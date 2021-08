Een sterk punt van het merk Aqara zijn de vele sensoren. Van trillingen tot vocht en van openstaande deuren tot temperatuur: voor elke toepassing is wel een goedkope sensor te vinden. We hebben gaandeweg dan ook al heel wat Aqara-spullen verzameld, waarmee je allerlei dingen kunt meten, regelen en automatiseren. Deze nieuwe TVOC-sensor combineert drie metingen: vluchtige organische stoffen, temperatuur en luchtvochtigheid.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De sensor is afkomstig uit onze eigen collectie.



Aqara TVOC sensor in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Sensor voor vluchtige stoffen, temperatuur en luchtvochtigheid

Behuizing van wit plastic

Afmetingen: 41,6 x 76 x 14 mm (lxbxd)

2,13-inch E-Ink display

Beschermingsniveau: IP20

Batterijen: 2x CR2450 (gebruiksduur 1 jaar)

Werkt met HomeKit, Alexa, Google Home, Homey

Verbinding: Zigbee 3.0 en WiFi

Prijs: 40-50 euro



Deze foto geeft goed aan hoe klein de Aqara TVOC is ten opzichte van de Eve Room.

TVOC, wat is dat?

TVOC is voor veel mensen een wat ongebruikelijke afkorting. Ik had liever een herkenbare productnaam gezien, zoals binnenklimaatsensor. De letters staan voor Total Volatile Organic Compounds, oftewel de concentratie van vluchtige organische stoffen.

VOC’s zijn soms schadelijk in hoge concentraties. Ze zijn niet altijd direct giftig, maar kunnen wel lange termijn-effecten hebben op je gezondheid. Denk daarbij aan vluchtige stoffen die uit verf, lijm of een pas gelegd tapijt komen. Maar ook schoonmaakproducten kunnen chemicaliën bevatten.

Een dergelijke sensor komt precies op het juiste moment. Luchtkwaliteit is actueel, nu we steeds meer moeten ventileren. In de Belgische horeca is het zelfs verplicht om met een luchtkwaliteitsensor te checken of er wel voldoende wordt gelucht. Thuis kun je natuurlijk ook met een dergelijke sensor checken of de lucht wel gezond is.

Je kunt er geen coronavirus mee detecteren, maar je krijgt wel een indruk of er veel schadelijke stoffen in de lucht zijn en of het tijd is om wat ramen open te zetten. Er zijn al diverse andere sensoren om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. In deze review zullen we vooral vergelijken met de Eve Room v2, die we al langer in gebruik hebben en daardoor goed kennen. Deze meet precies dezelfde waarden: luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid.

Bekijk ook Luchtkwaliteit meten met HomeKit-sensoren: zo pak je het aan Schone lucht is belangrijk om je binnenshuis prettig te voelen. In deze tip leggen we uit hoe je met luchtsensoren en HomeKit kunt zorgen dat de lucht binnenshuis niet te veel CO2 en vluchtige deeltjes bevat.

Uiterlijk en design Aqara TVOC sensor

De Aqara-sensor is verrassend klein, namelijk 76 x 42 x 14mm. Hij is gemaakt van helder wit plastic, met een plastic schermpje dat nog een flink stuk kleiner is: 48 x 24mm. Ondanks dat kleine formaat is de getoonde informatie duidelijk te zien. Je krijgt ook een plakstrook en een zelfklevende magneet bij om aan de muur te plakken.

In de doos vind je de sensor, een instructieboekje en bevestigingsmateriaal. Beide kanten van de sensor hebben een roostertje voor de luchttoevoer. Bovenop vind je een knop, die vooral bedoeld is om de sensor te koppelen met de hub, te controleren of er verbinding met de hub is en om de wisselen tussen de drie verschillende schermen.



Aan beide kanten zit een rooster voor de luchtinvoer.

Het koppelen is heel eenvoudig. Je voegt ‘m toe in de Aqara-app (of de Xiaomi Home-app). Door een paar seconden op de knop van de behuizing te drukken wordt de koppeling gelegd.

Aqara TVOC en HomeKit

Het fijne van Aqara is dat bijna alle producten met HomeKit werken, als je maar de juiste hub hebt. Bij deze TVOC-sensor moet je voor HomeKit-functies beschikken over een M1S-hub, M2-Hub of de G2H-camera, die ook als hub dienst kan doen. Daarnaast ondersteunt de sensor ook Google Assistent, Alexa en Aqara Home.



De knop waarmee je koppelt en tussen schermen wisselt.

