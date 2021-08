In deze tip leggen we uit hoe je aanbevelingen voor films kunt ontvangen op de nieuwe Apple TV. Aan de hand van beoordelingen en aankopen stelt de Apple TV films aan je voor.

De Apple TV kan je aanbevelingen geven voor films op de Apple TV, maar daarvoor moet je eerst wel een aantal films kijken en/of beoordelen. In deze tip leggen we uit hoe je aanbevelingen krijgt op de Apple TV.

Nieuw in tvOS 15: aanbevelingen voor het gezin

Vanaf tvOS 15 kan de Apple TV rekening houden met ieders smaak. Kijk je met het hele gezin een film, dan worden de aanbevelingen niet alleen gebaseerd op de smaak van de ingelogde gebruiker. De groepsaanbevelingen zijn gebaseerd op wat iedereen via zijn of haar eigen Apple ID bekijkt. Iedereen die mee wil doen in de aanbeveling, moet een account maken op de Apple TV.

Je kunt per gebruiker kiezen of diegene wel of niet wordt meegerekend. Heb je één horrorfan in huis en moet de rest daar niets van weten, dan is het misschien prettig om deze huisgenoot niet mee te rekenen. De instellingen vind je in de TV-app onder het Kijk nu-tabblad. Scrol naar beneden tot je bij ‘Voor jou’ komt en configureer de accounts via de knop rechts in beeld.

Aanbevelingen voor films op de Apple TV

Je komt de aanbevelingen tegen in de TV-app op de Apple TV. Open het Kijk nu-tabblad en scrol naar beneden. Eén van de rijen die je tegenkomt is getiteld ‘Voor jou’. De lijst wordt bijgewerkt wanneer je nieuwe beoordelingen doet en/of films kijkt. Het kan zijn dat je de app even moet herstarten als je net pas iets hebt beoordeeld.

Helaas houdt Apple’s systeem alleen rekening met films en series die je bij Apple hebt gekocht of gehuurd. Kijk je bijvoorbeeld veel via Disney+, dan zullen je aanbevelingen hier misschien niet helemaal accuraat zijn. In het bovenstaande screenshot zie je bijvoorbeeld wat er gebeurt als je één keer in de zoveel tijd een film huurt, in dit geval een van Marvel Studios.

Films beoordelen voor aanbevelingen

Gek genoeg kan het beoordelen van een film niet op de Apple TV zelf, maar zul je je iPhone of iPad erbij moeten pakken om daar films van een aantal sterren te voorzien. Dat is opvallend, want tvOS-apps kun je wel op de Apple TV zelf beoordelen. Op je iPhone of iPad werkt het beoordelen van films als volgt:

Open de iTunes Store-app op je iPhone of iPad. Zoek naar een film die je wil beoordelen. Tik op Recensies, gevolgd door Schrijf recensie. Geef de film een aantal sterren en voeg een optionele omschrijving toe.

Helaas werkt deze tip niet op de Mac. Voorheen kon je hier eenvoudig films beoordelen in de iTunes Store, maar vanwege veranderingen in macOS is de functie helaas niet meer aanwezig.

Kijk je films weleens in het donker? Dan is het goed om te weten dat je bepaalde harde geluiden van films kan dempen. Dat stel je eenvoudig in tijdens het kijken van een film. Zo is de kans wat kleiner dat je de rest van het huis wakker maakt. In onze tip lees je hoe het werkt.

