoon

Wil je een bericht sturen naar een vriend, maar krijg je steeds de melding dat de persoon niet beschikbaar is? Dan staat Walkie Talkie waarschijnlijk uitgeschakeld (zie tip #1). Neem via een andere weg contact op met de persoon om te zorgen dat hij of zij de functie weer inschakelt. Helaas kun je het niet selectief inschakelen voor bepaalde personen. Wel kun je personen waarmee je niet regelmatig praat verwijderen en weer toevoegen op momenten dat het van pas komt.

Als niets meer werkt: Apple Watch herstellen

Als je steeds problemen blijft houden met de Walkie Talkie-app en wellicht ook met andere apps en functies, dan is het tijd om je Apple Watch te herstellen. Dit gaat automatisch als je je Apple Watch loskoppelt van je iPhone. Er vindt dan automatisch een backup plaats, dus je raakt geen data kwijt. In onderstaande tip lees je alles over de Apple Watch restore.