Op de Apple Watch kun je ongemerkt klokkijken door aan de Digital Crown te draaien. Het scherm blijft daarbij gedimd, maar net genoeg om te zien hoe laat het is. In deze tip lees je hoe je subtiel het tijdstip kunt checken.

Op de Apple Watch Series 5 en nieuwer staat het scherm van de Apple Watch altijd aan, waardoor je makkelijk kan kijken hoe laat het is. Op oudere modellen is dat niet het geval. Als je wilt weten hoe laat het is, moet je je pols draaien of op het scherm tikken, waarna het scherm in volledige helderheid geactiveerd wordt. Dat kan in sommige gevallen onhandig zijn, bijvoorbeeld in de bioscoop of het theater. Gelukkig kun je ook heel subtiel aan de Digital Crown draaien om te zien hoe laat het is, zonder dat je overdreven je arm hoeft op te tillen of op het scherm hoeft te tikken. In deze tip lees je hoe het ongemerkt klokkijken werkt en je subtiel het tijdstip kunt checken op de Apple Watch.



Klokkijken zonder anderen te storen

De functie is alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 2 en nieuwer. Je ziet het tijdstip zonder dat anderen in de buurt zich eraan hoeven te storen of zullen zeggen: “Moet je weg?”

De functie heet Activeer bij Crown omhoog en is te vinden in de instellingen van de Watch-app. Je draait voorzichtig de Digital Crown omhoog, zonder dat je je pols hoeft op te tillen. Naarmate je verder draait zal het scherm steeds helderder worden. Zo kun je op een gedimd scherm even snel kijken hoe laat het is, bijvoorbeeld in de bioscoop. Wil je alle informatie op je wijzerplaat zien, draai dan verder aan de Digital Crown, tik op het scherm of draai je pols zodat het scherm helemaal oplicht.

Ongemerkt klokkijken op de Apple Watch: subtiel tijdstip checken

Standaard staat de functie ingeschakeld, maar check voor de zekerheid of de instellingen goed staan. Zo doe je dat:

Ga op de iPhone naar de Watch-app. Ga naar Algemeen > Activeer scherm. Zet de schakelaar aan bij Activeer bij Crown omhoog.

Om ongemerkt het tijdstip te checken draai je voorzichtig aan de Digital Crown om het scherm langzaam te laten oplichten. Je draait terug om te dimmen. Afhankelijk van de ingestelde wijzerplaat zul je ook nog andere informatie zien, zoals het weerbericht en de datum.

Tip: kies een informatieve wijzerplaat

Voor optimaal gebruik van deze functie kun je het beste een duidelijke klok kiezen. Een goede keuze is bijvoorbeeld de modulaire wijzerplaat, waarop alleen het tijdstip te zien is. Op de Apple Watch kun je meerdere wijzerplaten instellen, waarbij je gedurende de dag makkelijk kunt wisselen. Zo kun je op kantoor een andere wijzerplaat gebruiken dan wanneer je thuis voor de buis of in de bioscoop zit.

Wil je in de bioscoop of tijdens een avondje tv-kijken de anderen niet storen, dan kun je hiervoor ook de Theatermodus gebruiken. Daarbij zal het scherm niet oplichten als je per ongeluk je pols kantelt.