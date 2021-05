De AirTag is eigenlijk een miniatuur computer en beschikt dan ook over eigen firmware en een serienummer. Wil je weten op welke firmware jouw AirTag draait en wil je het serienummer achterhalen? Dat is heel gemakkelijk.

Serienummer en softwareversie van je AirTag

De AirTag is een Bluetooth-tracker die z’n locatie kan doorgeven aan je iPhone en aan het Find My-netwerk. Om te kunnen functioneren is er relatief simpele hard- en software aanwezig, net als bij de AirPods. Elke AirTag is voorzien van een uniek serienummer en draait op een bepaalde softwareversie, firmware genaamd. Beide kun je eenvoudig achterhalen.

AirTag serienummer opzoeken

Het serienummer van de AirTag kun je op meerdere manieren achterhalen. Het staat vermeld op de AirTag zelf, je kunt het in de Zoek mijn-app bekijken of achterhalen door een NFC-toestel erop te houden.

Serienummer op de AirTag

Het serienummer staat vermeld op de AirTag zelf. Verwijder het RVS-gedeelte door met twee vingers erop te drukken en een ronddraaiende beweging te maken. Verwijder de batterij en je kunt op het plastic gedeelte het serienummer, modelnummer en andere nuttige info zien, zoals het CE-merk.



Je vindt het serienummer van de AirTag binnenin op het plastic gedeelte (via iFixit).

Serienummer in de Zoek mijn-app

Je kunt ook naar de Find My-app gaan om het serienummer te achterhalen:

Open de Zoek mijn-app en ga naar het tabblad Objecten. Tik op de gewenste AirTag. Tik op het batterij-icoontje. Het serienummer is te zien.

Serienummer via NFC opvragen

Er is nog een derde manier om het serienummer op te vragen, zelfs als de AirTag niet van jou is. Dit kan handig zijn als je een AirTag hebt gevonden en de eigenaar wilt achterhalen. Als de AirTag in Verloren modus staat krijg je bij het aantikken van de AirTag met je NFC-toestel ook een eventuele boodschap van de eigenaar te zien, zoals een telefoonnummer, e-mailadres of andere contactinformatie.

Tik met de bovenkant van de iPhone op de AirTag en er verschijnt een link bovenin. Als je hierop tikt krijg je meer informatie te zien.

AirTag-firmware opvragen

Op welke firmware draait mijn AirTag? Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden als je de Zoek mijn-app opent:

Open de Zoek mijn-app en ga naar het tabblad Objecten. Tik op de gewenste AirTag. Tik op het batterij-icoontje. De firmwareversie is te zien.

Op het moment van schrijven is dit de laatste versie:

AirTag-firmware: 1.0.225

Apple heeft nog geen informatie tegeven hoe het updaten van je AirTag werkt. Mogelijk gaat het op dezelfde manier als bij de AirPods, waarbij een gekoppeld accessoire over-the-air kan worden bijgewerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Bluetooth-verbinding.

