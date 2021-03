Zo bescherm je macOS-mappen met een wachtwoord

Je kunt mappen op de Mac voorzien van een wachtwoord. We leggen uit hoe dit werkt met een schijfkopie, waarbij je 128- of 256-bit encryptie kunt gebruiken.

macOS-mappen met wachtwoord

Soms staan er bestanden op de Mac die niet iedereen mag bekijken. Je kunt daarvoor speciale apps downloaden, waarmee je je mappen kunt voorzien van een wachtwoord, zoals Hider van Macpaw. Het is ook mogelijk zonder extra software. Een ingebouwde functie van macOS biedt dan een uitkomst. Je moet hiervoor wel gebruik maken van beveiligde schijfimages. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Mappen op de Mac beschermen met een wachtwoord

Om je mappen te voorzien van een wachtwoord moet je in het Schijfhulpprogramma zijn en deze stappen volgen:

Open het Schijfhulpprogramma op de gebruikelijke manier. Navigeer vervolgens via de menubalk naar Archief > Nieuwe schijfkopie > Schijfkopie van map.

Kies de map die je wil beveiligen met een wachtwoord en klik op Open. Vul eventueel een andere naam in voor je map (wij gebruikten ‘Test’).

Klik op Codering en selecteer 128-bit AES encryptie (of 256-bit AES encryptie, als je het niet vertrouwt). Er opent een venster waar je ene wachtwoord in kunt voeren. Voer hier tweemaal het wachtwoord in. Klik op Schijfkopiestructuur en kies Lezen/schrijven. Klik op Bewaar en de map wordt aangemaakt.

Je kunt nu de originele map weggooien, maar bewaar het .dmg-bestand dat zojuist is gemaakt.

Bestanden zijn eenvoudig aan de map toe te voegen. Je moet de map eerst openen met je wachtwoord door op het .dmg-bestand te klikken. Ben je klaar? Dan kun je de map afsluiten door op het uitwerp icoontje te klikken. Zo is de inhoud niet te bekijken door andere mensen.

Waarschuwing Let op: noteer het wachtwoord ergens, want je kunt niet meer bij de inhoud als je het wachtwoord vergeten bent.



Folders met wachtwoord verwijderen

Mocht je na verloop van tijd je beveiligde macOS-map willen opruimen, dan kan dat ook. Volg stap voor stap deze instructies om een map met een wachtwoord te verwijderen:

Zorg dat je de beveiligde map hebt geopend. Klik hiervoor op het .dmg-bestand en voer je wachtwoord in. Als je het juiste wachtwoord hebt ingevuld, verschijnt de map onder Lokaties in Finder. Maak vervolgens op bijvoorbeeld je bureaublad een nieuwe map aan. Selecteer alle gegevens uit je beveiligde map en kopieer deze naar je nieuwe map op het bureaublad. Ga naar het Schijfhulpprogramma en selecteer de beveiligde map onder het kopje Schijfkopieën.

Druk op het minnetje boven in de balk boven het kopje Volume. Verwijder tot slot het .dmg-bestand door het naar de prullenbak te slepen.

De map die werd beveiligd met een wachtwoord, is nu verwijderd.

Let op: We kregen meldingen dat het soms niet lukt om nog meer documenten toe te voegen. Zelfs als je wat documenten hebt weggegooid lukt het niet meer om extra documenten erbij te plaatsen. Je zou dan een nieuwe map moeten maken.