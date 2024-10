Al in 2016 kreeg WhatsApp voor het eerst ondersteuning voor widgets op de iPhone, die destijds nieuw was voor iOS 10-gebruikers. Met deze widget kon je snel je recente chats bekijken en openen. In de afgelopen acht jaar heeft WhatsApp niets meer met deze widget gedaan, zelfs niet toen Apple de nieuwe widgets voor je beginscherm introduceerde in iOS 14. Daar komt binnenkort verandering in, zo meldt WABetaInfo. WhatsApp werkt namelijk aan nieuwe widgets die snel toegang bieden tot niet alleen recente chats, maar ook je favorieten en meer.

Nieuw WhatsApp widgets in de maak

De nieuwe widget van WhatsApp kun je overal op het beginscherm zetten. Je hebt de keuze uit twee formaten: een kleine en middelgrote variant. In de kleine versie zie je twee chats, terwijl je in de grote maximaal vier chats kan zien. Per widget kun je zelf bepalen wat er getoond wordt, door in de instellingen van de widget te duiken.

De widgets kunnen namelijk niet alleen maar twee of vier recente chats tonen, maar ook je ingestelde favorieten, vastgezetten chats of de contacten waar je het vaakst mee chat. De nieuw widgets werken dus samen met de nieuwe Favorieten-functie van WhatsApp. Welke chats er in de widgets getoond worden, veranderd in sommige gevallen gedurende de dag. Bij de optie Recent zie je alleen de vier chats waar het meest recent berichten in verstuurd zijn. Bij favorieten en vastgezette contacten, verandert de widget alleen als je de contacten binnen WhatsApp zelf handmatig verandert.

De nieuwe widgets zijn op dit moment alleen nog beschikbaar in de TestFlight-beta van WhatsApp, maar we verwachten dat deze ergens de komende maanden voor iedereen beschikbaar komen. Zodra het zover is, lees je daarover meer op iCulture.