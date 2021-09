Apple heeft nieuwe MagSafe Wallet-cases uitgebracht. Nieuw is de ondersteuning voor het Zoek mijn-netwerk, al is het niet te vergelijken met een AirTag.

MagSafe Wallet werkt met Zoek mijn-netwerk

Apple heeft de MagSafe kaarthouder van leer in 5 nieuwe kleuren uitgebracht. Niet alleen de kleuren zijn anders, er zit ook nieuwe functionaliteit in: je kunt nu gebruik maken van de Find My-app om een zoekgeraakte Wallet terug te vinden. De manier waarop het werkt is wel iets eenvoudiger. Als de Wallet-case losraakt van de iPhone kun je de laatst bekende locatie opvragen. Het is dus niet mogelijk om daarna nog de locatie in de gaten te houden. Een verklaring hoe het precies werkt geeft Apple niet, maar uit de omschrijving op de website is af te lezen dat de iPhone de locatie registreert op het moment dat de MagSafe Wallet los komt van het toestel. Er was al langere tijd een trilling met bijbehorend geluidje, dus technisch gezien ‘weet’ de iPhone al dat de Wallet is verwijderd. Daar komt nu het vastleggen van de GPS-locatie bij.



Er is alleen iets vreemds aan de hand: de functie werkt niet bij gebruik van de transparante iPhone-hoes met MagSafe . Met andere MagSafe-cases van leer en siliconenrubber werkt het wel en uiteraard ook als je de iPhone zonder hoesje gebruikt.

Apple vermeldt bij de Wallet-case nu ook dat je tot 3 kaarten tegelijk in kunt stoppen. Voorheen was dat al proefondervindelijk vastgesteld, maar Apple gaf er zelf geen informatie over. Het uiterlijk van het hoesje is verder hetzelfde gebleven, met dezelfde uitsnede aan de achterkant voor het verwijderen van kaarten. Wil je meer kans hebben om je pasjes terug te vinden, dan kun je beter een normale portemonnee nemen en er een Tile of AirTag in stoppen.

Je kunt de Wallet aanschaffen in deze 5 nieuwe kleuren:

Goudbruin

Donkere kers

Sequoia-groen

Middernacht

Blauweregen

De prijs is net als voorheen 65 euro per stuk. Hij past op alle iPhone 13-modellen en is ook geschikt voor de iPhone 12-modellen. Je kunt er een bijpassend leren MagSafe-hoesje bij kopen voor eveneens 65 euro.

Wil je eerst meer weten, lees dan onze Apple Wallet-case review voor ervaringen.