Rol je mat uit, trek iets makkelijks aan en pak je iPhone erbij. We gaan yoga doen! In deze gids vind je de beste yoga-apps voor je iPhone en iPad waarmee je moeiteloos van start gaat.

Yoga-apps voor je iPhone en iPad

Voor yoga-oefeningen heb je eigenlijk niets anders nodig dan een matje en makkelijke kleding. Maar waar moet je beginnen? Met de apps in deze lijst leer je stapsgewijs de oefeningen uitvoeren. Of je het nu doet om te ontspannen of om soepeler te worden: yoga is goed voor je lichaam en met deze apps op je iPhone of iPad weet je zeker dat je ze goed uitvoert. De meeste apps zijn voorzien van duidelijke HD-video’s en houden rekening met jouw drukke dagschema.

Yoga op je Apple Watch en Apple TV

De Apple Watch bevat sinds watchOS 5 standaard de mogelijkheid om yoga-oefeningen vast te leggen. Je krijgt geen instructies wat je moet doen, maar je kunt wel een doel stellen op basis van tijd of calorieën. Een open doel is ook mogelijk. Deze optie kan handig zijn als je meedoet aan een yogaklas, of als je een workout op je Apple TV volgt. Je kunt het ook starten door Siri te vragen “start een yoga workout” voor een sessie met open doel.

Gaat het alleen om ontspanning, check dan ook eens de Mindfulness-app op de Apple Watch! Die bevat gratis ademhalingsoefeningen en kan je waarschuwen als het weer eens tijd is om te ontspannen.

Bekijk ook Zo werkt de Mindfulness-app op de Apple Watch Met de Mindfulness-app op de Apple Watch leer je ontspannen door ademhalingsoefeningen te doen. Lees hoe deze app werkt en wat je ermee kunt.

Ook kan het handig zijn om de yoga-sessies via de Apple TV te streamen naar je tv-scherm, zodat je goed kunt zien hoe je de oefeningen moet doen. Sommige apps bieden ook een Apple TV-app, maar mocht dit niet het geval zijn: geen nood. Kantel je iPhone naar landschapsweergave en zorg dat je met synchrone weergave op het tv-scherm precies hetzelfde te zien krijgt als op je iPhone.

iCulture adviseert: Fitness+

Het is nog niet officieel beschikbaar in Nederland, maar als je er 10 dollar per maand voor over hebt is Fitness+ een prettige dienst om yogalessen te volgen. Je kunt in de privacy van je eigen huis en in de kleding die je zelf het lekkerst vindt op de mat kruipen en de oefeningen doen. Op elk moment van de dag. Het enige wat ontbreekt is de sociale factor, want je zult het wel alleen moeten doen. Apple probeert dit op te lossen door je steeds het gevoel te geven dat je deel uitmaakt van een team.

De Fitness+ trainingen zijn erg gevarieerd en zitten goed in elkaar. Apple heeft gezorgd voor een grote diversiteit aan trainers, zowel qua achtergrond als qua lichaamsbouw. Na verloop van tijd weet je wie jouw favoriete trainers zijn. Pluspunt: er zijn nog veel meer workouts, die in het abonnement zijn inbegrepen. Wil je weten hoe je Fitness+ in Nederland werkend krijgt, dan hebben we daar een aparte tip over.

Bekijk ook Apple Fitness+: alles over Apple's betaaldienst voor trainingsvideo's Met Apple Fitness+ kun je je abonneren op fitnesslessen en instructievideo's voor trainingen. Het is gestart op 14 december 2020. Officieel wordt het nog niet aangeboden in Nederland en België maar via een omweg kun je het al wel gebruiken.

5 Minute Yoga Workouts

Een prima app voor beginners. Korte sessies waar je altijd wel even tijd voor hebt. Elke sessie wordt samengesteld uit een enorme collectie simpele oefeningen, waardoor het ideaal voor beginners is. Duidelijke afbeeldingen laten zien wat je moet doen. Een timer zorgt ervoor dat je weet wanneer de oefening is afgelopen. De sessies duren nooit langer dan 5 minuten, dus je hebt er altijd wel even tijd voor. De app is gratis te gebruiken. Optioneel kun je een in-app abonnement nemen voor premium content.

Daily Yoga

De naam van deze app wekt de indruk dat je dagelijks yoga moet gaan doen, maar dat is niet het geval. Bekijk gewoon de collectie met meer dan 70 yogalessen en 500 houdingen, voorzien van HD-video’s en achtergrondmuziek. Je kunt een yoga-trainingen voor beginners gratis proberen, waarbij het accent en de tijdsduur heel verschillend ligt. Voor de gevorderde lessen moet je een betaald account nemen. Deze app is in de loop van de jaren veel breder geworden. Zo is er aandacht voor meditatie en afvallen en zijn er speciale programma’s die je zelfvertrouwen een boost geven, zoals ‘Believe in Yourself’. Kost een paar tientjes per jaar en is daarmee een stuk goedkoper dan een yogastudio.

Down Dog

Telkens wanneer je deze app opstart, krijg je weer een andere serie oefeningen te zien. Zo raak je nooit verveeld. Kies je eigen afspeellijst en bepaal zelf hoe lang de yoga-sessie duurt. Je krijgt dan steeds een les die precies op jouw behoeften en ervaringsniveau is afgestemd. Meer dan 60.000 oefeningen, dus geen dag is hetzelfde. Het appicoontje is een leuke extra.

