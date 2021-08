Terwijl Apple lijkt te gaan kiezen voor een hoekiger design, slaat Fitbit juist een andere richting in. De Fitbit Charge 5 is wat ronder van uiterlijk én heeft een kleurenscherm.

Fitbit Charge 5

De Fitbit Charge 5 lekte eerder al uit. Nu is de officiële aankondiging ook daar: hij is 10% dunner en het kleurenscherm is veel helderder (van 200 naar 450 nits), in vergelijking met de Charge 4. Toch gaat de batterij nog net zo lang mee: ongeveer een week. Hij wordt overigens ook wat prijziger geworden: €179,95 en dat is maar liefst dertig euro duurder dan zijn voorganger. Met losse bandjes kun je je fitnesstracker aanpassen aan je persoonlijke smaak. Ze kosten tussen de €30 en €50. Vanaf eind september ligt de Fitbit Charge 5 in de winkel, waarbij je kunt kiezen uit steel blue/platinum, lunar white/gold en black/graphite. Wie haast heeft kan nu alvast een pre-order plaatsen.



De Fitbit Charge 5 is een fitnesstracker zoals we van het bedrijf gewend zijn, maar dan op een aantal punten nét iets beter. Het design is veranderd, waardoor alles wat meer is afgerond. Dit is ook de eerste Fitbit Charge met een AMOLED-scherm. Buitenshuis kun je dit scherm gemakkelijker aflezen. Je kunt ook kiezen voor always on-weergave, als je altijd het tijdstip wil aflezen. Dit gaat uiteraard wel ten koste van de batterijduur. De Charge 5 gaat zeven dagen mee op een batterijlading, maar schakel je always on in, dan is het nog maar twee dagen. Dit is vergelijkbaar met de Apple Watch

De Charge had vroeger een monochroom scherm, dat door gebruikers wel werd gewaardeerd omdat het zo simpel was. Maar ook de Charge moet eraan geloven: AMOLED is de toekomst. Het is echter wel een van de redenen waarom de prijs iets hoger ligt.

Het rondere design valt bij de gebruikers wel goed. De behuizing steekt minder ver uit van je pols. Er zitten geen knoppen op, waardoor je het net als de pas uitgebrachte Fitbit Luxe bedient via het scherm. Met sensoren aan de zijkant kun je een ECG maken en boezemfibrilleren detecteren. Ook kun je met een EDA-meting kijken hoe je lichaam reageert op stress.

Onderstaande afbeelding laat de veranderingen in design zien.

Alle gebruikelijke Fitbit-functies zitten erop, waaronder nieuwkomers zoals de Daily Readiness Score, waarmee je kunt kijken of je alweer voldoende bent hersteld om te gaan sporten, of dat je het beter rustig aan kunt doen. Hiervoor heb je wel de Premium-bundel nodig, die een tientje per maand kost. Bij aanschaf heb je zes maanden gratis. Later komt deze functie ook beschikbaar op eerdere modellen zoals de Fitbit Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe en Inspire 2. Gelukkig kun je wel Fitbit Pay gebruiken – een functie die we misten op de Fitbit Luxe.

Je zit op de Charge 5 notificaties van je favoriete apps, maar iPhone-gebruikers grijpen op een aantal punten nog steeds mis. Reageren op meldingen kan alleen als je een Android-toestel hebt en samenwerken met Apple’s HealthKit staat ook nog lang niet op de roadmap bij Fitbit. Verder profiteren Android-gebruikers van Google Fast Pair voor sneller koppelen.

Een andere tegenvaller is dat bandjes van de Charge 3 en 4 niet gaan passen op het nieuw model. Voor veel Apple-gebruikers zal het reden genoeg zijn om wat meer geld uit te geven en de Apple Watch SE te kiezen. Daarmee kun je al sinds 2015 dezelfde bandjes en opladers gebruiken, iets dat bij Fitbit voortdurend wisselt.