SwitchBot Curtain 3: vernieuwde gordijnmotor is stiller

SwitchBot was voorheen niet zo'n goede keuze voor HomeKit-gebruikers. Sinds het bedrijf de sprong naar Matter heeft gemaakt, zijn de gordijnopeners een stuk interessanter geworden. Bij de nieuwste SwitchBot Curtain 3 zit Matter-ondersteuning er al standaard in.

SwitchBot Curtain 3 met Matter

De SwitchBot Curtain 3 is vanaf 25 augustus verkrijgbaar en is op allerlei punten verbeterd. De gordijnmotor werkt dankzij de SwitchBot Hub 2 samen met HomeKit, Google Home, Alexa en SmartThings. Het ontwerp is ook verbeterd en er zitten meer functies in. De robot is krachtiger en kan daardoor zwaardere gordijnen verplaatsen, terwijl hij tegelijk minder geluid maakt. En dankzij het (optionele) zonnepaneel hoef je ook niet meer na te denken over de batterijduur.



Optimisme alom bij deze fabrikant: je zou de motor in slechts 30 seconden kunt installeren, zonder dat je gereedschap nodig hebt. Dat klopt op zich wel, maar alleen als je een paar keer hebt geoefend en precies weet hoe het moet. Dankzij DynamiClamp kan de SwitchBot Curtain 3 zich vastklemmen aan 99% van de gordijnrails die wereldwijd gebruikt worden, ook telescopische roedes. Vervolgens kun je de motor op acht manieren bedienen: spraakcommando’s, app, afstandsbediening, Touch & Go, automatisch bij zonsopgang en zonsondergang, met timers, met een lichtsensor of via je Apple Watch

Drie modellen SwitchBot Curtain 3

Net als voorheen moet je goed kijken welk model je nodig hebt: voor een U-rail (meest gebruikelijk in Nederland), een I-rail (wat minder gebruikelijk) of een ronde stang. Dat laatste zie je vooral bij gordijnen met ringen. Nieuw is de QuietDrift-modus, waarmee de SwitchBot je gordijn zo langzaam opentrekt dat je bijna niets meer hoort. Dit gebeurt bij een snelheid van 5 mm per seconde en een geluidsniveau onder de 25 decibel. Vooral bij het wakker worden kan het prettig zijn dat ongemerkt de gordijnen open gaan en het lijkt alsof de zon opgaat.

Over zon gesproken: als je de los verkrijgbare SwitchBot Solar Panel 3 erbij aanschaft werkt het jarenlang, zonder dat je er omkijken naar hebt. Dit zonnepaneel functioneert beter en is met de meegeleverde ophangbeugel zo te plaatsen dat het directe zonlicht beter wordt opgevangen, onder de meest optimale kantelhoek. Het zonnepaneel heeft 3 uur blootstelling aan de zon nodig om de gordijnmotor continu van stroom te voorizen.

De SwitchBot Curtain 3 maakt via Bluetooth verbinding met de hub, die vervolgens via wifi verbinding maakt met Matter. Vanaf 25 augustus kun je de eerste producten bestellen via de website van de fabrikant en via Amazon. Eerder schreven we al een review over SwitchBot; de producten waren op dat moment nog niet aangepast voor Matter en daardoor nog niet HomeKit-geschikt. De SwitchBot Hub 2 koop je voor 80 euro.