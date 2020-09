Een Apple Pencil heeft geen scherm, dus je kunt niet zomaar informatie raadplegen over de firmware, het modelnummer en het serienummer. Gelukkig kun je het heel gemakkelijk opvragen.



Apple Pencil serienummer en firmware

De Apple Pencil is de beste stylus die je voor de iPad kunt krijgen. Dat de penpunt zo snel reageert op het scherm, komt omdat er een chip in zit, die directe signalen naar de sensoren in het scherm stuurt. Een Apple Pencil is dan ook een kleine computer, met z’n eigen firmware en serienummer.

Je kunt deze unieke nummers heel gemakkelijk opzoeken:

Kijk op de originele verpakking.

Of: verwijder het dopje en kijk op de Lightning-aansluiting.

Je kunt het ook opzoeken via de instellingen:

Sluit de Apple Pencil aan op de Lighting-poort van de iPad. Heb je een tweede generatie Apple Pencil, plak deze dan vast aan de zijkant. Ga naar de Instellingen-app op de iPad. Kijk bij Algemeen > Info > Apple Pencil.

Je ziet nu achtereenvolgens de fabrikant (Apple), modelnummer, serienummer, firmwareversie en hardwareversie. De firmware is de software die op de Apple Pencil is geïnstalleerd. Het wordt op de achtergrond automatisch bijgewerkt als dat nodig is. Je hoeft hiervoor niets te doen. Sterker nog: er is geen knopje om naar nieuwe firmware te checken of om het installeren van nieuwe firmware te forceren.

Het lijkt wel een beetje op de AirPods, die ook voorzien zijn van een eigen serienummer en firmware.

Het serienummer van de Apple Pencil zou je nodig kunnen hebben als je bijvoorbeeld problemen hebt met je Apple Pencil en contact met Apple wilt opnemen.

We hebben aparte tips over het opzoeken van het AirPods serienummer en het iPad- en iPhone-serienummer.