De sensor werkt met Zigbee 3.0. Hij is ook gewoon zonder hub te gebruiken, waarbij de verbinding via WiFi wordt gelegd. Maar dan heb je geen HomeKit-functies.

Heb je HomeKit en een hub, dan gaat alles vanzelf. Je kunt de sensor meenemen in elke denkbare automatisering, bijvoorbeeld de ramen openen of de ventilator starten als de luchtkwaliteit slecht is. Je kunt ook lampen laten branden of knipperen, zodat je weet dat je handmatig moet ventileren.



Ter vergelijking: de metingen voor binnenklimaat in de Woning-app en Eve-app.

Verschillen met de Eve Room

De Eve Room v2 biedt qua functionaliteit hetzelfde, maar is met €100 een stuk duurder dan de Aqara, die voor ongeveer de helft in de winkel ligt. Bij Aqara is het wel altijd even opletten of je de Europese versie hebt. Wie snel over nieuwe producten wil beschikken en niet oppast kan zomaar een Chinese versie toegestuurd krijgen. Niet ideaal.

De Eve Room heeft een aantal pluspunten. Het ziet er luxe uit door de behuizing in aluminium met zwart. Ook zit er een oplaadbare batterij in en het is een Europees product, gemaakt door een bedrijf dat 100% voor HomeKit gekozen heeft. Daarmee vergeleken maakt de Aqara een wat goedkope indruk: wit plastic en losse batterijen. We hadden liever een oplaadbare accu gezien.

Maar de Aqara heeft ook pluspunten ten opzichte van Eve, zoals de verbinding via WiFi in plaats van Bluetooth. Een ander pluspunt is het E-Ink-scherm, dat eruit ziet als papier en erg prettig af te lezen is, dankzij het hoge contrast. Zowel bij fel licht als in de schemering zijn de waarden goed te zien.



De Aqara is goed afleesbaar. De Eve op zich ook, maar deze toont een vrij groot blaadje, met de waarden in kleinere weergave eromheen. Dat is niet ideaal.

Om eerlijk te zijn kijk ik niet zo heel vaak op de schermen van deze sensoren, maar dat kan per persoon heel verschillend zijn. Thuis gebruiken we de waarden vooral voor automatiseringen, zoals het openen van ramen en gordijnen. Als ik de temperatuur in een bepaalde kamer wil weten kijk ik liever in de Woning-app, waar het duidelijk bovenin bij elke kamer wordt getoond. Je hoeft daarvoor niet een hele stapel Aqara’s te kopen, want sommige andere accessoires (zoals de Hue-bewegingssensor) kunnen ook de temperatuur meten.

We hebben hier vergeleken met de Eve Room v2, maar je zou ook de Eve Room v1 (zonder schermpje) of de Eve Degree (alleen temperatuur en luchtvochtigheid) kunnen gebruiken om je binnenklimaat in de gaten te houden. Ook die werken met Bluetooth in plaats van WiFi. Thread-ondersteuning is er nog niet voor de Eve Room en dat geldt ook voor Aqara.

Aqara TVOC in gebruik

Op het display zie je met blaadjes hoe goed de luchtkwaliteit is (1 tot 5 blaadjes), met daaronder de temperatuur en luchtvochtigheid. Er zijn in totaal drie schermen, die je bereikt door tweemaal op de knop bovenop te drukken. Op het tweede scherm zie je de concentratie vluchtige stoffen en op het derde scherm zie je alleen de temperatuur en de luchtvochtigheid. Dat derde scherm voegt dus niet zoveel toe.

Er is ook een icoontje dat aangeeft dat er verbinding met de hub is. De metingen van de sensor kun je natuurlijk aflezen op het schermpje, maar ook in de Woning-app. Je hoeft hiervoor niet door de HomeKit-tegels te bladeren, maar je ziet het meteen bovenin bij elke kamer. Je tikt op de temperatuur en ziet vervolgens alle andere waarden.

Als alles werkt kun je gemakkelijk een automatisering aanmaken, bijvoorbeeld als de luchtkwaliteit onder een bepaalde waarde komt. HomeKit geeft helaas geen exacte waarden, maar deelt de luchtkwaliteit in vijf categorieën in: Uitstekend, Goed, Redelijk, Slecht en Matig. Je kan bijvoorbeeld een luchtreiniger inschakelen als de kwaliteit ‘Slecht’ of ‘Matig’ is. Dat je bij een slechte luchtkwaliteit moet ventileren is wel duidelijk, maar wat luchtvochtigheid betreft zullen de eisen per kamer verschillend zijn. In de badkamer mag de waarde best wat hoger liggen, vooral na het douchen.



