Tijdens een etentje maak je met wat kaarsen al snel een romantische sfeer. Maar wat als je het grootser wilt aanpakken tijdens een gezellige avond op de bank, ongeacht of het nu Valentijnsdag, Kerst of een zwoele zomeravond is? Met sfeerverlichting kun je zorgen dat het overal in huis gezellig is. Je hebt daarbij keuze uit allerlei slimme lampen – en je kunt meteen indruk op je date maken door ze met spraakbediening aan te sturen. Maar hou daarbij wel rekening met deze tips:

#1 Kies de juiste kleurtemperatuur

De ene kleur wit licht is de nadere niet. Er zijn duizenden kleurnuances van geelwit tot blauwachtig wit. Blauw licht is prettig als je je wilt concentreren, maar het is minder geschikt als je een avondje op de bank hebt gepland. En een felwitte lamp boven de eettafel levert nooit een gezellige sfeer op. Het is daarom goed om op de kleurtemperatuur te letten, die bij lampen in theorie tussen de 1.000 en 10.000 Kelvin zit.

Een temperatuur tussen 2.700 en 3.000 Kelvin ziet er gezellig uit, terwijl een kleurtemperatuur tussen 3.500 en 4.100 Kelvin wat koeler uitpakt. Op de verpakking staat meestal welke temperatuurreeks wordt ondersteund. Bij de Philips Hue White Ambiance kun je de kleurtemperatuur bijvoorbeeld instellen tussen 2.200 Kelvin (warmwit) en 6.500 Kelvin (daglicht), afhankelijk van je voorkeuren. Twee van dergelijke lampen met E27-fitting kosten rond de 40 euro.

Voorheen zorgden gloeilampen voor het meest gezellige licht. Daarna kwamen de energiezuinige compact fluorescent lampen (CFL’s), die veel koeler van kleur waren. De eerste ledlampen waren ook vrij koel, maar fabrikanten hebben ervoor gezorgd dat je tegenwoordig uit een veel groter temperatuurbereik kunt kiezen. Tegenwoordig zijn er zelfs ledlampen met filament (zoals die van Osram, Philips Hue en IKEA), waardoor het er ook nog stylish uitziet.

Hoe lager de kleurtemperatuur, hoe warmer het licht. Warm licht is het meest geschikt voor de woonkamer, eetkamer en slaapkamer, terwijl koel licht beter van pas komt in de werkkamer.

#2 Gebruik een dimmer

Lig je net met je geliefde op de bank, blijkt de verlichting toch nog nét iets te fel. Je kunt natuurlijk ‘Hé Siri!‘ naar je iPhone gaan roepen, maar misschien verpest dat de sfeer. Een draadloze dimmer komt dan beter van pas. Bijvoorbeeld de Philips Hue draadloze dimmer, die je bij de meeste starterpacks krijgt meegeleverd. Heb je niet zo’n dimmer, dan koop je er eentje los voor rond de 25 euro.

#3 Kies voor strijklicht

Spotjes aan het plafond en hanglampen leveren meestal een wat harde lichtbundel op. Het is mooier als het licht vanaf verschillende niveau’s in de kamer komt. Zorg bijvoorbeeld voor strijklicht langs de wanden, lampen die vanaf de vloer omhoog schijnen of lichtstrips achter of onder een kast. Eventueel kun je te felle lampen nog wat dempen met lampenkappen. Oppervlakken zorgen voor een heel verschillend effect. Stoffen meubels en donkere matte wanden absorberen het licht, terwijl glanzende oppervlakken en spiegels het licht reflecteren.

Een starterpack met lichtstrip, drie lampen en een dimmer kost rond de 200 euro. Een andere optie is de Philips Hue Play, een lichtbalk die je op de vloer of achter een kast kunt leggen (zie foto hieronder). Dit levert verspreid licht op in elke gewenste kleur. Een losse Play kost rond de 70 euro.