Wil je gebruik maken van experimentele functies in Google's Chrome-browser voor de iPhone, iPad of Mac? Schakel ze dan in met de stappen uit deze tip. Je kunt dan als eerste de nieuwste functies proberen, al zullen ze niet altijd stabiel zijn.

Experimentele functies in Chrome

Niet alleen Safari heeft experimentele functies, ook in Google’s Chrome-browser vind je allerlei experimentele functies. Zo kun je soms nieuwe designs testen of gebruik maken van technologie waarmee websites sneller laden.

Experimentele Chrome-functies inschakelen op de iPhone en iPad

Je dient de experimentele functies per apparaat in te stellen. Het is geen optie die synchroniseert op al je apparaten. We adviseren om eerst te kijken wat een functie inhoudt voordat je ermee gaat spelen. Zo kun je de experimentele functies inschakelen op een iPhone of iPad:

Open de Chrome-browser op je iPhone of iPad. Navigeer naar chrome://flags/#top-chrome-md Maak een keuze en herstart de Chrome-browser om de wijzigingen te zien.

Werkt de link in ons artikel niet als je erop tikt? Kopieer hem dan en plak deze alsof het een website-adres is. Houd er rekening mee dat deze functies bewust nog niet zijn uitgerold voor iedereen. De kans bestaat dat websites niet of minder goed werken. Ook kan Google op ieder moment de werking van de functie veranderen. Mis je een functie in de lijst die je eerst wel zag, dan is deze verwijderd door Google.

Experimentele Chrome-functies op de Mac

Ook op de Mac kun je gebruik maken van de experimentele functies. Hier geldt ook dat sommige functies niet helemaal goed werken en dat je daar rekening mee moet houden. Het inschakelen van de experimentele functies werkt op een soortgelijke manier:

Open de Chrome-browser op de desktop. Ga naar chrome://flags/#top-chrome-md Selecteer de gewenste opties. Herstart de browser.

Ook in Safari voor iOS vind je allerlei experimentele Safari-functies. Daarnaast kun je op de desktop de Safari Technology Preview installeren, met allerlei nieuwe functies die pas later naar de definitieve versie worden uitgerold. Dat gebeurt wanneer de functie helemaal af is en stabiel genoeg is om te publiceren.