Geen geluidseffecten op AirPods meer

Het oplaadgeluidje is mogelijk dankzij de ingebouwde speaker in de nieuwste AirPods Pro 2022. Daardoor zijn ze in staat om ook een harder geluid af te spelen als je ze aan het zoeken bent. De ingebouwde U2-chip helpt daar nog eens extra bij. De speaker speelt ook een geluid af als je het AirPods-doosje op de lader aansluit. Dit kan een MagSafe Charger, een Qi-lader of een Lightning-kabel zijn: in alle gevallen hoor je een duidelijke “ping!”. Dit kan vervelend zijn als je ’s avonds bij het naar bed gaan je AirPods wilt opladen en je partner ligt al te slapen. Ook trek je steeds de aandacht als je bijvoorbeeld op een druk kantoor je AirPods op de lader legt. Vind je het vervelend, dan kun je het geluidje uitschakelen.



Zo kun je het AirPods oplaadgeluid uitschakelen

Koppel de AirPods Pro 2022 met je iPhone. Open de Instellingen-app op je iPhone. Tik op je AirPods, vlak onder het Apple ID. Je gaat nu rechtstreeks naar de instellingen van je AirPods. Blader omlaag en zet de schakelaar uit bij Schakel geluidseffecten oplaadcase in.

Als de schakelaar grijs is, kan dit zijn omdat je aan het opladen bent. Haal het AirPods-doosje even van de lader en probeer het opnieuw. Hoe je je AirPods kunt opladen en de batterijstatus opvraagt lees je in een aparte tip. Wil je een langere levensduur voor je oortjes? Check dan eens onze tip over de AirPods geoptimaliseerd opladen.

