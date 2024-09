De meeste mensen zullen hun AirPods vooral gebruiken voor het luisteren van muziek en podcasts, maar er zijn nog veel meer manieren waarop de AirPods van pas kunnen komen. Apple voegt dit najaar voor het eerst een reeks gehoorfuncties toe, waardoor je AirPods Pro fungeren als gehoorapparaat. In totaal gaat het om een drietal functies, hoewel niet alle functies (meteen) bij ons beschikbaar komen. De nieuwe mogelijkheden helpen je gehoor beschermen, laten je een test doen op gehoorverlies en dienen als gehoorapparaat.

Om de nieuwe functies te gebruiken, heb je de AirPods Pro 2 nodig. Het maakt niet uit of je de versie met usb-c-oplaadcase of met Lightning-oplaadcase hebt. Het werkt niet in combinatie met de gewone AirPods of AirPods Max. De functies komen later dit jaar als gratis update beschikbaar voor gebruikers van de AirPods Pro 2.

#1 Hearing Protection (maar alleen in de VS en Canada)

Allereerst bieden de AirPods Pro de Hearing Protection-functie. Het helpt je gehoor beschermen tegen hele harde omgevingsgeluiden, bijvoorbeeld tijdens het reizen, op een concert of als je met een luide machines werkt. Het werkt dus vooral op plekken waar je normaal gesproken misschien beschermende oordopjes in zou doen. De functie zorgt er echter wel voor dat je bepaalde dingen blijft horen, zoals de muziek waar je naar luistert. De functie reduceert harde geluiden maar liefst 48.000 keer per seconde en staat standaard aan voor alle geluidsmodi (dus de ruisonderdrukking, transparantiemodus en adaptieve audio).

De functie werkt met zowel de iPhone, iPad als Mac in combinatie met de juiste softwareversies die eind 2024 verschijnen. Maar het grote nadeel is dat het vooralsnog alleen beschikbaar komt in de VS en Canada.

#2 Hearing Test

Om te weten of je aan gehoorverlies leidt, krijgen de AirPods Pro 2 ook een zogenaamde Hearing Test-functie. Het gaat om een clinical-grade gehoortest (oftewel een medisch gekeurde test) die kan bepalen of je milde of gemiddelde gehoorverlies hebt. De test is gebaseerd op de pure-tone audiometry benadering. Tijdens de test moet je op het scherm van je iPhone tikken zodra je door een van je AirPods een toon hoort. De test weet dus hoelang je erover doet voordat je de toon hoort en kan zo bepalen of en in welke mate je gehoorverlies hebt. De test duurt zo’n vijf minuten en kan eenvoudig thuis gedaan worden.

Na de test krijg je een eenvoudig overzicht met de resultaten en de daarbij horende classificatie voor gehoorverlies. Er zit ook een zogenaamde audiogram bij, die veilig opgeslagen wordt in de Gezondheid-app op je iPhone en iPad. De functie is gemaakt dankzij de resultaten van de Apple Hearing Study, waarbij grote hoeveelheden real-world data gebruikt is. De functie wacht nog wel op goedkeuring van medische instanties, maar Apple verwacht dat dat spoedig goedgekeurd wordt. De functie komt beschikbaar in meer dan honderd landen wereldwijd.

#3 Hearing Aid: beter horen met AirPods Pro

Heb je last van milde of gemiddeld gehoorverlies, dan kunnen de AirPods Pro je daar ook mee helpen dankzij de Hearing Aid-functie. De uitslag van de Hearing Test wordt gebruikt om het geluid dat de AirPods Pro opvangen hoorbaar voor jou te maken. Het geluid krijgt in real-time een boost, zodat je gesprekken beter kan volgen en minder buitengesloten wordt. Het geluidsprofiel dat voor jou persoonlijk aangemaakt wordt, wordt ook toegepast op muziek, films, games en telefoongesprekken. Je kunt ook een audiogram van een professional gebruiken om de functie in te stellen voor jouw persoonlijke situatie.

De functie komt echter ook van pas als je geen gehoorverlies hebt. Na de gehoortest kan het persoonlijke geluidsprofiel je helpen om bepaalde frequenties in het geluid beter te horen. Dus ook mensen zonder gehoorschade kunnen hier profijt van hebben in specifieke situaties.

Net als de Hearing Test, wacht de Hearing Aid-functie nog op medische keuring van instanties, maar ook daarvan verwacht Apple binnenkort goedkeuring te krijgen. De functie komt later dit jaar beschikbaar in meer dan 100 landen, in combinatie met iPhone en iPad.

De AirPods krijgen met iOS 18 meer nieuwe functies, die we eerder al besproken hebben.