Zenia

Zenia is een yoga-app, gericht op beginners. Het mooie is dat met de camera van je iPhone een scan wordt gedaan om te zien of je de oefening wel correct uitvoert. Je krijgt voldoende instructies en krijgt een workout-plan gebaseerd op je fitheidsniveau. Er zitten zowel yoga- als fitnessoefeningen in. Met deze app weet je zeker dat je het goed doet.

Yoga Studio

Yoga Studio biedt bijna 200 yoga-video’s die in lengte variëren van 10 tot 60 minuten. De yogavideo’s zien er wat kil uit, zo tegen een volkomen witte achtergrond, maar misschien vind je het juist prettig dat er zo weinig mogelijk afleiding is. De moeilijkheidsgraad is ook verschillend, zodat er voor iedereen wel iets bij zit. De HD-video’s laten de oefeningen goed tot hun recht komen. Je kunt ook je eigen videolessen maken door de yoga-oefeningen in de app te combineren en te groeperen. Verder kun je de muziek aanpassen en een schema maken, zodat je automatisch in je agenda ziet wanneer het weer tijd is voor yoga.

Asana Rebel

Asana Rebel is een door yoga geïnspireerde fitness-app, gericht op fit worden, afvallen en een gezondere levensstijl. Volgens de makers hebben ze miljoenen gebruikers. Met de oefeningen kun je de dagelijkse stress achter je laten, je romp verstevigen en je flexibiliteit verbeteren. Alleen als je abonnee bent heb je echt iets aan deze app.

Pocket Yoga

Pocket Yoga laat de oefeningen zien aan de hand van tekeningen. Je krijgt daarbij gedetailleerde gesproken aanwijzingen voor honderden houdingen, plus beschrijvingen hoe je ze uitvoert. Je leest ook meteen wat de voordelen voor je gezondheid zijn. Kies uit meerdere moeilijkheidsgraden en tijdsduren. De app legt ook vast welke oefeningen je al hebt gedaan. Voor mensen die hun eigen yogales willen samenstellen is er de Pocket Yoga Teacher. bedoeld voor docenten.

Insight Timer

Zei er iemand gratis? Dat willen we wel! Insight Timer is een mindfulness- en meditatie-app die gratis te gebruiken is. Er zit ook premium content tegen betaling in, maar de meeste onderdelen van de app zijn helemaal gratis. Je vindt er bijvoorbeeld meditatie-sessies, dagelijkse live yogalessen door ervaren docenten en workshops over allerlei mindfulness-gerelateerde onderwerpen. Je kunt verder een routine kiezen waaraan je wil werken, bijvoorbeeld dagelijks dagboek bijhouden, beter slapen, ademhaling verbeteren of… yoga doen!

Yoga met Evy

Supercommercieel, maar daardoor ziet het er ook strak uit. Na het extreme succes van hardlopen met Evy zagen de makers ook wel brood in een yoga-app. Helaas betekent dit ook vaak dat een dergelijke app na de release niet meer zo vaak wordt bijgewerkt en vooral als melkkoe in de lucht wordt gehouden. Die indruk krijgen we ook een beetje bij Yoga met Evy. In de app vind je meerdere yogastijlen, van beginnen met yoga tot oefeningen voor sporters en zwangere vrouwen. Ook vind je de varianten Yin en Vinyasa erin terug.

Naast Evy zijn er ook ervaren yogadocenten bij deze app betrokken. Je moet betalen voor elk pakket en er zit een beperkte hoeveelheid gratis content in. We raden aan om dit eerst te proberen, want zoals een gebruiker in de App Store zegt: “Erg onprettig dat Evy zoveel praat. Onrustig, niet goed bruikbaar om echt als les op te zetten want dan moet je steeds hetzelfde gebabbel aanhoren.” Het is maar net waar je van houdt. Pluspunt is dat Evy in ieder geval Nederlands spreekt.

Andere yoga-apps

Er zijn nog veel meer yoga-apps te vinden in de App Store. Hieronder hebben we nog een paar op een rijtje gezet.

Open: Meditation & Breathwork (Gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Zeven dagen per week kun je via deze app live lessen volgen. Dat kost je rond de 20 euro per maand of 150 euro per jaar.

, iOS 14.0+) - Zeven dagen per week kun je via deze app live lessen volgen. Dat kost je rond de 20 euro per maand of 150 euro per jaar. Simply Yoga - Home Instructor (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 12.0+) - Een andere yoga-app voor beginners.

, iOS 12.0+) - Een andere yoga-app voor beginners. Sworkit Fitness & Workout App (Gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 13.0+) - Je zou het misschien niet zo snel in deze fitness-app zoeken, maar yoga is één van de vier disciplines die Sworkit ondersteunt. Prima collectie oefeningen.

/ + , iOS 13.0+) - Je zou het misschien niet zo snel in deze fitness-app zoeken, maar yoga is één van de vier disciplines die Sworkit ondersteunt. Prima collectie oefeningen. Universal Breathing - Pranayama (€5,99, iPhone/iPad, iOS 7.0+) - Ademhalingsoefeningen om te ontspannen. Wordt helaas niet meer zo vaak bijgewerkt. Gezien de prijs vinden we dit niet meer echt een aanrader.

Prenatal Yoga Pro - Exercise (€9,99, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Zwangerschapsyoga met kunstmatige poppetjes, die je met een robotstem toespreken. Voor een eenmalig bedrag krijg je alle content, maar je ontdekt pas of het wat is als je je geld al hebt uitgegeven.