De Aqara-app biedt ook grafieken, maar toont niet de waarden van je andere sensoren (van andere merken).

In de Aqara-app zie je dezelfde waarden, met details over de sterkte van het Zigbee-signaal. Je krijgt hier echter veel meer statistieken: een lijst met metingen en grafieken voor de afgelopen 24 uur en de laatste 7 dagen. Zo kun je in de gaten houden hoe de lucht in de loop van de tijd is veranderd. De app kan je een melding geven bij ongebruikelijke waarden, waarbij je zelf de criteria kiest. Verder kun je hier de instellingen wijzigen, bijvoorbeeld van graden Celsius naar Fahrenheit.

Bij een dergelijke sensor is natuurlijk ook belangrijk of de metingen correct zijn. We hebben daarom de Aqara TVOC een paar dagen naast de Eve Room en de Netatmo-binensensor gezet en regelmatig de metingen vergeleken. De luchtkwaliteit (in blaadjes) ging vrijwel steeds gelijk op: 5 blaadjes. Behalve op een dag waarbij de luchtkwaliteit bij Aqara om onverklaarbare redenen opeens zakte naar 3 blaadjes, terwijl de andere apparaten op 5 bleven staan. Dit was op een dag waarop alle ramen open stonden en we juist heel veel aan het ventileren waren.

Op het moment dat we de foto’s hebben genomen was er ook een duidelijk verschil: twee blaadjes op Aqara en vier blaadjes op de Eve. Met de temperatuur zit het meestal wel goed en de luchtvochtigheid ontloopt elkaar ook niet zoveel. Maar bij de vluchtige stoffen zijn er soms toch grote verschillen. Door te dubbelchecken op een ander apparaat (Netatmo) krijgen we toch de indruk dat de Eve-metingen iets beter kloppen dan die van Aqara. Uiteindelijk moet je ook weer niet te veel waarde hechten aan kortstondige uitschieters. Je kunt beter op de langere termijn op basis van de grafieken kijken of er sprake is van slechte lucht (en er dan iets aan doen). Een keertje extra ventileren kan geen kwaad.

Energieverbruik van de Aqara TVOC

De sensor gaat een jaar mee op twee CR2450 batterijen. Dit zijn twee vrij dikke knoopcelbatterijen van 3 Volt. Bij ingebruikname moet je twee plastic lipjes eruit trekken en wat ons daarbij opviel is dat het batterijniveau op dat moment slechts 70% was. Blijkbaar waren de batterijtjes die Aqara meeleverde niet helemaal vol.

Het batterijcompartiment kun je openen met je nagel of met een muntstuk (in het laatste geval is er wel wat kans op schade).

Door gebruik te maken van een E-Ink-beeldscherm is het energieverbruik door het scherm minimaal. Het kan daardoor continu aan staan, zodat je meteen kunt aflezen als je daar behoefte aan hebt.

Score 8 Aqara TVOC sensor €50 Voordelen + Compact accessoire, makkelijk weg te werken

Zeer goed afleesbaar scherm

Veel goedkoper dan de Eve Room

Zigbee 3.0 Nadelen – Goedkoop uiterlijk

Geen oplaadbare batterij

(Nog) geen Thread of Matter

Luchtkwaliteitmetingen wijken soms af van andere apparaten

Conclusie Aqara TVOC review

Het uiterlijk van deze sensor is misschien wat simpel, maar de Aqara TVOC doet wat het moet doen. De sensor werkte probleemloos, hield continu de verbinding en is een goede aankoop als je de Eve te duur vindt.

Grootste pluspunt van de Aqara TVOC is het scherm. Ook het feit dat deze zo compact is, is fijn. Maar je moet wel over een geschikte hub beschikken (of aanschaffen), anders heb je er als HomeKit-gebruiker niet zoveel aan. Gaat het je alleen om de temperatuur, dan zijn er genoeg alternatieven zoals de Aqara-temperatuursensor. Een andere betaalbare aankoop is de Hue-bewegingssensor, waar ook een temperatuurmeter in zit en die altijd wel van pas komt.

Aqara TVOC kopen

Je kunt de Aqara TVOC onder andere bij Amazon vinden, al is deze lang niet altijd op voorraad. Daarnaast kun je terecht bij minder bekende, gespecialiseerde smart home-winkels, bijvoorbeeld bij partners van Bol.com.