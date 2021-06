Voor betalende YouTube-abonnees is er niets aan de hand: zij krijgen Picture in Picture (PiP) beschikbaar op hun toestel en het geldt wereldwijd. Maar voor niet-betalende gebruikers geldt het voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Vorig jaar introduceerde Apple Picture in Picture voor video-apps, zodat je een zwevend venster kon bekijken terwijl je iets anders aan het doen was. Apps van derden kunnen het ondersteunen en YouTube is nu zover – maar nog niet voor iedereen.



Moederbedrijf Google zegt : “We’re starting to roll out PiP for YouTube Premium members on iOS and plan to launch PiP for all US iOS users as well.” In de VS is het alleen te gebruiken bij YouTube-content en reclames, maar niet bij muziekvideo’s. Zodra het werkt kun je YouTube-videos’ in een minispeler bekijken zodat je kunt blijven doorkijken als er iets tussendoor komt. Sommige gebruikers zien de PiP-functie al op hun iPhone en iPad, anderen niet.



Op de iPad is Picture in Picture ook heel lang mogelijk – alleen niet altijd bij YouTube.

Om te gebruiken speel je een YouTube-video af in de app, waarna je omhoog veegt om terug te gaan naar het beginscherm. Je krijgt dan een kleiner venster in de rechter bovenhoek met play/pause- en forward/rewind-knoppen. De audio speelt op de achtergrond door. Er zijn ook knoppen om terug te keren naar schermvullende weergave en om te sluiten. Daarnaast kun je met pinch en zoom het venster groter of kleiner maken. Op de iPhone is het misschien wat minder nodig, maar op tabets zoals de iPad is het een welkome toevoeging.

Apple voegde in iOS 9 al Picture in Picture toe voor video’s op de iPad en in iOS 14 volgde ondersteuning voor iPhone. Maar de ondersteuning voor YouTube was sterk wisselend. Vorig jaar augustus werd het al getest in de app en bij sommige gebruikers werkte het bij vlagen ook in Safari, maar nu heeft het bedrijf ervoor gekozen om het op grotere schaal te gaan uitrollen. Een tijdlijn hoe snel dat gaat werd echter niet gegeven.

Heb je het nog niet? Dan kun je in onze tip over YouTube Picture in Picture lezen welke andere opties je hebt.