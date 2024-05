Apple heeft Apple Arcade en Netflix heeft Netflix Games: onbeperkt games spelen tegen een vast bedrag per maand. Nu stapt Google ook in met een eigen gamedienst onder de noemer YouTube Playables. Het grote verschil? De YouTube Playables zijn gratis te spelen, zowel via de browser als via de app op iPhone en iPad.

YouTube Playables: gratis games

YouTube kondigt de komst van de Playables aan op haar eigen blogpagina. De afgelopen maanden konden een select groepje gebruikers uit bepaalde regio’s als de games vinden, maar vanaf nu worden ze breder uitgerold. In Nederland zijn de gratis games op YouTube helaas nog niet te spelen, maar Youtube belooft dat de beschikbaarheid de komende maanden uitgerold wordt.

Maar welke games kun je dan spelen op YouTube Playables? Verwacht geen nieuwe Call of Duty of een compleet origineel spel. Binnen YouTube Playables gaat het vooral om kleinere (of zoals YouTube zelf zegt, lichtgewicht) games. In totaal zijn er nu al 75 games speelbaar, waaronder Angry Birds Showdown, Cut the Rope en Trivia Crack. Het zijn dus vooral games die je al kent van andere platformen, maar die nu dus gratis via YouTube te spelen zijn. Je progressie en scores worden per game opgeslagen.

Zodra de Playables voor jou beschikbaar zijn, vind je ze via het Explore-menu.

Het is bijzonder dat de games zomaar te spelen zijn via de YouTube-app. Vermoedelijk is dit nu mogelijk door gewijzigde regels voor de App Store, waardoor gamestreamingdiensten mogelijk zijn. Netflix moest namelijk noodgedwongen elke game binnen hun eigen aanbod als aparte app uitbrengen, omdat het niet toegestaan was om onafhankelijke games binnen een app aan te bieden.