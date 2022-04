Nieuwe Belkin AirTag-houders

Het is een jaar geleden dat de AirTag op de markt verscheen. Belkin was meteen van de partij met een serie plastic hangers, als goedkoop alternatief voor de (toch wel prijzige) oplossingen van Apple zelf. Sindsdien zijn er diverse andere AirTag-hangers verschenen, geschikt voor honden, koffers en dergelijke. Belkin ziet echter mogelijkheden voor nog een andere variant: eentje met een staaldraad die wat robuuster qua uitstraling is en twintig euro kost. Daarnaast is er eentje met karabijnhaak voor dezelfde prijs. ‘Alleen bij Apple’ staat er in de online Apple Store. Maar Amazon heeft ze ook, al zijn ze daar wel een tikje duurder.



Belkin-hanger met karabijnhaak

De variant met karabijnhaak is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, groen en rood en ligt op korte termijn in de winkel. Je legt de AirTag in een uitsparing in het midden, waarna je de andere kant erop schroeft. De houder is vervolgens overal aan te hangen.

Belkin-hanger met staaldraad

De variant met staaldraad ziet er wat eleganter uit en is ook aan een voorwerp met kleine opening te bevestigen. Hij past aan een sleutelbos, koffer, tas of iets anders. Op de foto hieronder is de AirTag aan een koffer te zien. Dat kan, maar je kunt eigenlijk net zo goed de AirTag binnenin de koffer leggen, zodat niemand kan zien dat jij de locatie in de gaten houdt. Tegelijk kan het ook een afschrikkende werking hebben, dus kies de optie die jij het meest logisch vindt.

Bij deze houder met staaldraad heb je een inbussleutel nodig om open en dicht te doen, waardoor het iets meer moeite kost om de houder te bevestigen. Deze is in zwart en wit verkrijgbaar en ligt nu al bij Amazon in de schappen.

De eerdere plastic houders zijn ook nog steeds verkrijgbaar en zijn met een prijs van €12,99 best betaalbaar. Apple verkoopt zelfs een set met mooi kleurverloop in blauw, waardoor je nog iets goedkoper uit bent.