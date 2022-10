Meer Google-widgets voor je toegangsscherm

Gisteren publiceerden we een lijst met de beste widgets voor je iPhone-toegangsscherm. Daarin noemen we de Gmail-widget. Maar er zijn nog veel meer. Sinds vandaag zijn er twee nieuwe bijgekomen, namelijk voor Google Maps en voor Google Search. Zo heb je meteen toegang tot je favoriete functies.



Google Maps heeft een widget van enkele breedte toegevoegd om te zoeken. Dit is in feite alleen een snelkoppeling waarmee je de Google Maps-app op je iPhone kunt openen. Er is ook een grotere iOS 16 -widget voor frequente trips. Daarmee krijg je de route te zien die je vaak aflegt, bijvoorbeeld van je werk naar huis (of omgekeerd). Tap je hierop, dan word je ook naar de Google Maps-app doorgestuurd. De Frequent Trips-widget heeft een dubbele breedte en toont de bestemming, aankomsttijd en details over je reis. Het kan bijvoorbeeld laten zien dat je rit begint in de bus of metro, inclusief lijnnummer en hoe laat de eerstvolgende bus of metro vertrekt.

Je kunt ook gebruik maken van de Google Search-widgets. Dit is een snelkoppeling naar de Google-app, maar je kunt ook met je stem zoeken. Deze widget stuurt je meteen door naar het zoeken met je stem. Er zijn verder twee widgets voor Google Lens, waaronder een algemene om te zoeken. Tik je hierop, dan ga je naar de cameraweergave en kun je focussen op het object dat je wilt opzoeken. Een andere optie is de Lens Shortcut. Met deze widget kun je tekst vertalen via de camera. Google kan ook alle zichtbare tekst voorlezen. De Google-app heeft nu in totaal vijf widgets in twee formaten voor zoeken (1×1 en 2×1) en de overige in 1×1-formaat. Je kunt deze vooral goed gebruiken als vervangers van Siri-zoeken.

Google kondigde de nieuwe widgets in september al aan. De nieuwe widgets voor Google Maps en Search komen bij de al bestaande widgets voor Gmail, News, Drive en Chrome. Het installeren van de widgets is heel eenvoudig, maar je moet wel eerst de betreffende Google-apps geopend hebben voordat je de widgets toevoegt. Anders verschijnen ze namelijk niet in beeld. Meer over het installeren en gebruiken van toegangsscherm-widgets lees je in onze tips.