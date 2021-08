Dat RollingSquare heel verschillende dingen maakt, blijkt wel als je op de website rondkijkt. Eerder hebben we al eens de TAU-powerbank voor je sleutelbos besproken. Deze keer bekijken we de houten MagSafe-accessoires voor op je bureau, bestaande uit een platte schijf en een zuiltje. De MagSafe Charger bestaat nu al een tijdje en werkt goed. Hij is makkelijk mee te nemen en neemt nauwelijks ruimte in. Maar misschien vind je de platte schijf erg kaal en simpel. Met deze houders zorg je ervoor dat je bestaande MagSafe Charger een houten omkleding kan geven.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in augustus 2021 en beschrijft de situatie op dat moment. De twee accessoires zijn beschikbaar gesteld door de distributeur van dit merk, e-gadgets.eu.



RollingSquare houten MagSafe-accessoires in het kort

Massief houten accessoires van sapeli-hout

Geschikt voor MagSafe Charger

Verkrijgbaar in twee modellen: Mini Dock en Desk Stand

Nanosuction-materiaal voor vastplakken aan bureau

Verkrijgbaar voor €15 (MiniDock) en €25 (zuiltje)

Ook verkrijgbaar via Bol.com-partner

RollingSquare MagSafe Desk Stand

Het eerste accessoire waar we naar kijken is de Desk Stand for MagSafe. Deze lijkt wel wat op de iPhone-zuiltjes die je bij MediaMarkt vindt, maar het materiaal is anders. De fabrikant heeft gekozen voor massief sapele-hout. Daar had ik zelf nog nooit van gehoord, ook niet van de vele andere namen die ervoor gehanteerd worden: Sapeli, Undianuno, Lifaki of Aboudikro. Zoals de naam al doet vermoeden is het afkomstig uit Afrika. Het wordt gebruikt voor meubels, parketvloeren, muziekinstrumenten en meer. Voor een niet-houtexpert zoals ik lijkt deze roodbruine houtsoort nog het meest op walnoot.

De voet is volgens de verpakking voorzien van een ‘nanosuction’ onderkant, maar bij het uitpakken leek er meer sprake van een sticker met lijm. In hoeverre dit herbruikbaar is, is me niet helemaal duidelijk. Je kunt daarmee de houder op je bureau vastplakken. Onze ruwhouten keukentafel is daarvoor wat minder geschikt en op mijn dure bureau ga ik niets vastplakken. Dat werpt meteen een probleem op, want de houder kan uit zichzelf niet staan. Zodra je de iPhone erop plakt, tuimelt ‘ie om en de enige manier om toch te gebruiken is om de sticker los te halen. De onderkant is onder een hoek van 45 graden afgesneden, waardoor het iPhone-scherm ook onder een hoek van 45 graden af te lezen is. Dat is op zich prima, maar het is daardoor (uiteraard) niet verstelbaar .

Bovenop vind je een rond vlak van imitatiesuede. Daarachter zijn magneten verwerkt, zodat de MagSafe Charger goed wordt uitgelijnd. Het kabeltje loopt vrij weg en is helaas niet weg te werken in de stand. Ligt de iPhone erop, dan valt het gelukkig iets minder op. Er lijkt dan gewoon een kabeltje uit de iPhone te komen.



De houder leunt hier op de iPad, omdat hij anders zou omvallen.

Deze bureaouder werkt alleen met de standaard MagSafe Charger (€45) van Apple, niet met andere schijfvormige opladers van bijvoorbeeld Anker.

Het in gebruik nemen van deze dock is vrij simpel: vastplakken, de MagSafe Charger erin leggen en de iPhone erop plakken. Wel zul je even de instructies moeten lezen voor het juiste gebruik van deze houder. Wil je de iPhone oppakken, dan blijft de MagSafe Charger aan het toestel plakken. De fabrikant raadt daarom aan de iPhone zijwaarts weg te schuiven, zodat de oplaadschijf op z’n plek blijft zitten. Ik ben wat bezorgd dat daardoor krassen kunnen ontstaan, ook al is het hout op zich vrij glad afgewerkt.

Een ander minpuntje bij dit design (maar daar kan ik nog wel mee leven) is dat de kabel er aan de voorkant uitsteekt. Je kunt ‘m niet wegwerken.

RollingSquare Mini Dock

De Mini Dock is een stuk minimalistischer. Dit is gewoon een rond houten bakje waar je de MagSafe Charger in legt. Je zou deze ook op een wat schuiner oppervlak kunnen vastplakken, op een plek waar de oplaadschijf normaal gesproken vanaf zou glijden. Ook bij deze houder kun je kiezen of je je iPhone oppakt met de lader er nog aan geplakt, of dat je de lader eraf ‘veegt’ door zijwaarts weg te schuiven.

Het idee van ‘take it or leave it’ is bewust zo gekozen door de fabrikant. Wil je de iPhone even in de hand houden, om bijvoorbeeld iets in te typen, dan is het prettig dat de MagSafe Charger blijft plakken. Daar zit wat in, maar ik vind het niet zo prettig. Ik zou deze houder dan ook niet zo snel zelf aanschaffen.

De ‘Anti-scratch PU Suede pad’ kan me dan wat minder boeien. Ik ben niet bang dat mijn MagSafe Charger gekrast zal raken, omdat het een gebruiksvoorwerp is dat je toch vaak los in de tas gooit. Maar krassen op mijn iPhone heb ik liever niet. Als RollingSquare de randen van de houder ook van zacht materiaal had voorzien, had ik me er comfortabeler bij gevoeld. Verder zou ik ook bij dit model een ruwe rubberen antislip-onderkant willen hebben, in plaats van de ‘nanosuction’ lijmplakker.

Score 6 Desk Stand/Mini Dock for MagSafe €15-25 Voordelen + Massief hout

Voelt robuust aan met premium materialen Nadelen – Design niet op alle punten doordacht

Houder valt om als je de iPhone erop legt

Moet worden vastgeplakt op bureau

Oplader blijft aan iPhone plakken, zijwaarts schuiven vind ik te krasgevoelig

Kabeltje steekt er aan de voorkant uit

Conclusie RollingSquare houten accessoires voor MagSafe

Deze houten accessoires zien er mooi uit en geven door het gebruik van hout een gezellig en warm effect. Als dit je smaak is, kan het mooi op je bureau staan. Maar qua design en functionaliteit heb ik nog wel wat verbeterpunten gemerkt. Het omvallen van het houten zuiltje is een vreemde keuze. Een wat uitgebalanceerder ontwerp (misschien iets meer rechtop?) had dit kunnen oplossen. Ik ben ook geen van van het schuiven om de lader te verwijderen. Er zijn vast mensen die daar anders over denken en als je een MagSafe-hoesje gebruikt is het misschien niet eens zo’n groot probleem. Maar zelf zou ik hier niet voor kiezen.

Behalve bij de aangegeven verkooppunten kun je ook terecht bij partners van Bol.com, maar dan ben je vaak wat duurder uit.